マックスマーラ × ELLE 『CINEMA EDITION』映画を通して描く、“Remarkable Women”の物語

株式会社マックスマーラ ジャパン

ブランドフィロソフィーである“Remarkable Women”を起点に、映画というカルチャーレンズを通して、現代を生きる女性たちの知性や感性、そしてそれぞれの生き方に光を当てる本プロジェクト。ファッション、文学、映画が響き合う一冊として、マックスマーラの価値観と世界観を表現しています。本誌には、作家・川上未映子氏による特別寄稿をはじめ、エッセイ執筆などでも知られるヒコロヒー氏と、ファッションジャーナリストとして長年モードとカルチャーを横断的に見つめてきた塚本香氏による対話、俳優やクリエイターたちが選ぶ映画作品の紹介など、多彩なストーリーを収録しています。異なる領域で培われた視点が交差することで、現代における女性像やスタイルのあり方を映し出します。また、フォトグラファーの松原博子氏が撮りおろしたファッションストーリーでは、2026年プレフォールコレクションを纏う女性像を通じて、“Remarkable Women”の精神を描き出します。

時代を超えて愛される映画作品のように、自らの価値観を携えながら人生を歩む女性たち。その姿は、マックスマーラが長年見つめ続けてきた女性像と深く共鳴しています。『CINEMA EDITION』は、そうした女性たちへの敬意を込めて制作された特別なエディトリアルプロジェクトです。

『CINEMA EDITION』は、6月26日（金）より全国のマックスマーラストアにて商品をご購入いただいたお客様へ数量限定(限定2000部)でお渡しいたします。また、マックスマーラ 表参道店では『CINEMA EDITION』の世界観を体感いただける期間限定のポップインストアを開催いたします。同店では期間中、今の自分に寄り添う一本の映画と出会えるインテラクティブコンテンツなど、CINEMAを反映したブランドの世界観を、より深くお楽しみいただける体験をご用意いたします。

さらに、本プロジェクトのエッセンスを凝縮したミニリーフレット『MAX MARA POCKET HABITS』を、映画館、書店、カフェおよびマックスマーラ 表参道店にて数量限定で配布いたします。“日々の小さな心掛けが、人生をより鮮やかに、喜びに満ちたものへと導く”というテーマのもと、女性たちの感性をひらく“10の習慣（10 HABITS）”をまとめたミニリーフレット『MAX MARA POCKET HABITS』。ジャーナリングのためのメモスペースや、インスピレーションをもたらす映画リストを通じて、自分自身と静かに向き合う豊かな時間を提案します。

【CINEMA EDITION POP IN STORE】

開催期間：2026年6月26日（金）～7月30日（木）

店名 ：マックスマーラ 表参道店

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-2-5

電話番号：03-3400-1811

【『MAX MARA POCKET HABITS』配布先】

マックスマーラ 表参道店

映画館：TOHOシネマズ日比谷／ヒューマントラストシネマ有楽町／テアトル新宿／

kino cinema新宿／ヒューマントラストシネマ渋谷／TOHOシネマズ梅田

書店 & カフェ：

BOOKSTORE B&B／S/CAFE／BLUE SIX COFFEE

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