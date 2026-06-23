【東京・清澄白河】本でつながる2日間。日本仕事百貨が、ひと・しごと・まちをつなぐ「リトルトーキョーブックマルシェ」を7/11(土)・12(日)に開催！入場無料。

株式会社シゴトヒト

株式会社シゴトヒト（代表取締役：ナカムラケンタ）が運営する、生きるように働く人の求人メディア「日本仕事百貨」は、2026年7月11日（土）・12日（日）の2日間、東京・清澄白河の複合施設「リトルトーキョー」にて、本を介して人と出会い、仕事や地域とつながるイベント「リトルトーキョーブックマルシェ」を開催いたします。

詳細ページ：https://shigoto100.com/event/book_marche

■ なぜ、日本仕事百貨が「ブックマルシェ」を開催するのか

今年で18年目を迎え、20周年を目前に控えた「日本仕事百貨」。

日々Web上で届けている求人記事は、1本あたり平均4,000字（原稿用紙10枚分、短編小説ほど）のボリュームがあり、さまざまな場所で生き、働く人たちのありのままの姿を丁寧に紡いできました。

読者の中には、就職活動のためだけでなく、ひとつの「読み物」として読む人もいるのが特徴。

今回は、Webを飛び出し、リアルな「本」を介して、ひと・しごと・まちを有機的につなげる初の試み。

コーヒーをはじめとしたクラフトフード文化と、下町の顔の見える温かさが混ざりあうまち・清澄白河で、ネットで本を買うのとは一味違う、誰かと話し、五感で楽しむ読書体験をつくります。

■ 「本」を入り口に広がる、3つのつながり

“ひと”とつながる

ひと箱本屋市

個人や小さな本屋による出店ブースがずらりと並びます。「本屋をやってみるとどけかたを考えるゼミ」の受講生によるオリジナル本屋のほか、日替わりで個性豊かな書店（けやき出版、KAZENONE BOOK等）が出店。

五感で楽しむワークショップ＆読書会

持ち寄った本の匂いを嗅ぎ比べる『本を嗅ぐ会』

清澄白河を歩いて写真を撮り、独自の冊子を編む『私だけの清澄白河ZINE作成ワークショップ』

井伏鱒二『山椒魚』を課題本に、それぞれの解釈を自由に語り合う『読書会』

など

贈り本（本の交換会）

自分が大切にしたい本をメッセージ付きで持ち寄り、誰かの1冊とそっと物交換する物々交換企画。

他、当日現地で楽しめるコンテンツを用意しています。

“しごと”とつながる

トークイベント「電車のそばで、本屋をつくる。」

2025年10月に相模大野でオープンした、書店勤務経験ゼロの2人が営む「電車の見える本屋Neuk（ぬーく）」の店主を招き、地域での本屋開業の裏側をざっくばらんに語ります。

BARあのひと「アート最前線はマンガだ！」

11日(土)の夜（19:00～22:00）は、漫画編集者を一日店長に迎え、お気に入りの漫画を持ち寄って熱く語り尽くす特別な夜営業を行います。

“まち”とつながる

清澄白河グラレコマップ

清澄白河で働く人たちの「生き方・働き方に影響を与えた1冊」をイラストと文字でまとめたマップを掲示。本をきっかけに地域の店舗へ足を運ぶ仕掛けを作ります。

横浜・京都との連動：

横浜の閉館する施設「ムービル」での壁面マンガライブドローイングをリトルトーキョーで再現するほか、京都の「BOOK HOTEL 京都九条」でも仕事にまつわる本の特設ブースやBARイベントを同時展開します。

■ 開催概要

日程： 2026年7月11日（土）・12日（日）

時間： 11:00～17:00（※11日土曜のみ、19:00～22:00に「BARあのひと」を営業）

会場： リトルトーキョー 3F・4F・5F（東京都江東区三好1-7-14）

アクセス： 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河駅」徒歩5分

入場料： 無料（※一部ワークショップ等は事前申込・参加費が必要な場合があります。詳細はWebサイトをご確認ください）

イベント特設ページ： https://shigoto100.com/event/book_marche

【日本仕事百貨について】

株式会社シゴトヒトが運営する、生きるように働く人のための求人メディア。東京・清澄白河にて、多様な生き方に出会える場「リトルトーキョー」を運営し、トークイベント「しごとバー」や実践型スクール「しごとゼミ」など、リアルなコミュニティの場づくりも多数手がけている。

https://shigoto100.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シゴトヒト

担当：中野・高橋

お問い合わせ先：littletokyo@shigoto100.com