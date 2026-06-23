イランが有利に見える14項目の覚書にはアメリカとの「談合」が隠されている――覚書の裏事情を読み解く『米イラン合意 トランプの密約』ニューズウィーク日本版6/30号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/6/30号（6/23発売）

【編集長から】

戦争開始から３カ月半を経て、トランプ米大統領とイランのペゼシュキアン大統領がようやく合意文書の覚書に署名しました。14項目にわたる文書を見る限り、イランが粘り勝ちしたと思いたくなる内容ですが、トランプ政権に精通する明海大学の小谷哲男教授の見方は違います。米政権内部からの「イランが勝ったように見せている」「イラン側から『そうしないと国内強硬派が納得しない』と求められている」というインサイダー情報を基に、実は両国にとっては「ウィンウィン」の結果である可能性があり、これをきっかけにイランがアメリカの求めに応じてビジネスライクな国に大きく変わる可能性があるーーという驚くような分析を、私と対談したニューズウィークのYouTubeチャンネルで紹介していただきました。もちろん「トランプ大統領が騙されている可能性もある」と小谷教授自身も留保していますが、もし本当なら1979年のイラン・イスラム革命以来の大地殻変動が中東で起きることになります。他では読めない小谷教授のオリジナルな分析を収録した6月23日発売号の特集「トランプの密約」をぜひお読みください。（長岡）

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【Special Report】 米イラン合意 トランプの密約

イラン有利に見える14項目の覚書には

アメリカとの「談合」が隠されている

中東｜戦勝気分のイランを待ち受ける内憂

Ｑ＆Ａ｜トランプとイランの「密約」

影響｜イスラエルの存立危機事態

海運｜物流の「渋滞」は終わらない

最新AI対トランプ政権、再び

テクノロジー｜アンソロピックを狙い撃ちしたAI安全保障の波紋

世界が侵略戦争を裁けない理由

国際法｜ウクライナや中東で現在進行形の無法行為が野放しになっている

【Periscope】

UKRAINE｜ウクライナの聖地を狙ったロシアの焦り

UNITED STATES｜トランプ政権の圧力がDEIを浸透させる

MEXICO｜メキシコ初の国産EVは中国製に勝てるか

【Commentary】

経済｜韓国株価急騰に便乗する李在明──木村幹

日本｜相撲を「国技」で終わらせぬために──レジス・アルノー

米政治｜「イラン大敗」トランプを待つ悪夢──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

あらゆる「過剰」があふれる中国──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

利上げと総裁病欠と日銀の迷走──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

ヤンチャな過去を息子に知られて

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

ウディ・アレンが試みた映画の解体と自己開示──森達也

【World Affairs】

デジタル政策｜ＥＵを差し置いてAI覇権はアジアへ

ドラッグ｜国境を越えて広がるアジア合成薬物市場

国連安保理｜フィリピン敗北の大きな教訓

【Features】

東アジア｜海南島の経済的実験は台湾併合の布石

【Life/Style】

Movies｜原作を超えた死の『ロングウォーク』

Movies｜アイゼンハワーにNOを貫く男を演じて

Food｜食レポ動画で消えた料理を「読む」文化

Books｜ジル・バイデン対メラニアの「無言の確執」

Actor｜モンロー「最後の家」の本当の謎は？

Trends｜YouTubeからハリウッドに挑む

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/6/30号『米イラン合意 トランプの密約』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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