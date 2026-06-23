「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ」を開催！グランプリ作品には賞金100万円と連載権を贈呈

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰）とのコラボレーション企画として「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」を、6月22日（月）より開催いたします。本企画は、電子コミックサービス「LINEマンガ」（https://manga.line.me/）のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」において、スターツ出版のコミック雑誌・コミックレーベル７編集部と共同で、オリジナルマンガ作品を公募するマンガ賞となります。グランプリ作品には賞金100万円と「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」の連載権を贈呈、担当編集者がつきます。

■詳細URL：https://manga.line.me/lp/event/gp_starts2026

■「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」とは

新たな才能の発掘を目的とした「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」は、マンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」と、スターツ出版のコミック編集部とのコラボ企画です。選考にはスターツ出版のコミック雑誌・コミックレーベルである「BeLuck COMICS」「Berry’s fantasy」「comicグラスト」「comicゼライズ」「comic Berry's」「noicomi」「OZcomics」の7編集部が参加し、オリジナルマンガ作品を公募します。グランプリに輝いた作品には、賞金100万円と、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」での連載権が贈呈されます。また、グランプリ以外の各賞にも賞金をご用意しており、7編集部いずれかの担当編集がつく賞もあります。形式は横読みマンガが対象で、作品ジャンルは不問です。また、完成原稿部門だけでなくネーム部門の募集もあります。ぜひとも奮ってご参加ください。

■「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」概要

応募期間：2026年6月22日（月）～2026年9月13日（日）23：59

■各賞について

・グランプリ 賞金100万円、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」連載権、担当付き

・準グランプリ 賞金10万円、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」連載権、担当付き

・優秀賞 賞金5万、担当付き / ・ネーム賞 賞金5万円、担当付き / ・特別賞 賞金1万円

※特別賞を除き、受賞者には7編集部いずれかの担当編集がつきます。

※連載権・担当付きについて、連載媒体を持たないレーベルの場合、電子コミックスとしての発刊を提案させていただく場合がございます。

■選考スケジュール

応募締め切り：2026年9月13日（日）23：59

結果発表：11月上旬予定

■応募要項

横読みマンガ※を大募集！ ページ数規定なし 作品ジャンル不問

※横読みマンガ…ウェブトゥーン（縦読み）形式ではなく、通常の紙コミックと同様の形式

■応募方法

マンガ部門とネーム部門で応募方法が異なりますのでご注意ください。

■詳細は特設ページをご確認ください https://manga.line.me/lp/event/gp_starts2026(https://manga.line.me/lp/event/gp_starts2026)

■こんな作品を大募集!

■BeLuck COMICS（ビーラックコミックス）

青春のきらめきと、もどかしい距離感に胸が揺さぶられる学生(高校or大学)BLを求めています！思春期ならではのすれ違いや、思わずクスッと笑える会話を交わす男子ふたりの、見守りたくなる日常を大歓迎。“尊い”が詰まった作品をお待ちしています！

【代表作】 『修学旅行で仲良くないグループに入りました』『フミヤ先輩と、好きバレ済みの僕。』

■Berry's fantasy（ベリーズファンタジー）

架空の世界に生きるヒロインが、ヒーローとともに運命を切り開いてゆく、ワクワク＆ドキドキたっぷりの異世界ファンタジーレーベル！ 婚約破棄や追放からの大逆転、胸キュンな溺愛ロマンス、もふもふやごはんに癒されるスローライフまで、色とりどりの物語を募集しています！

【代表作】 『転生悪役幼女は最恐パパの愛娘になりました』『引きこもり令嬢は皇妃になんてなりたくない！～強面皇帝の溺愛が駄々漏れで困ります～』

■comicグラスト（コミックグラスト）

アニメ化が決定した『不運からの最強男』、『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』など話題作を多数輩出中の男性向け異世界コミックレーベルです！ 最強の仲間と運命を切り開いたり、スローライフを満喫したり…「こんな異世界に行ってみたい！」と思えるコミックをお待ちしております！ 【代表作】 『不運からの最強男』『魔術を極めて旅に出た転生エルフ、持て余した寿命で生ける伝説となる』

■comicゼライズ（コミックゼライズ）

2025年12月に創刊した少年漫画レーベルです！ スポーツ、ラブコメ、青春群像、ファンタジーなどオールジャンルOK!! 「自分を諦めたくない」主人公達が、何者にでもなれる可能性を信じて突き進んでいく…読めばアツくなる少年漫画を求めています。読者の気持ちを掻き立てる、皆様の想いのこもった作品をお待ちしております！

【代表作】 『かくいう僕らは』『5分のエース』

■comic Berry's（コミックベリーズ）

創刊から今年で10年を迎える、大人の女性に向けた恋愛マンガ誌。ドラマ化作品をはじめ、数々のヒット作が生まれています！頑張る女性が、ちょっとひと息つきたい――そんな時、日常に彩りやスパイスを添えてくれるような作品を求めています。あなたの「好き」が詰まった作品をお待ちしています！

【代表作】 『初めましてこんにちは、離婚してください』『-50kgのシンデレラ』『ご懐妊！！』

■noicomi（ノイコミ）

実写映画化＆TVアニメ化決定の大ヒット作『鬼の花嫁』など、大人もときめく作品を多数連載中の少女漫画レーベルです。幼なじみ、同居、歳の差、あやかし――恋の相手やシチュエーションはさまざま！ 心がきゅんとあたたかくなるようなときめきを、素敵に演出してくださる方を求めています！

【代表作】 『鬼の花嫁』『キスのあとまで教えてあげる』

■OZcomics（オズコミックス）

「小さな幸せ」や「ぬくもり」を感じ、読後に癒やしや希望をもらえ前向きになれる作品を募集。ジャンルは、食・猫・動物・ライフスタイルを描いたコミックやコミックエッセイを期待しています。

【代表作】 『深夜3時のくろねこ喫茶』『人間ペアリング～おいしい週末～』

■レーベル詳細はこちらを参照ください。

https://novema.jp/article/next-manga-gp

■LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 “WEBTOON Worldwide Service”の一員として日本市場で展開しています。2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック“ウェブトゥーン”の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower

■お問い合わせ先：

・LINE Digital Frontier株式会社 JP Public Relations E-mail：dl_ldf_cc@webtoon.com

担当 山下 TEL：080-7160-8601

・スターツ出版株式会社 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

広報担当 白土 TEL:03-6202-0311

■PDFはこちら：

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2187-55ffd59d6a33d259dfec5bc40ba3fa64.pdf