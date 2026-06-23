スキンケアブランド ルアンルアンの生せっけん「サマーセール2026」6月24日（水）10:00スタート！紫外線や乾燥が気になる夏こそ肌を整えるタイミング。8つのラインナップを先着特典付きでご用意。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ(本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭)は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて、「サマーセール2026」を6月24日（水）10:00からスタートします。紫外線や乾燥が気になる夏こそ肌を整えるタイミング。肌を整える洗顔で、ふっくら、ゆらぎにくい素肌へ。先着特典は「涼みタンブラー」をご用意。8つのラインナップを送料無料でお届けします。
サマーセール2026特設会場 https://shop.ruamruam.jp/contents/11459
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353228/images/bodyimage1】
「サマーセール2026」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353228/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353228/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353228/images/bodyimage4】
【販売期間】2026年6月24日(水)10:00 ～ 2026年7月21日(火)23:59
【先着特典】涼みタンブラー（数量限定）
【注意事項】
■他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当キャンペーン商品と合わせてお届けします。■ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。■定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。■当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171 FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp 企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
サマーセール2026特設会場 https://shop.ruamruam.jp/contents/11459
「サマーセール2026」の概要
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【販売期間】2026年6月24日(水)10:00 ～ 2026年7月21日(火)23:59
【先着特典】涼みタンブラー（数量限定）
【注意事項】
■他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当キャンペーン商品と合わせてお届けします。■ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。■定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。■当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
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