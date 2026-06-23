すっきりとしたレモン風味のミルフィーユにこだわった専門店が登場！　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

梅雨の季節が続く中、ミルフィーユ専門のギフトスイーツブランド〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ ル・フィーユ〉から、すっきりとした味わいの「ソルトレモンミルフィーユ」が大丸東京店に初登場します。また、２０２１年に世田谷でオープンした〈パティスリーショコラトリーレシィ〉は、ケーキ、チョコレート、焼菓子を販売する人気ブランド。さらに、山梨県でお菓子づくりを続ける〈パティスリー ザ・エレン〉の看板商品「時のなる木」のバウムクーヘンは、数々の品評会で高い評価があり、大丸東京店初登場ブランドです。

すっきりとした味わいの「ソルトレモンミルフィーユ」が初登場！

〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ ル・フィーユ〉ソルトレモンミルフィーユ ５個 １,２９６円【保存方法／常温】／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前） ＭＡＰ１

【レモンとバター香るミルフィーユ】シチリア産レモンとフランス産発酵バターを使用したすっきりとした味わいのミルフィーユです。

バウムクーヘンイベント総合１位の代表作が初登場！

〈パティスリー ザ・エレン〉エレンバウム「時のなる木」ハード １個 １,６７４円、「時のなる木」ｅｎハード １,４５８円【保存方法／常温】／１階ウィークリー・セレクトスイーツ２ ＭＡＰ３

全国のバウムクーヘンが集う日本最大級のイベント「ファイナルクーヘン総選挙東京頂上決戦」にて、総合第１位を通算５回受賞したエレンの代表作「時のなる木」。ハードタイプは、外はサクッと香ばしく、中はしっとりもっちりとした食感のバウムクーヘンです。さらに、２０２５年春の東京頂上決戦で総合第１位を受賞した手のひらサイズの「ｅｎ（えん）」も登場。

フランス語で「物語」を意味するＲｅｃｉｔ（レシィ）の名の洋菓子店が登場

〈パティスリーショコラトリーレシィ〉瀬戸内レモンケーキ １個 ５００円【保存方法／常温】／１階ウイークリーセレクトスイーツ ＭＡＰ２

瀬戸内レモンを使用した、しゃりっとした食感の甘酸っぱいレモンケーキ。

愛知県の桃にこだわったゼリーが登場

〈創作桃菓 桃花亭〉プチ完熟白桃ぜりー ８個入 １,４５８円／１階イベントスペースモンブランＴＨＥ珀山前 ＭＡＰ４

※常温販売 冷蔵庫で２～３時間冷やしてからお召し上がりください。

※７／２１（火）まで

「一番おいしい状態の桃をお菓子に仕上げたい」。完熟白桃の味に感動した創業者の思いから誕生した完熟白桃ぜりー。完熟した桃を丁寧に湯むきし、果実の繊維を残す製法で完熟白桃の美味しさを追求しました。

＊価格は全て税込です。