映画『だぁれかさんとアソぼ？』出演・星乃あんなが役づくりで力を入れたことや、姉妹役を演じた鎮西寿々歌との撮影秘話を語る！【YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号】

株式会社シップ星乃あんな（提供画像）

株式会社シップ（東京都港区）は、全国の高校のみに配布するフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号』を6月19日に発行しました。

今号の「YTJ Pick Up！」には、モデル・女優として活躍し、7月24日（金）全国公開の映画『だぁれかさんとアソぼ？』に出演している星乃あんなさんが登場。インタビューでは、映画のことや姉妹役を演じた鎮西寿々歌さんとのエピソード、さらにはマイブームについてなどたくさんお話しいただきました。

本リリースではインタビューの一部を抜粋してご紹介します。

Q ．映画『だぁれかさんとアソぼ？』はどんな作品になっていますか？

学校の階段で“絶対にやってはいけない遊び”をやってしまい、そこから学生たちの日常がだんだんと歪み始めていくという学園ホラー映画です。私が演じる平瀬菜々美は、周りの空気に流されてしまって本音をあまり話せないような性格で、鎮西寿々歌さん演じる平瀬小春の妹です。友達もいて一見充実して見えるのに、どこかポッカリと穴が空いたような人物です。

Q ．演じるキャラクターと自身との共通点はありますか？

実は私と菜々美は共通点がなくて。なんなら真逆だなと思うような役柄でした。菜々美の周りには友達がたくさんいて、妹想いの優しいお姉ちゃんもいるのにどうして不満そうなのだろう？ というのは、私自身の視点で客観的に見た時もすごく感じたことでしたね。オーディションの時から“どうしてこの子はこう思うのだろう？”、“どうしてこういう行動をするのだろう？”と疑問に思う点はたくさんあって。一枚のオーディション用の台本から自分の解釈でいろいろと読み取ってオーディションに挑みました。役が決まってからは、“他人事にしてはいけない、ちゃんと平瀬菜々美という役に寄り添わないと演じきれない役だな”ということを改めて感じましたね。

Q ．演じるにあたって役づくりはどのようにされたのですか？

菜々美とお姉ちゃん、菜々美と友達との関係性がキーになるような作品でもあるので、菜々美のことだけを考えるのではなく、周りの人たちの感情や周りの人たち同士の関係性からもいろいろなことを汲み取ろうとしました。“この子はこの子のことを今こう思っているのかな”とか、“セリフではこう言っているけど本心はこうかもしれない”とか。セリフや行動一つひとつに隠された本音をしっかりと読み取って、落とし込むようにしていきました。

Q ．“ホラー映画”に出演するにあたり何か意識した点などはありましたか？

ホラー映画の出演が初めてだったのですが、私は観るという点ではホラー映画は得意ではなくて（笑）。でも、オーディションを受けるにあたって勉強のためにホラー映画を観たのですが、やはり映画館の大きな画面で観るのは怖くて、スマートフォンで過去のホラー作品を観ました（笑）。実際に撮影が始まってからは、ホラー映画ならではの緊張感やゾクゾクする感じを観ている人に届けられるよう、ホラーシーンでのリアクションは特に意識していました。

インタビュー全文はYTJP webにて公開しています。

https://www.ytjp.jp/2026/06/19/interview-hoshinoanna

■YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号 コンテンツ

(C)YOUTH TIME JAPAN project

【Cover Story】

・あいみょん

【YTJ Pick Up！】

・映画『だぁれかさんとアソぼ？』出演 星乃あんな

・ダンススタジオ『STUDIO IC』プロデューサー DA PUMP TOMO

【Spotlight】

・千葉県立幕張総合高等学校 水球部

【全国高校生NEWS】

・山梨県立北杜高等学校「食杜北杜」

【なにものがたり】

・女子高生レーシングドライバー 松井沙麗

【Worker's file】

・ディスプレイ総合企業 製作担当 松本神楽

【YTJP海外ナビ ～ワーキングホリデー編～】

・大韓民国

【高校生調査】

・青切符制度施行以降、取り締まりの強化を感じる？

・青切符制度施行を機に気を付けるようになったこと

【プレゼントクイズに挑戦！】

クイズを解いて映画GIFT （2,000円分）をゲット

発行形態：フリーペーパー

ページ：16ページ

配布対象：YTJPに参加している全国の高等学校

配布校数：約2,000校

発行：株式会社シップ

■YOUTH TIME JAPAN projectについて

YOUTH TIME JAPAN project（YTJP）は、全国の高校の放送部・生徒会を中心としたネットワークです。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象としたさまざまなプログラムを展開しています。

「YTJP web」では、全国の高校生1,000人以上を対象としたアンケート結果を発表する「高校生調査」をはじめ、高校生の活動を紹介する「全国高校生NEWS」など、高校生に関するさまざまな情報を発信しています。

【主な事業内容】

■フリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』の編集・発行

全国の高校約2,000校に配布する高校生向けフリーペーパー。エンタメや商品・サービス情報のほか、著名人へのインタビュー、高校生による部活動・委員会活動レポートなどを掲載しています。

※YTJP参加校への配布のみで、一般流通には対応しておりません。

■校内放送活動支援

アーティスト楽曲や映画、サービス、キャンペーン情報などを収録した校内放送向け音源を提供し、昼休みを中心とした校内放送活動を支援しています。

■学内サンプリングプロモーション

食品・飲料・文具・日用品などの商品やノベルティの学内サンプリングを実施しています。

■YTJP webでのニュース配信

部活動・委員会活動・課外活動・高校生イベントに関するレポートや、高校生調査の結果など、高校生に特化したニュースを日々発信しています。

YTJP web：https://www.ytjp.jp/

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