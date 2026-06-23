合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開するアニメーションレーベル「DMM pictures」は、TVアニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』がJapan Expo DARUMA Awards 2026のベストロマンスアニメ部門にノミネートされましたことをお知らせいたします。

■TVアニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』がJapan Expo DARUMA Awards 2026 ベストロマンスアニメ部門にノミネート！

原作は累計280万部を突破！『週刊少年マガジン』（講談社）で好評連載中の大人気漫画。2025年1月クールにテレ東系列にて第一期TVアニメが放映され、Xでトレンド入りを果たすなど話題となり、第二期の制作も決定済みの本作。

容姿端麗でスタイル抜群！息をするようにモテる女、川井モナ。しかし、そんな彼女に見向きもしない転校生・黒岩メダカの登場で、モナの学校生活は一変します。あの手この手でメダカをオトそうと大奮闘！時にはちょっぴりカゲキなことも!? モテ女子×禁欲男子のラブコメディ。

Japan Expoは、毎年フランスのパリで開催されるヨーロッパ最大級の日本文化イベント。

その中で授与される“DARUMA Awards”は、フランスにおける日本のアニメ・漫画業界において影響力を持つ賞となり、業界の専門家からなる審査員団が20部門でノミネート作品を選定します。

今回、TVアニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』はJapan Expo DARUMA Awards 2026のベストロマンスアニメ部門にノミネートされました。

■Japan Expo DARUMA Awardsとは

Japan Expo DARUMA Awardsは、フランスの「Japan Expo」が主催する現地で最も注目されるマンガ・アニメの主要アワードです。

前年度に現地でリリースされた作品を対象に、メディア関係者やインフルエンサーなどの専門家が全20部門のノミネート作品を選出（内9カテゴリーがアニメ部門で構成）されています。その後、プロの審査員団と一般ファンによる投票によって最終的な受賞作が決定されます。一般投票は、Mangacollecのアプリまたはウェブサイトにログイン後、カテゴリーごとに行われ、7月1日に締め切られます。

今年の授賞式は、2026年7月10日16時45分（現地時間）からJapan Expo内DARUMA Awards Ceremonyにて一般公開で実施されます。

■TVアニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』基本情報

＜イントロダクション＞

容姿端麗！ スタイル抜群！ 川井モナは、息をするようにモテる女!!

しかし、そんな彼女に見向きもしない転校生・黒岩メダカの登場で、

モナの学校生活は一変する！ 「今までずっと、チヤホヤされて生きてきたのに!!」

あの手この手でメダカをオトそうと大奮闘！ 時にはちょっぴりカゲキなことも!?

モテ女子×禁欲男子のラブコメディ、大勃発――!!

＜スタッフ＞

原作：久世 蘭（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：奥村よしあき

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：渡辺まゆみ

音楽：立山秋航

音響監督：小沼則義

色彩設計：山上愛子

撮影監督：西村徹也(スタジオ エル)

美術監督：三宅昌和

アニメーション制作：SynergySP

＜キャスト＞

黒岩メダカ：岩崎諒太

川井モナ：芹澤 優

湘南旭：雨宮 天

春野つぼみ：花澤香菜

難波朋：矢野妃菜喜

白浜美波：前田佳織里

木戸譲：畠中 祐

小早川翔：山下大輝

＜公式サイト＞

https://monaxmedaka.com

＜公式X＞

https://x.com/monaxmedaka

＜権利表記＞

(C)久世蘭・講談社／「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」製作委員会