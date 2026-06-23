1200名の頂点を射止め次世代の歌姫誕生！『STAR RISEオーディション』グランプリは榎木谷由奈に決定「ちょっとでも認められたのがすごく嬉しい！」

株式会社ポニーキャニオンSTAR RISEオーディション グランプリを獲得した榎木谷由奈(20)

次世代の音楽シーンを担う新たな才能を発掘する『STAR RISEオーディション』の最終審査『STAR RISE AUDITION FINAL SELECTION』が6月19日、東京・池袋harevutaiにて開催された。応募総数1200名という狭き門を潜り抜けたファイナリスト4名が激突し、長引く審査の結果、榎木谷由奈(20)が栄えあるグランプリの座を掴みポニーキャニオンからのメジャーデビューの権利を獲得した。



最終審査では、全ファイナリストが課題曲のほかに自身でセレクトしたカバー曲を披露。さらに、それぞれの個性をダイレクトにアピールする1分間のパフォーマンスタイムが設けられ個性豊かな4名が火花を散らした。



トップバッターたちの猛烈な自己表現は会場を圧倒。森利口ローレライナはウクレレの弾き語りで温かみのある空間を演出し、かねこまさひろは自身のルーツであるジャズのアカペラを響かせ、その圧倒的な歌唱力を披露。瀧澤玲衣は自身の楽曲をバックに、躍動感あふれるダンスと歌唱を融合させた攻めのパフォーマンスを展開した。

森利口ローレライナかねこまさひろ滝澤玲衣

対する榎木谷由奈は、派手な演出に頼ることなくステージに立った。1分間のアピールタイムでも、物静かに音楽への情熱を語る姿が印象的であり、細いながらも決してブレない芯のある言葉と言動で、会場の空気を一変させた。

グランプリを受賞した榎木谷由奈 ポニーキャニオンからのメジャーデビューが約束される

ハイレベルな競い合いとなった今回の審査について、審査員陣からは賞賛と苦悩の声が相次いだ。

審査員の誰もが「グランプリを選ぶのは本当に大変だなと思います」と漏らすなか、藤林聖子は「最終審査は本当に皆さん一人一人に熱い票が入って難航しました」と選考の激戦ぶりを語った。現代の音楽ビジネスのリアルを知る☆Taku Takahashi(m-flo,block,fm)は「みなさん素敵なパフォーマンスでした。レコード契約したら売れる時代は終わっている。グランプリを獲っても獲っていなくても、これから自分に合ったものを提示し続けていってください」と、出演者全員に激励の言葉を送った。



グランプリを獲得した榎木谷由奈に対し、野崎良太(Jazztronik)は「ここがゴールではなく通過点です。これからの成長を見させてもらいたいと思いますので、楽しみにしてます」とエールを送り、また、音楽プロデューサーのMONJOEは「4人全員素晴らしいパフォーマンスでしたが、個人的には何かやってくれそうなのが榎木谷さんでした。感情の届け方はもっとあると思いますが、今後楽しみにしています」と、彼女が秘めるポテンシャルを高く評価した。

森中崇之

(Styrism代表取締役社長)

みの

(音楽評論家)

山口直孝

(ポニーキャニオン)

藤林聖子

(作詞家)

野崎良太(Jazztronik)

(Jazztronik)

☆Taku Takahashi

(m-flo,block.fm)

MONJOE

審査員の皆さん

「グランプリを選ぶのは本当に大変だなと思います」

さらに、音楽評論家のみのは「勝者と敗者が生まれてしまいますが、1200人の精鋭の中から勝ち上がったみなさんの、これからの活躍を期待しています！」と4人の未来に期待を寄せ、Styrism代表取締役社長の森中崇之は「ファイナリストのみなさん、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。皆さんそれぞれすごい良さがあって、このオーディションに向き合ってくれたことが嬉しかったです。他の3人もこれから見守っていきますので、頑張ってください」と、全員の健闘を称えて締めくくった。



見事グランプリに輝き、次世代のシンガーとしての切符を手にした榎木谷由奈は、受賞の瞬間を振り返り次のようにコメント。

「選ばれると思わなかったのですごくショック(衝撃)が一番です。今まで好きで歌ってきて、それがちょっとでも認められたのがすごく嬉しい。これから頑張りたいです」



音楽に対する純粋な想いと、内に秘めた確かな情熱。1200人の中から選び抜かれた新星が、これからどのような軌跡を描いていくのか。日本の音楽シーンに新たな風を吹き込むであろう彼女の今後の活動から目が離せない。

左より：森中崇之(Styrism代表取締役社長)、藤林聖子(作詞家)、☆Taku Takahashi(m-flo,block.fm)、森利益ローラレイナ、かねこまさひろ、榎木谷由奈、瀧澤玲衣、MONJOE、野崎良太(Jazztronik)、みの(音楽評論家)、山口直孝(ポニーキャニオン)榎木谷由奈(20)会場を圧倒させた歌唱力の榎木谷由奈





『STAR RISE AUDITION FINAL SELECTION』

開催日：6月19日(金)19:00～

公式HP：https://starrise-auditon.jp/



■■出演者（グランプリ以下50音順）

グランプリ：榎木谷由奈(ENOKIYA YUNA) Age:20

かねこまさひろ(KANEKO MASAHIRO) Age:25

瀧澤玲衣(TAKIZAWA REI) Age:22

森利口ローラレイナ(MORIGUCHI LOLA REINA) Age:23



■■審査員

MC兼務：みの(音楽評論家)

森中崇之(Styrism代表取締役社長)、山口直孝(ポニーキャニオン)、藤林聖子、野崎良太(Jazztronik)、☆Taku Takahashi(m-flo,block.fm)、MONJOE



■■STAR RISE AUDITION

「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化した才能をもつ次世代シンガーを募集するオーディションです。グランプリを獲得したシンガーは、JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや数々の音楽プロデュースを手掛けてきたStyrismの総合プロデュースでPONY CANYONからのメジャーデビューが約束されている。



■■オリジナル課題曲

●課題曲A 「Take Me To The Moon」

[Sound Produced by Jazztronik、Singer : MAKI (VIDA Hollywood)]

2026年1月30日(金)音楽配信https://starrise.lnk.to/takemetothemoon



●課題曲B 「Sunlight」

[Sound Produced by GAL D、Singer : EINN]

2026年2月06日(金)音楽配信https://starrise.lnk.to/sunlight



公式HP：https://starrise-auditon.jp/

公式LINE(応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9

公式Instagram：https://www.instagram.com/starriseaudition

公式X：https://x.com/starrise2026

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STAR RISE Artist Image Play List：https://lnk.to/STARRISE