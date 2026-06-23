KAWAII LAB.所属4グループの「LINEスタンプ」がグッズ化！国内＆海外のアニメイト店舗・通販にて販売決定

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昨年配信されたKAWAII LAB.所属のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループによる「ボイス付きLINEスタンプ」のイラストを使用したオリジナルグッズが、2026年7月10日（金）より全国のアニメイト対象店舗およびアニメイト通販、海外アニメイト対象店舗・通販にて順次販売されます。

イラストはそれぞれ人気イラストレーターによる描き下ろしとなっており、FRUITS ZIPPERをナガミネショウコ、CANDY TUNEをDAF、SWEET STEADYをasuka、CUTIE STREETを佐藤なつみが担当。それぞれのグループの魅力やメンバーの個性を表現したイラストは多くのファンから親しまれており、このたび待望のグッズ化。

グッズラインアップは、メンバーのキャラクターやよく使うフレーズが入った「メッセージアクリルスタンドコレクション」、華やかな質感が魅力の「グリッター缶バッジコレクション」、日常使いに便利な「前髪クリップコレクション」、バッグや小物につけて楽しめる「ワイヤーキーリング」、さらに「スライダーポーチ付ステッカーセット」の全5商品。普段の生活の中でも、KAWAII LAB.の世界観を身近に感じられるアイテムとなっています。

＜商品ラインアップ＞

■2026年7月10日（金）発売予定

・メッセージアクリルスタンドコレクション（全33種／グループ別ランダム） 900円

・グリッター缶バッジコレクション（全33種／グループ別ランダム） 600円

・前髪クリップコレクション（全33種／グループ別ランダム） 800円

・ワイヤーキーリング（全33種） 1,500円

■2026年7月末発売予定

・スライダーポーチ付ステッカーセット（グループ別） 1,200円

＜販売場所＞

【国内店舗】

アニメイト池袋本店、札幌、渋谷、秋葉原、三宮、福岡パルコ、広島、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、アバンティ京都、新宿

【国内通販】

アニメイト通販：https://www.animate-onlineshop.jp/?srsltid=AfmBOopl_ghGgIHR8n5ld24SS4iXZpakYhQGMaCWCVlXD4U8kT1hKv9P

【海外店舗】

アニメイト上海旗艦店、杭州、香港、台北、台中、高雄、KOREA main store ホンデ、プサン、バンコク、クアラルンプール、ロサンゼルス、ロンドン

【海外通販】

animate USA Online Shop：https://animateusaonlineshop.com/?srsltid=AfmBOoqYx95un3-TD3dYp9FGQTXAYk3YIHNUxmF3cwy5k4bvgd8r_A7B