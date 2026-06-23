菊地健太選手 FC今治へ完全移籍のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、弊クラブに所属しております菊地健太選手がFC今治に完全移籍することとなりましたので、お知らせいたします。

菊地 健太 Kenta KIKUCHI

【ポジション】

DF

【生年月日】

2000年5月28日（26歳）

【出身地】

東京都

【身長/体重】

171cm/71kg

【経歴】

ジェファFC→JFAアカデミー福島U-15→JFAアカデミー福島U-18→専修大学→ザスパ群馬

【出場歴】

明治安田J2・J3百年構想：19試合/0得点

J2：17試合/0得点

J3：15試合/0得点

リーグカップ：3試合/0得点

天皇杯：3試合/0得点

Jリーグ通算：32試合/0得点

【菊地選手のコメント】

「ザスパ群馬に関わるすべての皆さま、3年半ありがとうございました。

大学4年生になり、ようやく試合に出始めた私にチャンスを与えてくれたこのクラブには、感謝しています。

この3年半、満足のいく結果を残せたとは思っていません。

苦しいこともたくさんありましたが、多くのことを学びました。

ファン・サポーターの皆さん、どんなときも応援ありがとうございました。

勝ったときの景色も、苦しいときに皆さんからいただいた声も、これから先ずっと忘れることはありません。

ザスパ群馬で出会えた仲間やスタッフ、そしてここで経験したすべてが、自分を成長させてくれました。

群馬の地で積み重ねた一日一日が、今の自分をつくってくれました。

群馬で過ごした3年半を、私は誇りに思っています。

本当にありがとうございました」