肌バリア専門のブランド「リアルバリア（Realbarrier）」、OKINAWA COLLECTION 2026にてSEVENTEEN JOSHUAさんのリーフレットを配付！
NeoPharm CO.,LTD
*1：（ミリストイル／パルミトイル）オキソ（ステアラミド／アラカミド）ＭＥＡ、ジヒドロキシイソプロピルパーモイルパームアミド、ビスカプリロイルオキシパルミタミドイソプロパノール(全て保湿成分)
セラモイスチャーバリアサンクリーム 10ML
セラモイスチャーバリアサンクリームリーフレット
表紙にSEVENTEEN JOSHUAさんの画像がある製品（セラモイスチャーバリアサンクリーム）紹介リーフレット
OKINAWA COLLECTION 2026 について
◇タイトル：OKINAWA COLLECTION 2026
◇日程：2026年6月20日（土）
◇会場：沖縄サントリーアリーナ
◇イベントのご紹介：ファッションモデルに加え、インフルエンサー・アーティスト・テレビタレント・芸人など総勢150名を超える出演者のキャスティング。
集客力はもちろんのこと、オンラインでの生配信を通じた話題性の創出と拡散力を重ね備えています。
リアルバリアからのプレゼント
*1：（ミリストイル／パルミトイル）オキソ（ステアラミド／アラカミド）ＭＥＡ、ジヒドロキシイソプロピルパーモイルパームアミド、ビスカプリロイルオキシパルミタミドイソプロパノール(全て保湿成分)
セラモイスチャーバリアサンクリーム 10ML
SPF50+・PA++++
セラミドUV！水分バリアで紫外線と乾燥をWケア。ベタつきや白浮きがないスキンケア級の高保湿サンクリームです。
リアルバリアの独自成分トリプルセラミド*を配合し、UVケアだけでなくバリア機能のサポートまで同時にケアします。
なめらかなクリームテクスチャーが角層のすみずみまで潤いを届け、エアコンの乾燥や紫外線ダメージによる乾燥から肌を守ります。
セラモイスチャーバリアサンクリームリーフレット
表紙にSEVENTEEN JOSHUAさんの画像がある製品（セラモイスチャーバリアサンクリーム）紹介リーフレット
OKINAWA COLLECTION 2026 限定配布
SEVENTEEN JOSHUAさんのプロフィール
◇JOSHUA
◇1995年12月30日生まれ。
◇13人組グループSEVENTEEN。VOCAL TEAM所属。
お問い合わせ先
リアルバリア公式Instagram：https://www.instagram.com/realbarrier_jp_official/
Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/realbarrier