最新トレンドECサイト『Shoplist』にて、ファッション・韓国コスメ・日用雑貨がお得に購入できるイベント『Shoplist プレGIGA得』が2026年6月22日17時より開催！

SHOPLIST株式会社

SHOPLIST株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：キム・ヤンス）は、最新トレンドECサイト『Shoplist』にて、期間限定イベント『Shoplist プレGIGA得』を2026年6月22日(月)17:00から6月28日(日)23:59まで開催いたします。ファッション・韓国コスメ・日用雑貨など多彩なジャンルの対象アイテムに使えるお得なクーポンの配布に加え、タイムセールや期間中送料無料も実施。この機会にぜひお気に入りのアイテムをお得にお求めください。

『Shoplist プレGIGA得』は、ファッション・韓国コスメ・日用雑貨など幅広いジャンルのアイテムをお得に購入できる期間限定イベントです。4,000円以上で500円OFF、7,000円以上で1,000円OFFのクーポンを誰でもご利用いただけるほか、6月限定で最大3回使用可能な10%OFFクーポンも配布。さらにタイムセールや期間中送料無料も実施し、まとめ買いにも最適な7日間です。

キャンペーン１.：ファッション・韓国コスメ・日用雑貨など対象アイテム多数ラインアップ

ファッション・韓国コスメ・日用雑貨を中心に、多彩なジャンルの対象アイテムを期間中に特別価格でご提供します。毎日ラインアップが更新されるため、期間中は繰り返しチェックしてお気に入りのアイテムをぜひ見つけてください。

キャンペーン２.：クーポン配布

期間中、以下のクーポンを配布いたします。

・4,000円(税込)以上のご購入で500円OFF

・7,000円(税込)以上のご購入で1,000円OFF

・6月限定10%OFFクーポン（最大3回まで使用可能）

※Shoplistサイト内で新規会員登録 または ログインして、バナーをクリックすることでクーポンを獲得できます。

※クーポン同士の併用はできません。ご購入金額や用途に合わせてお選びください。

キャンペーン３.：タイムセール開催

期間中、数量・時間限定のタイムセールを実施します。対象アイテムは売り切れ次第終了となりますので、お見逃しなくご覧ください。

キャンペーン４.：期間中送料無料

『Shoplist プレGIGA得』開催期間中、対象アイテムご購入時の送料が無料となります。複数アイテムのまとめ買いにもお気軽にご利用いただけます。

『Shoplist』について

『Shoplist』は、2012年7月に日本でサービスを開始したECサイトであり、取扱高規模は日本2～3位規模のプラットフォームとして成長してきました。レディース・メンズ・キッズファッションに加え、ビューティー、ライフスタイル雑貨など、多彩なカテゴリの商品をワンストップで提供しています。1万坪規模の自動化物流センター（SHOPLISTロジスティクスセンター）を自社で保有しており、物流インフラと運用効率の面でも高い競争力を誇っています。今後は、従来の日本国内向けローカル志向から脱却し、K-BeautyやK-Fashionを中心とした韓国コンテンツカテゴリを拡充していき、年間取扱高300億円以上の達成を目指します。

Shoplistはこちら :https://shop-list.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

SHOPLIST株式会社 広報担当

Email： pr_ml@shoplist.com

社名 ：SHOPLIST株式会社

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設立 ：2018年3月14日

資本金 ：1億2,000万円（2026年3月末）

事業内容：ファッション通販サイト『Shoplist』の企画、開発、運営