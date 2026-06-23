【8/23(日)大宮開催】埼玉県内で働きたい求職者必見！完全地域密着型の「さいたま転職合同説明会」を開催

株式会社シンミドウ

概要

●開催日程：8月23日（日）

●会場：大宮ソニックシティ 4F市民ホール

●開催時間：11：00～15：00

●開催形式：対面式合同説明会

●対象：埼玉県内での転職を希望する方

●出展企業数：15社（予定）

▶︎ [詳細・お申し込みはこちら]

https://sinmido.com/saitama-tenshoku/

------------------------------------------------



■ イベント開催の背景と目的

株式会社シンミドウでは、埼玉県内の転職市場を活性化させるため、「埼玉県で採用したい企業」と「埼玉県で転職したい求職者」を集めた、完全地域密着型の対面式合同説明会を開催しております。

インターネットの求人情報だけでは見えにくい「企業のリアルな雰囲気」を肌で感じていただくことで、求職者の皆様が安心して地元でのキャリアステップを踏み出せる場を提供いたします。

■ 本イベントの3つの特徴

【特徴1】ミスマッチを防ぐ「対面式」の合同説明会

「一次選考の前に企業の雰囲気を知りたい」「一日で多くの企業の話を人事担当者から直接聞きたい」といったお悩みを解決します。志望度が決まっていなくても、まずは気軽に話を聞くことが可能です。

【特徴2】未経験からの挑戦も応援！幅広い業界から15社が参画予定

業界業種を問わず、様々な企業が出展予定です。どの業界に行こうか迷われている方や、

新しい業界に挑戦してみたい方など、視野を広げて転職活動を進めたい方に最適なイベントです。

【特徴3】初めてでも安心の「転職相談ブース」＆専任スタッフのサポート

会場内には個別の「転職相談ブース」を設け、プロによる転職サポートを実施します。

また、当日は採用に詳しいスタッフが会場を運営しておりますので、合同説明会への

参加が初めての方でも安心してご参加いただけます。

▶︎ [詳細・お申し込みはこちら]

https://sinmido.com/saitama-tenshoku/

【お問い合わせ先】

■お問合せ

会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）

電話番号：048-657-4343

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

■会社概要

会社名：株式会社シンミドウ(https://sinmido.com)

代表者：代表取締役社長 笹田知弘

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

設立日：2008年1月

資本金：1,000万円

業務内容：採用コンサルティング、地方創生支援、人事コンサルティング、経営コンサルティング、マーケティング／DX・DAコンサルティング、工務店特化型ブランディング