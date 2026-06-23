Claude Code×Slack連携で実現。いつものチャットで勝手にタスクが片付く実装手法を7月31日公開＜参加無料＞

株式会社イプロス

「AI社員」が現実になり始めています。

AIが社員のようにチャットから仕事を引き受け、自律的にタスクを処理する。AIエージェントの進化によって、そんな働き方が実現しつつあります。では、「AI社員」はどう作るのか。その具体的な実装方法と活用事例を紹介する講演が、「イプロスAI 2026 夏」で開催されます。

セミナーの詳細・参加申込はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-b-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260623_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260623_iprosai2026summer_prpress

株式会社イプロスは、2026年7月31日（金）開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、株式会社スタジオユリグラフ 代表取締役社長 森石豊氏による特別講演を開催します。

本講演では、AI専用PCにClaude Codeをインストールし、Channel機能を活用してSlackなどのチャットツールと連携させることで、AIを社員のように運用する最先端の実装手法を公開。社員と同じように自律してタスクを片付ける「AI社員」の具体的な作り方と、生産性向上につながったリアルな活用事例を紹介します。

■ セミナー概要

「AI社員」の作り方！いつものチャットで勝手にタスクが片付く実装手法

◆登壇：森石 豊 氏（株式会社スタジオユリグラフ 代表取締役社長）

◆日時：2026年7月31日（金）11:10～11:40

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス）B会場

【セミナー詳細ページ】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-b-2/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-b-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260623_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260623_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

森石 豊（もりいし ゆたか）氏

編集プロダクション、ニュース動画ディレクター、オウンドメディア編集長を経てスタートアップ業界へ。日本最大級のオンライン展示会サービスの事業責任者を務めたのち、2021年より株式会社スタジオユリグラフを設立。

生成AI事業「Xaris（カリス）」では、Claude Codeを活用し、社員と同じようにチャットから業務を引き受ける「AI社員」運用の実装をいち早く手がける。生成AI活用普及協会（GUGA）協議員。

■ 本講演の見どころ

◆ 「AI社員」の具体的な実装方法を公開

AI専用PCとClaude Code、チャットツールを連携させ、AIを社員のように稼働させる仕組みを解説します。

◆ いつものチャットで業務を任せる運用方法がわかる

Slackなどのチャットツールを活用し、AIがタスクを引き受ける実践的な運用方法を紹介します。

◆ 実際に活用している企業のリアルな事例を共有

生産性向上につながった取り組みや運用の工夫について解説します。

◆ AIエージェント時代の新しい働き方を学べる

AIを単なるツールではなく、業務を担う存在として活用するための考え方を持ち帰れます。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

- AIエージェントの実践活用に興味がある方- 生成AIを業務へ本格導入したい方- Slackなどのチャットツールを活用している方- DX推進部門、AI推進部門の担当者・責任者- 業務効率化や生産性向上を推進したい方- AIの具体的な実装方法や活用事例を知りたい方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/173_1_98fa63638c5d50bca8527b6ca929dece.jpg?v=202606230651 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/