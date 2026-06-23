サンリオキャラクターズより「はぴだんぶい コレクション トレーディングむにゅぐるみマスコット」がむにゅぐるみパティオ公式ECサイト＆店頭にて販売
さまざまなキャラクターグッズを企画 ・ 販売している株式会社 KThingS （東京都中央区が運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズより「はぴだんぶい コレクション トレーディングむにゅぐるみマスコット」を6月26日(金)11時よりむにゅぐるみパティオ公式ECサイトにて予約を開始いたします。また、6月30日(火)より全国のむにゅぐるみパティオ対象店舗でも順次販売予定です。
【予約販売期間】 6月26日(金)11:00～
【店頭販売期間】 6月30日(火)～
【個数制限】
EC：6/26(金)11:00～6/29(月)11:00
店頭：6/30(火)～7/5(日)
トレーディングむにゅぐるみマスコット：8点まで
トレーディングむにゅぐるみマスコット8個セットBOX（ノーマル6点＋スペシャル2点）：1箱まで
※トレーディングむにゅぐるみマスコット8個セットBOXはコンプリートセットではございません。
「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトはこちら▶ https://munyugurumi.jp/news/detail/551
ラインナップ
■トレーディングむにゅぐるみマスコット(全12種) 価格：1,760円
■トレーディングむにゅぐるみマスコット8個セットBOX（ノーマル6点＋スペシャル2点）
価格：14,080円
※トレーディングむにゅぐるみマスコット8個セットBOXはコンプリートセットではございません。
キャラクターラインナップ：ポチャッコ/バッドばつ丸/けろけろけろっぴ/ハンギョドン/タキシードサム/あひるのペックル
この機会にぜひむにゅぐるみパティオ公式ECサイトに訪れてみてください。
対象店舗
対象店舗では6月30日(火)より販売予定です。
お近くにお立ち寄りの際はぜひご来店ください。
■販売店舗一覧
・ラフォーレ原宿店（東京都）
・新宿マルイアネックス店（東京都）
・MAGNET by SHIBUYA109（東京都）
・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）
・あべのキューズモール店（大阪府）
・HEP FIVE店 (大阪府)
・梅田EST店（大阪府）
・名古屋パルコ店（愛知県）
■期間限定ショップ
・西武渋谷 A館2階 イベントスペース
開催期間：6月5日(金)～7月8日(水)
営業時間：10:00~20:00
むにゅぐるみパティオとは
「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。 かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！
店舗一覧▶ https://munyugurumi.jp/shoplist
ECサイト▶ https://munyugurumi.jp/
■KThingS公式X
・公式【KThingS_Official】
https://twitter.com/KTS__official（@KTS__official）
・アニメ・漫画【KTS_Hobby】
https://twitter.com/KTS__hobby（@KTS__hobby）
・クリエイターズ【KTS_Creatorsr】
https://twitter.com/KTS__creators（@KTS__creators）
・エスターバニー【エスターバニー POP UP情報】
https://x.com/Estherbunnyjp (＠Estherbunnyjp)
・やさしさパークタウン【やさしさパークタウン グッズ＆イベント情報】
https://x.com/yasashisa_p (＠yasashisa_p)
・KThingS公式インスタグラム【KThingS_official】
https://www.instagram.com/kthings_official?igsh=MTJicWRuZm45eDRxYw==（＠KThingS_official）
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<本件に関するお問い合わせ先>
会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）
所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F