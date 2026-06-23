『第4回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』プレス発表会を6月30日（火）に開催

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部

高校eスポーツ部顧問とともに設計した大会概要を発表

eスポーツ指導者育成に向けた新認定制度も発表

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部（所在地：東京都千代田区、理事長：柿原 正郎、略称：NASEF JAPAN（読み：ナセフ ジャパン）、以下「NASEF JAPAN」）は、2026年6月30日（火）に、報道関係者向け『第4回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』プレス発表会を開催します。

NASEF JAPANは、2026年4月に開催したプレス発表会において、「2030年までに全日本高校eスポーツ選手権 出場5,000チームを目指す」こと、また本大会を単なる勝敗を競う大会ではなく、教育的価値を重視した全国大会へと発展させていく方針を発表いたしました。

その実現に向け、NASEF JAPANでは高校eスポーツ部の顧問教員とともに実行委員会を結成し、第4回大会の大会設計について検討を進めてまいりました。

今回のプレス発表会では、実行委員会での議論を踏まえた『第4回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』の大会概要を発表いたします。あわせて、高校eスポーツ部が抱える指導体制の課題に対応し、今後の部活動を支える外部指導者・専門人材の育成に向けた新たな認定制度についても発表いたします。

発表会では、主に以下の内容を発表予定です。

・高校eスポーツ部顧問とともに設計した第4回大会の概要

・エントリー条件、競技運営に関する変更点

・eスポーツ指導者育成に向けた新たな認定制度

また当日は、第4回大会の実行委員会 委員長を務める滋賀県立八幡工業高等学校 eスポーツ部顧問の三浦 広和先生にもご登壇いただき、高校現場の視点から、本大会への期待や実行委員会に参画した意義についてご挨拶いただく予定です。

NASEF JAPANは、これらの取り組みを通じて、日本における学生eスポーツ文化を育み、全日本高校eスポーツ選手権のさらなる規模拡大と教育的価値の向上を目指してまいります。

■開催概要

1. 名称

第4回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 プレス発表会

2. 開催日時

2026年6月30日（火）17:00～18:00（受付開始 16:30）

3. 開催場所

eXeField Akiba

〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目14-1 秋葉原UDX 4F

https://www.ntte-sports.co.jp/dcms_html/exefield/index.html

4. 開催形式

オフライン形式

※報道関係者の参加は会場参加のみを予定しています

※一部の実行委員会参加教員はオンラインで参加予定です

5. 対象

報道関係者

6. 主催

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部

【略称】NASEF JAPAN（読み：ナセフ ジャパン）

■プログラム

1. 開会挨拶

NASEF JAPAN 理事長 柿原 正郎

2. NASEF JAPANが目指す高校eスポーツ大会の方向性

NASEF JAPAN 専務理事 大浦 豊弘

3. 高校eスポーツ部顧問による実行委員会 委員長挨拶

第4回 全日本高校eスポーツ選手権 実行委員会 委員長

滋賀県立八幡工業高等学校 eスポーツ部顧問 三浦 広和

※一部の実行委員会参加教員はオンラインで参加予定

4. 第4回 全日本高校eスポーツ選手権 大会概要発表

NASEF JAPAN 事務局長 / 大会プロデューサー 町山 雄大

5. eスポーツ指導者育成に向けた新たな認定制度発表

NASEF JAPAN 専務理事 大浦 豊弘

6. Q&A

7. 集合写真撮影

※登壇者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■取材申込について

本発表会への参加は事前登録制です。以下取材申込フォームよりご登録ください。

※当日の参加人数を事前に把握するため、同一の会社から複数名でご参加の場合も、参加される方ごとに個別のお申し込みをお願いいたします。

【取材申込フォーム】

https://forms.office.com/r/a9AB5sR1yw

【お申込締切】6月29日（月）17:00

≪全日本高校eスポーツ選手権について≫

全日本高校eスポーツ選手権は、全国の高校生を対象としたeスポーツの全国大会です。

NASEF JAPANは、本大会を単なる勝敗を競う場としてではなく、チームで目標に向かって挑戦する経験を通じて、自ら考える力、協働力、コミュニケーション力、論理的思考力、デジタル活用力、多様性を認め合う力など、これから社会で必要とされる力を育む教育的な場として発展させていくことを目指しています。

また、2030年までに出場5,000チームを目標に掲げ、全国の高校eスポーツ部、教育関係者、企業・団体と連携しながら、日本における学生eスポーツ文化のさらなる発展に取り組んでまいります。

≪NASEF JAPANについて≫

NASEF JAPANは、eスポーツ/ゲームを入口に、次世代を担う若者のデジタル人材育成とグローバル人材育成を推進する特定非営利活動法人です。

現在、全国670校を超える高校が加盟し、eスポーツ/ゲームを教育ツールとして活用したデジタル教育や探究学習を推進しています。また、高校生向けの取り組みに加え、小中学生を対象としたゲームを活用した探究学習ワークショップなど、若い世代がデジタルに楽しく触れながら学ぶ機会づくりにも取り組んでいます。

eスポーツやゲームを単なる娯楽にとどめず、学びや成長の機会として活用し、教育機関、企業、自治体と連携しながら、若者が未来社会で活躍するための力を育む教育エコシステムの構築を目指しています。

≪法人概要≫

法人名 ：特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部

略称 ：NASEF JAPAN

読み ：ナセフ ジャパン

所在地： 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー4F

代表者：理事長 柿原 正郎

●公式サイト： https://nasef.jp/

●公式X（旧 Twitter：https://x.com/NASEF_Japan

≪お問合せ先≫

NASEF JAPAN事務局

【メールアドレス】 info@nasef.jp