Anfini、FY26 Kick-off Meetingをブルガリホテル東京で開催

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、2026年6月12日、ブルガリホテル東京にて「FY26 Kick-off Meeting」を開催いたしました。

本イベントでは、全国各地で活躍する社員が一堂に会し、中期ビジョンおよび2026年度の全社戦略・重点施策を共有するとともに、2025年度に優れた成果を挙げたメンバーを表彰する「Anfini Award 2026」を開催いたしました。

■ 失われた30年を、終わらせる。

代表の橋本からは、当社が掲げる「AtoB（AI to Business）」構想が発表されました。

AtoBとは、AIを単なる効率化ツールとして活用するのではなく、AIを前提として経営思想・ビジネス・組織の在り方自体を再定義するカテゴリーです。

日本が直面する生産性停滞やAI時代における雇用喪失や技術の海外流出といった社会課題に対し、国内ニアショア拠点から新たな産業と雇用を生み出す。その挑戦こそが、Anfiniの目指す未来です。

その実現拠点として新たに開設した「Ryukyu AI Park」では、沖縄を起点としたAI人材育成・雇用創出を推進し、日本発のAI産業モデルの構築を目指してまいります。

全社戦略の詳細については、Anfini公式YouTubeチャンネルにて公開している「Strategy Movie」にてご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wRUtt8LfL_c ]

■ 新設「経営参謀室」が始動

本年度より新たに設立された「経営参謀室」からは、「5年後の仲間とその大切な人の幸福を育てる文化を設計する」というミッションが発表されました。

経営参謀室は、組織制度や評価制度にとどまらず、Anfiniらしい文化そのものを設計・推進する役割を担います。

当日はメンバー一人ひとりが自らの公約を宣言し、未来の組織づくりに対する責任と覚悟を共有しました。

■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズ

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net