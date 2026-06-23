【新宿高島屋】夏のファッションにもおすすめ！下駄アーティスト鈴木千恵さんの「アート下駄」、バッグ、スカート、Tシャツ、手ぬぐいなどを期間限定販売

株式会社高島屋

■2026年６月24日（水）～30日（火）

■新宿高島屋 ２階ザ・メインスクエア および ２階ウェルカムゾーン

受注販売予定の下駄（一例）／２階ザ・メインスクエア

新宿高島屋開店30周年記念 ハワイアン猫（右近）38,500円（税込）

新宿高島屋開店30周年記念 ハワイアンパンダ（モダン）42,900円（税込）

「まったりパンダ」34,650円（税込）

「赤白いちご」30,800円（税込）

新宿高島屋では、ゆかたやきものをカジュアルなファッションとして楽しむご提案をする週替わりのイベント「ニッポンID」を６月24日（水）から４週間にわたって開催いたします（毎週、複数のブランドが出展）。

１週目（6月24日から6月30日まで）には、下駄アーティスト鈴木千恵さんの作品を販売（受注販売）いたします。

鈴木千恵さんは静岡県静岡市生まれ・静岡市在住。インテリアの専門学校を卒業後、靴メーカーに就職し、企画やデザインを担当。その後、地元静岡の伝統産業である塗下駄に注目し、修業の後、下駄アーティストに転身しました。鈴木さんが手がけているのは、下駄の木地に下書きし、塗料で縁取りをして色をつけていく「加飾（かしょく）」という工程です。左右一対を１つの絵画作品としてキャンバスに見立てて、自由な感性と発想で創る作品は斬新で、「履いているときも、脱いだときも、下駄は存在感のあるもの。だから、おもしろい絵付けをしてもっと日常的に愛用していただけるものを作っていきたい」と、鈴木さんは語っています。

本イベントでは、鈴木さんが制作した下駄約50種類を会場に並べます。台の形と鼻緒をお選びいただき、ご注文ください。また、下駄はこれまでにデザインした約300点をまとめたカタログから、ご注文いただくこともできます。ご注文（お買上げ）からお渡しまでに数カ月間頂戴いたします。

そのほか、受注販売予定の下駄（一例）／２階ザ・メインスクエア

「レモンスカッシュ」30,250円（税込）～ ※この写真は鼻緒をつけていない状態のものです。

「みぃつけた ーゆりー」37,400円（税込）～ ※この写真は鼻緒をつけていない状態のものです。

その他の販売予定商品（一例）／２階ザ・メインスクエア

あわせて、鈴木千恵さんがデザインした商品も販売いたします。すべて数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。

新宿高島屋開店30周年記念 Tシャツ 各１枚 5,280円（税込） ※両デザインともに、Mサイズ10点・XLサイズ10点限り

＜その他、鈴木千恵さんがデザインした商品＞

●スカート ●ミニ下駄ストラップ ●丸型ボストンバッグ ●奇抜絵Tシャツ ●手ぬぐい を販売いたします。

特別展示／２階ウェルカムゾーン

6月24日（水）～30日（火）の１週間、鈴木千恵さん制作のアート作品の下駄を特別展示いたします。

「花魁」（非売品）

「ゲタルト」（非売品）

「鳳凰」（非売品）

「酔猫」（非売品）

新宿高島屋開店30周年記念 「猫座長のサーカス団」（新作）（初展示） 550,000円（税込） ※１点限り

鈴木千恵さんのコメント：「サーカス団の座長を務めるのは猫。動物たちは自分の得意な芸をいきいきと披露しています。白一色で表現した正面は、観賞する方がお好きな色を想像してみてください。高歯の裏には、世界で喝采を浴びている猫座長の新聞記事、裏面ではサーカス団のスターたちの絵柄のトランプが舞っています」

※このプレスリリースに記載した情報は、６月23日（火）午後6時時点のものです。やむを得ぬ事情により、予告なく、商品の内容や価格などが変更となる場合がございます。

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）