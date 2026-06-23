【GOKUMIN】″ふわっ″と沈んで、″もっちり″戻る｜触感で選ぶ新感覚枕「極フィットピロー」6月17日新発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する寝具ブランド「GOKUMIN」は、2026年6月17日（水）より、上層に約600個の3DハニカムTPEジェル、下層に高密度ポリエステルわたを採用した2層構造の枕「極フィットピロー」を発売しました。"包み込まれる柔らかさ"と"支えられる弾力"を一本に共存させ、さらに中わたを出し入れすることで高さも自分仕様にカスタマイズできる設計。長く"硬さ軸"で語られてきた枕選びに、"触感で選ぶ" という新たな選択肢を提案します。

■ 開発者の想いと背景

枕は、毎日もっとも長く頭を預ける寝具でありながら、その選び方は長く「低反発か、高反発か」「高めか、低めか」といった 硬度・高さの軸 で語られてきました。実際、自分に合う枕が見つからず買い替えを繰り返す"枕難民"は 約9割 にのぼるというデータもあり（※）、枕選びの難しさは多くの人に共通する課題となっています。

一方で SNS では「もちもち」「ふわふわ」といった 触感を表すワード が日常的に拡散し、寝具に求められる体験は多様化しています。

「枕の評価軸が"硬さ"だけに偏っていることに、ずっと違和感を持っていました。"頭をのせた瞬間にどう感じるか"その触感こそ、毎日眠る人にとっての本質ではないか。ふわっと迎えるやわらかさと、もっちり支える安定感を1つの枕に重ねれば、これまで言葉にしづらかった"心地よさ"を形にできるのではないか」という開発担当者の想いから、本製品は出発しました。

ハニカム形状TPEジェルを集合させた上層、高密度ポリエステルわたを密度高く詰めた下層、そして中わた出し入れによる高さ調整。"ふわっ"と"もっちり"を1つの枕に同居させ、毎日の眠りの土台をアップデートする枕に仕上げました。

※自社調べ（2026年3月実施、出典：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html）

■ 製品の特徴

【3DハニカムTPEジェル｜"ふわっ"と頭に沿うフィット感】

TPE（熱可塑性エラストマー）製のハニカム構造ジェルで、細かく並んだ無数のハニカムセルが頭の形に沿いながらやさしく受け止めます。隣り合うセルがそれぞれ荷重を分散し合うことで一点に圧力を集中させにくい設計となっており、長時間同じ姿勢でも寝心地が持続しやすい構造です。

【高密度ポリエステルわた｜"もっちり"支える土台】

たっぷり詰めた高密度ポリエステルわたが、ふんわりと包む感触を保ちながら頭を支えます。一般的なわた枕にありがちな"沈み込みすぎ"を抑え、底付き感が出にくいように設計。長く使ってもボリューム感が長続きします。

【中わた出し入れで"自分仕様"の高さに調整可能】

枕本体の両サイドにファスナー式の調整口を備え、中わたを少しずつ出し入れすることで高さを細かく調整可能。一人ひとりの体格やその日の気分に合わせてフィットさせられます。仰向け・横向き・うつ伏せなど寝姿勢が変わりやすい方にも対応します。

【カバーも本体も洗える清潔仕様｜通気と滑り止めにも配慮】

カバーは洗濯機で丸洗いでき、本体は手洗いに対応。汗や皮脂が気になる季節も清潔に使い続けられます。通気性に優れたメッシュ生地とハニカム構造で湿気・熱がこもりにくく、裏面には滑り止めを採用。寝返りしてもズレにくいよう、安定感にも配慮しました。

■ 製品情報｜極フィットピロー

[商品名]極フィットピロー

[価格]9,098円（税込）（※）

[カラー]ブラック

[サイズ]約W54×D34×H11.5～13cm

[製品重量]約2kg

[素材]アウターカバー：表面・側面 ポリエステル95%／ポリウレタン5%、裏面 ポリエステル100%／枕本体：表面 TPE（熱可塑性エラストマー）シート、側面・裏面 ポリエステル100%、中材 ポリエステル100%

[発売日]2026年6月17日（水）

[販売店]

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-kfp-bk-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4V9H99T

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-kfp-bk-01.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-kfp-bk-01/

■au PAY：https://wowma.jp/item/782960725

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1208369292

※商品の価格は変動する可能性があります。

■ シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

GOKUMIN ロゴ

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

■ 関連プレスリリース

●【GOKUMIN】“眠る時間も、くつろぐ時間も”設計した新ライン｜抱きまくら・背中も支える枕・三角クッション3タイプ4製品を5月25日・26日順次発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000369.000036491.html

●【GOKUMIN】約9割が“枕難民”と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

●【GOKUMIN】熱帯夜が長期化する日本の夏に。“蒸れ・硬さ・支え”を解消する涼感ピロー3タイプを5月12日(火)～順次発売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000364.000036491.html

■ GOKUMINの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

X：https://x.com/gokumin888

LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/