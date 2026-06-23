全国のKOKO HOTELSで提供するオリジナル「おだし」が「OMOTENASHI Selection 2026」最高金賞を受賞

ポラリス・ホールディングス株式会社

ポラリス・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田口 洋平）は、全国で展開するKOKO HOTELSにて提供しているKOKO HOTELSオリジナル「おだし」が、優れた日本のおもてなし商品・サービスを発掘し国内外へ発信するアワード「OMOTENASHI Selection 2026」において、最高金賞を受賞したことをお知らせいたします。

本商品は、2025年10月より全国のKOKO HOTELSで提供を開始したKOKO HOTELSオリジナル「おだし」です。「ここから見つける旅を。」をブランドコンセプトに掲げるKOKO HOTELSならではの取り組みとして、日本各地の食文化や地域の魅力を“出汁”を通じて体験いただくことを目的に開発いたしました。今回の受賞では、日本各地の食文化を“出汁”という身近な形で体験できる独自性に加え、旅先での感動を自宅へ持ち帰ることのできる商品コンセプトや、日本ならではのおもてなしの精神が高く評価されました。

■OMOTENASHI Selectionについて

OMOTENASHI Selectionは、日本の優れた商品やサービスを世界へ発信することを目的としたアワードです。有識者による厳正な審査を通じて、品質、独自性、利便性、国際性、そして日本ならではのおもてなしの精神を備えた商品・サービスが選定されます。今回、KOKO HOTELSオリジナル「おだし」は、その中でも特に高い評価を受け、「最高金賞」を受賞いたしました。

■旅先で出会う、日本各地の味わいKOKO HOTELSオリジナル「おだし」

KOKO HOTELSオリジナル「おだし」は、ホテルでの滞在体験をより豊かなものにしたいという想いから誕生しました。全国各地に展開するKOKO HOTELSの特徴を活かし、地域ごとの特色ある食文化に着目。北海道・東北、関東、北陸・東海、関西、中国・四国・九州の5エリアごとに異なる素材を使用した出汁をご用意しています。

旅行者の皆さまに、その土地ならではの味覚との出会いを楽しんでいただくとともに、日本の食文化の奥深さを感じていただける商品として展開しています。

【地域別「おだし」例】

※提供内容はホテルにより異なります。

■KOKO HOTELSが届ける「おもてなしの味」

KOKO HOTELSでは、宿泊施設として快適な滞在環境を提供するだけでなく、地域との出会いや文化体験も旅の価値であると考えています。KOKO HOTELSオリジナル「おだし」は、お客様がホテルで過ごすひとときを彩るだけでなく、ご自宅に帰られた後も旅の思い出を感じていただけるアイテムとして開発されました。

今回の最高金賞受賞は、商品そのものだけでなく、KOKO HOTELSが大切にしてきた「おもてなしの心」や「地域の魅力を伝える取り組み」が評価されたものと受け止めています。

KOKO HOTELSは、今後も「ここから見つける旅を。」をコンセプトに、日本各地の魅力との出会いを創出するホテルブランドとして、お客様に新たな旅の楽しみ方をご提案してまいります。

また、日本ならではの文化や食、おもてなしの価値を国内外へ発信し、旅の体験価値向上に取り組んでまいります。

■商品概要

商品名：KOKO HOTELSオリジナル「おだし」

商品紹介ページ：https://koko-hotels.com/feature/dashi_soup/

■KOKO HOTELSについて

「ここから見つける旅を。」をブランドコンセプトに、全国各地でホテルを展開。

地域とのつながりを大切にしながら、旅の拠点として快適な滞在環境と新たな発見を提供しています。

ブランドサイト：https://koko-hotels.com/

■ポラリス・ホールディングス株式会社について https://www.polaris-holdings.com(https://www.polaris-holdings.com)

会社名：ポラリス・ホールディングス株式会社（Polaris Holdings Co., Ltd.）

【東証スタンダード 証券コード：3010】

所在地：東京都中央区新川1丁目23-5 ONE SHINKAWA

代表者：代表取締役社長 田口 洋平

事業内容：ホテル運営事業、ホテル投資事業

【国内外のホテルを運営するポラリス・ホールディングスグループ】

ポラリス・ホールディングスは、これまでオリジナルブランドである「KOKO HOTEL」、グローバルホテルブランドの「Best Western」、東北地方を中心にロードサイド型ホテルとして展開する「バリュー・ザ・ホテル」及びフィリピン共和国において「Red Planet」のブランドのもと国内外でホテルを展開してきましたが、「ホテルウィングインターナショナル」及び「テンザホテル」を展開していた株式会社ミナシアと2024年12月に経営統合し、国内外で116店舗16,748室（※）のホテルを展開しています。（※2026年5月31日時点、海外ホテルおよび運営予定のホテルを含む）