サンリオキャラクターズより「はぴだんぶい コレクション トレーディングむにゅぐるみマスコット」がむにゅぐるみパティオ公式ECサイト＆店頭にて販売

写真拡大 (全4枚)

株式会社KThingS


さまざまなキャラクターグッズを企画 ・ 販売している株式会社 KThingS （東京都中央区が運営するキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズより「はぴだんぶい コレクション トレーディングむにゅぐるみマスコット」を6月26日(金)11時よりむにゅぐるみパティオ公式ECサイトにて予約を開始いたします。また、6月30日(火)より全国のむにゅぐるみパティオ対象店舗でも順次販売予定です。



【予約販売期間】 6月26日(金)11:00～


【店頭販売期間】 6月30日(火)～



【個数制限】
EC：6/26(金)11:00～6/29(月)11:00


店頭：6/30(火)～7/5(日)


トレーディングむにゅぐるみマスコット：8点まで


トレーディングむにゅぐるみマスコット8個セットBOX（ノーマル6点＋スペシャル2点）：1箱まで


※トレーディングむにゅぐるみマスコット8個セットBOXはコンプリートセットではございません。



「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトはこちら▶ https://munyugurumi.jp/news/detail/551



ラインナップ





■トレーディングむにゅぐるみマスコット(全12種)　価格：1,760円


■トレーディングむにゅぐるみマスコット8個セットBOX（ノーマル6点＋スペシャル2点）


価格：14,080円


※トレーディングむにゅぐるみマスコット8個セットBOXはコンプリートセットではございません。



キャラクターラインナップ：ポチャッコ/バッドばつ丸/けろけろけろっぴ/ハンギョドン/タキシードサム/あひるのペックル





この機会にぜひむにゅぐるみパティオ公式ECサイトに訪れてみてください。



対象店舗



対象店舗では6月30日(火)より販売予定です。


お近くにお立ち寄りの際はぜひご来店ください。



■販売店舗一覧


・ラフォーレ原宿店（東京都）


・新宿マルイアネックス店（東京都）


・MAGNET by SHIBUYA109（東京都）


・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）


・あべのキューズモール店（大阪府）


・HEP FIVE店 (大阪府)


・梅田EST店（大阪府）


・名古屋パルコ店（愛知県）



■期間限定ショップ


・西武渋谷 A館2階 イベントスペース


　開催期間：6月5日(金)～7月8日(水)


　営業時間：10:00~20:00



むにゅぐるみパティオとは





「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。 かわいい・きれい・かっこいい商品をつくることをモットーにしている株式会社KThingSが、商品を通してお客様に笑顔をお届けいたします！



店舗一覧▶ https://munyugurumi.jp/shoplist


ECサイト▶ https://munyugurumi.jp/



■KThingS公式X


・公式【KThingS_Official】


https://twitter.com/KTS__official（@KTS__official）


・アニメ・漫画【KTS_Hobby】


https://twitter.com/KTS__hobby（@KTS__hobby）


・クリエイターズ【KTS_Creatorsr】


https://twitter.com/KTS__creators（@KTS__creators）


・エスターバニー【エスターバニー POP UP情報】


https://x.com/Estherbunnyjp (＠Estherbunnyjp)


・やさしさパークタウン【やさしさパークタウン グッズ＆イベント情報】


https://x.com/yasashisa_p (＠yasashisa_p)


・KThingS公式インスタグラム【KThingS_official】


https://www.instagram.com/kthings_official?igsh=MTJicWRuZm45eDRxYw==（＠KThingS_official）



イベントや商品の情報は各SNSにて配信中です。商品情報をいち早くご覧いただけます。



<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F