イデア・レコード、飲食店向け「GATEシリーズ月額固定費0プラン」を提供開始

株式会社イデア・レコード

株式会社イデア・レコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：柏田康雄、以下 当社）は、飲食店向け店舗OS「GATEシリーズ」において、導入時の初期負担を抑えながら成果創出に直結させる 「GATEシリーズ月額固定費0プラン」 のパッケージ提供を開始します。

「DX化は必要だ」--多くの飲食店がそう感じています。

それでも踏み切れないのは、「高い初期投資／固定費に見合う成果が出るのか分からない」「ツールを入れても現場に根づかない」という過去の苦い経験があり、今もお悩みの飲食店が多数いらっしゃるからです。本パッケージは、その不安に正面から向き合います。初期費用・固定費ゼロ。成果が出た分だけお支払いいただく--予約・集客・注文・CRMを一気通貫で提供する、当社ならではのパッケージです。

■ 過去最多の倒産。“導入して終わり” のDXでは、もう間に合わない

2025年、飲食業の倒産は初めて年間1,000件を超え、過去最多を更新しました（東京商工リサーチ調べ／1,002件）。食材費・人件費・光熱費が上がり続ける一方、価格転嫁率は32.3％ にとどまり、全業種平均（39.4％）を下回ります（帝国データバンク調べ）。「コストは上がるのに、価格には乗せられない」--この板挟みの中で現場が本当に必要としているのは、“導入して満足” で終わるツールではなく、利益という結果に直結する仕組み です。

■ GATEシリーズ月額固定費0プランの3つの特長

1. 成果に応じた費用設計で、導入ハードルを徹底的に下げる

高額な初期投資や固定費を前提にしません。成果が出た分だけ費用が発生する設計だから、投資リスクを抑えたまま、今の課題・今の成長フェーズに合わせたDXを始められます。しかも、すべての機能をまとめて導入する必要はありません。まずは必要な機能だけの導入から 始められ、成果を見ながら広げていけます。

2. 予約・集客・注文・CRMを “一本の導線” でつなぐ

複数のツールを個別に導入していると、せっかくのデータを十分に活かしきれなかったり、店舗ごとに運用がばらついてしまうケースも少なくありません。GATEシリーズは集客から予約・注文・CRMまでを横断連携し、来店機会の最大化・業務効率化・顧客接点の強化を同時に実現します。また予約、店内モバイルオーダー、テイクアウト、デリバリーはLINEミニアプリに対応。LINEで集約も可能です。点ではなく、線で店舗を強くします。

3. “導入して終わり” にしない、伴走型サポート

システムは入れただけでは1円も生みません。だからこそ当社は、現場オペレーション・販促・顧客コミュニケーションまで踏み込み、定着と改善を伴走支援します。“店舗の方々が自走し、成果が出る” ところまで責任を持ちます。

【特許取得技術】予約・注文・配席＋CRM・AI応対などを支えるGATEシリーズ中核技術については、特許を20件以上取得 しています。再現性のある成果を、独自技術で支えます。

※「予約・配席最適化アルゴリズムに関する特許」「複数ブランドの注文一元管理に関する特許」 など

（特許情報：https://gate-series.com/patent/(https://gate-series.com/patent/)）

■ 活用イメージ：一括導入は不要。必要なところから組み合わせて

店舗の課題に応じて、各サービスを自由に組み合わせられます。一括導入は不要です。

- 集客強化パック：検索・地図・グルメ媒体・オウンドメディアを横断最適化し、予約・来店数を最大化。グルメ媒体も含めて組み合わせて成果を最大化することを目的としています。

- 予約管理「お席トットくん」：Web・グルメサイト・LINE・Googleの予約経路を一元管理。ダブルブッキングを防ぎ、CRMへ自動連携。（予約・配席最適化に関する特許取得技術を搭載）

- 「注文一括管理くん」／モバイルオーダー：店内・テイクアウト・デリバリーの注文導線を効率化し、顧客データを販促に活用。（注文一元管理に関する特許取得技術を搭載）（注文一元管理・テイクアウトデリバリーに関する特許取得技術を搭載）

- CRM「GATE CRM」：顧客データを可視化し、セグメント配信・クーポン発行・再来店促進へ。顧客データ分析・配信最適化に関する特許取得技術を搭載

- LINEミニアプリ：予約・モバイルオーダー・テイクアウト／デリバリー・会員システムを、ダウンロード不要でLINE上に集約。GATE各サービス・CRMと連携し、高い既読率のLINE配信でリピートを促進。

- 「AI副店長」：電話予約対応・時間調整を自動化し、取りこぼし防止と現場負荷軽減を両立。AI電話応対・予約時間調整に関する特許取得技術を搭載

■サービス詳細・費用について

- サービス一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/17143/table/116_1_289a1c0531d11efaf3e20383f81b4c1c.jpg?v=202606230552 ]

費用体系：初期費用0円／月額固定費0円／ご利用料金は成果報酬（成果が出た分だけ）

※成果報酬の詳細は導入機能・店舗規模・業態により柔軟に相談可能です。

提供形態：一括導入は不要・部分導入可・組み合わせ自由・段階的拡張対応

「主な機能／主な対象課題」によって部分的に対応可能です。

（集客強化パック／お席トットくん／注文一括管理くん・モバイルオーダー／GATE CRM／

LINEミニアプリ／AI副店長）

お問い合わせはサービスサイト(https://gate-series.com/allinone/package/)にて

■ 今後の展開

当社は、飲食店が“導入して終わり”ではなく、売上や利益という結果にまでつなげる仕組みを目指しています。DXは必要性が高まるほど、費用対効果が見えにくいという壁に直面します。GATEシリーズでは、その壁を成果報酬という形で取り払い、成果が出るまで現場に寄り添って伴走することで、飲食店の持続的な成長を支えるインフラとしての価値を高めてまいります。

■株式会社イデア・レコードについて

2012年の創業以来、外食・中食・小売・ホテル領域で、予約・注文・顧客管理を支える店舗OSを開発・提供してきました。外食のDXによって飲食店オーナーが本業に専念できる環境をつくるため、飲食特化のBPaaS企業として、飲食店特化型のコールセンター、オールインワンツール「GATEシリーズ」、媒体編集、オウンドメディア構築・運用やMEO・SEOなどのマルチメディアサービス「スゴク・イイ・マーケティング」など、「人×テクノロジー」によるBPaaSを提供しています。導入実績は5,000店舗以上、予約・注文・配席最適化などに関する特許を20件以上取得 しています。

会社概要

商号：株式会社イデア・レコード

本社：東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル6階

代表者名：柏田 康雄

設立：2012年4月

事業内容：飲食店向けBPaaS事業、オールインワンツール「GATEシリーズ」の開発・提供、コールセンター運用、Web／デジタルマーケティング支援（MEO・SEO・広告運用など）

コーポレートサイト：https://www.idearecord.co.jp/

プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社イデア・レコード 広報担当（左川・阿部）

TEL：03-6635-7070

お問い合わせフォーム：https://idearecord.co.jp/contact/