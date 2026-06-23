「礼儀正しく意欲的な学生と出会えた」と企業から評価-28卒合同企業説明会『ジール就活クロス′28【東京】』開催レポート

株式会社ジールコミュニケーションズ

記事サマリー

・28卒学生100名以上と企業22社が参加した対面型合同企業説明会を渋谷で開催

・就活初期層の28卒学生と様々な業界・業種の企業が出会う、早期接点の場を創出

・企業からは意欲的な学生と出会えたと高評価

・27卒・28卒向け合同企業説明会を全国で継続開催、参加企業を募集

就職・採用支援および就職イベントを企画・運営する株式会社ジールコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：薮崎 真哉）は、2026年5月18日（月）・19日（火）の2日間、ジールコミュニケーションズ本社（東京都渋谷区）にて、2028年卒学生（以降、28卒）を対象とした合同企業説明会『ジール就活クロス'28【東京】』を開催いたしました。

本イベントには、夏季インターンシップや早期選考への関心が高い学生約100名と企業22社が参加。企業の採用担当者と学生が直接顔を合わせ、仕事内容や社風について語り合い、相互理解を深めました。

来場学生サマリー

4年制大学の学生を中心に幅広いバックグラウンドの学生が参加。

参加者のうち80％以上が体育会系部活動やサークル・文化系部活動など何らかの団体活動に所属しており、行動力や主体性、協調性を備えた学生が多く見られました。

就活の状況

- 情報収集中：インターン・説明会未参加 42.6％- まだ就活を始めていない／始めたばかり 27.9％

来場学生の70.5％が「まだ就活を始めていない」または「情報収集中で、インターン・説明会は未参加」と回答。就職活動の初期段階にある学生との接点創出につながりました。

参加理由

- 選考やインターン情報を収集するため 36.8％- 就活の進め方や流れを知るため 33.8％- 業界や企業の情報を広く集めるため 29.4％

就職活動に向けて、まずは情報を集め、視野を広げたいと考える学生が多く参加しています。

参加後の感想

- 新たな業界・企業を知るきっかけになった 55.9％- 就活のモチベーションが高まった 33.8％- 志望業界・職種への理解が深まった 32.4％

学生にとって業界研究・企業理解を進める機会となると同時に、企業にとっても早期認知を獲得する場となっています。

※来場者アンケートの結果より

『ジール就活クロス'28【東京】』開催の背景

近年の新卒採用市場では、学生の就職活動が早期化・長期化する傾向が続いています。

政府も2026年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請のなかで、学生の就職活動の早期化や、実質的な採用選考活動の前倒しによる混乱に言及しています。

また、インターンシップを含む新たな採用接点の広がりにより、企業・学生双方にとって、従来よりも早い段階での情報収集や相互理解の重要性が高まっています。

こうした市場環境を踏まえ、株式会社ジールコミュニケーションズでは、28卒学生が早期から業界や仕事理解を深め、自身の将来像を考えるきっかけを得られる場として「ジール就活クロス'28【東京】」を開催しました。

あわせて、企業に対しては、採用広報や母集団形成の前段階となる接点創出の機会を提供しております。

イベント概要

開催日：5月18日（月）・19日（火）

開催場所：ジールコミュニケーションズ本社（東京都渋谷区）

開催時間：13:00～17:05

開催方式：対面

出展企業数：22社

参加学生数：100名

※企業数・参加学生数は2日間延べ

当日ご出展企業（一部）

- 管清工業株式会社- 株式会社すき家- 株式会社カチタス- 佐川グローバルロジスティクス株式会社- 株式会社ギークリー

参加企業がそれぞれの事業内容や仕事の魅力、今後の採用方針などを紹介。

学生は各社の説明を通じて、業界ごとの特徴や企業文化、働くイメージに触れる機会を得ました。

単なる企業説明の場にとどまらず、学生が将来のキャリア形成を主体的に考えるための情報接点として機能した点が、本イベントの特長です。

また、企業にとっても、採用選考の前段階で学生との接点を持つことで、自社認知の向上や今後の採用活動に向けた関係構築の機会となりました。

早期接触の重要性が高まる採用市場において、学生・企業双方にとって有意義な場となりました。

出展企業の声

「就活初期段階の学生と早期に接点を持てる機会として有効だった」

「対面でのコミュニケーションを通じて、自社の雰囲気や価値観を伝えやすかった」

といったお声をいただき、初期接点づくりの場としての有用性がうかがえました。

採用イベントへの出展・採用支援をご検討中の企業様へ

株式会社ジールコミュニケーションズでは、27卒および28卒合同企業説明会を定期的に開催しております。

早期化する採用市場に対応しながら、学生に対してはキャリア形成を考える機会を、企業に対しては将来の採用活動につながる接点を提供し、継続的な価値創出を目指しております。

企業規模や採用目的、求める学生属性に応じて選べる多彩な合同企業説明会を全国で展開。

対面・オンライン、少人数から大規模まで、貴社のニーズに合わせた最適な形式をご提案可能です。

開催スケジュール、開催地・開催規模などの詳細については下記フォームよりお問い合わせください。

2営業日以内に弊社スタッフよりご連絡をいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

出展お問い合わせフォーム :https://zca-service.com/contact/corporation/

株式会社ジールコミュニケーションズ HR事業部

【仕事が楽しいと、人生が楽しい。】

ジールコミュニケーションズは就職・採用に関わるすべての人に役立つパートナーです。



関東/中部/関西エリアを中心に、新卒・既卒・第二新卒および中途人材の就職・採用支援サービスを提供しております。



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事業内容

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・新卒/既卒/第二新卒および中途人材の採用コンサルティング事業

・合同企業説明会の企画、運営

・採用戦略 企画、立案

・内定者研修

・メディア事業

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会社概要

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会社名：株式会社ジールコミュニケーションズ

代表取締役：薮崎 真哉



東京本社：東京都渋谷区渋谷3-26-20 関電不動産渋谷ビル 4F・5F

大阪支店：大阪府大阪市中央区本町1-8-12 オーク堺筋本町ビル 10F

名古屋支店：愛知県名古屋市中区栄2-9-3 伏見第一ビル 5F

仙台支店：宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 17F

福岡支店：福岡県福岡市中央区天神 1-13-2 福岡興銀ビル 9F

横浜支店：神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー 3F

神戸支店：兵庫県神戸市中央区京町25 神戸旧居留地25番館 2F

京都支店：京都府京都市中京区河原町通⼆条下る一之船入町 537-20 FIS 御池ビル 4F



[コーポレートサイト] https://zeal-c.jp/

[サービスサイト] https://zca-service.com/

[ジール就職サポート] https://zc-support.com/

[キャリチャン] https://career-ch.com/



有料職業紹介事業許可証：13-ユ-311688

ISO/IEC 27001 認証取得 MSA-IS-468



