Insight Maskingを活用したMicrosoft Fabric対応の機密データ活用基盤構築サービスを、システムエグゼが提供開始

株式会社インサイトテクノロジー

株式会社インサイトテクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：森田俊哉、以下 インサイトテクノロジー）は、株式会社システムエグゼ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大場康次、以下 システムエグゼ）が、当社の高精度データマスキングソリューション「Insight Masking」を活用した「機密データ活用基盤構築サービス for Microsoft Fabric」の提供を開始したことをお知らせします。

本サービスは、個人情報や営業秘密などの機密データを安全化したうえで、Microsoft Fabricを活用したデータ分析、可視化、RAG、生成AI活用までを支援するものです。システムエグゼが有する公共・金融・医療分野での豊富な実績と、Insight Maskingのデータ保護技術を組み合わせることで、セキュリティとデータ利活用を両立する基盤の構築を実現します。

背景

生成AIやデータドリブン経営への取り組みが加速する中、多くの企業や自治体では、個人情報や営業秘密などの機密データをどのように安全に活用するかが重要な課題となっています。

特に金融、医療、公共分野では、法規制やガイドラインへの対応が求められることに加え、業務システムやSaaS、紙文書などにデータが分散しているケースも多く、データ活用やAI活用の推進を難しくする要因となっています。

こうした状況の中、システムエグゼはMicrosoft Fabricを活用した統合データ基盤と、Insight Maskingによる機密情報の安全化を組み合わせた新サービスの提供を開始しました。

Insight Maskingが実現する「保護」と「活用」の両立

Insight Maskingは、機密データを単なる「守る対象」ではなく、安全に活用できる「資産」へと変えることを目指したデータマスキングソリューションです。

一般的なマスキングでは、データの分析価値や業務利用価値が失われる場合があります。一方、Insight Maskingはデータの特性や整合性を維持しながら機密情報を保護することで、分析や開発、テスト、生成AI活用などさまざまな用途で利用可能なデータ環境の構築を支援します。

これにより、お客様は機密情報の保護とデータ活用を両立しながら、データドリブン経営や生成AI活用を推進することが可能になります。

システムエグゼの新サービスについて

システムエグゼが提供する「機密データ活用基盤構築サービス for Microsoft Fabric」は、紙文書、業務システム、SaaSなどに分散したデータを収集し、Insight Maskingによって安全化したうえでMicrosoft Fabricへ統合します。

さらに、Azure AI Document IntelligenceやOCRなどの技術を活用することで、これまで活用が難しかった紙文書も含めたデータ利活用を実現し、分析・可視化からRAG、生成AI活用までを一気通貫で支援します。

また、LGWAN、ISMAP、FISC、医療3省2ガイドラインなど、公共・金融・医療分野で求められる各種要件への対応も考慮されており、高度なセキュリティと実用性を兼ね備えたデータ活用基盤の構築を可能にします。

▽「機密データ活用基盤 構築サービス for Microsoft Fabric」についての詳細は下記資料をご覧ください。

https://www.system-exe.co.jp/document-request/fabric_masking/

＜関連リリース＞

システムエグゼ、高精度データマスキングソリューションを提供するインサイトテクノロジーと販売代理店契約を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000044120.html

パートナー連携による提供価値の拡大

インサイトテクノロジーは、システムエグゼとの協業を通じて、機密データを扱う企業・自治体に対し、安全なデータ活用環境の提供を支援しています。

今回のサービス提供開始は、システムエグゼが有するMicrosoftテクノロジーおよび業界特化型ソリューションの知見と、インサイトテクノロジーのデータ保護技術を組み合わせることで実現したものです。

両社は今後も連携を強化し、データ活用と生成AI活用を推進するお客様に対して、より安全で実用的なデータ活用基盤の提供を支援してまいります。

今後の展望

インサイトテクノロジーは、「データを守る。データで攻める。ビジネスの未来を支える。」をミッションに掲げ、企業や自治体が安心してデータを活用できる環境づくりを推進しています。

生成AIの普及により、データ活用の重要性はこれまで以上に高まる一方で、個人情報や機密情報の適切な保護が求められています。

インサイトテクノロジーは、機密データを単なる「守る対象」ではなく、安全に活用できる「資産」へと変えることで、お客様がより良質なインサイトを得られるデータ活用基盤の実現を支援してまいります。

今後もシステムエグゼをはじめとするパートナー企業との連携を強化し、Microsoft Fabricなどの先進的なデータプラットフォームやAI技術との連携を推進することで、「未来を創るデータ活用基盤を、日本に、世界に、実装する。」というビジョンの実現を目指してまいります。

Insight Maskingについて

Insight Maskingは、個人情報や営業秘密などの機密情報を保護しながら、分析・開発・テスト・生成AI活用などに利用可能な形でデータを安全化する高精度データマスキングソリューションです。

データの特性や整合性を維持したまま機密情報を保護できるため、金融、保険、製造、通信、公共機関など幅広い業界で採用されています。

インサイトテクノロジーについて

インサイトテクノロジーは、1995年の創業時から一貫してデータベース技術を追究し、企業自らが良質なインサイトを得るためのデータ活用基盤「インサイト・インフラ」関連の製品をプロフェッショナルサービスとともに提供しています。

現在では、企業におけるデータの価値を最大化できるよう、データ利活用の統制を図り、データ活用推進を支える攻めと守りの両面のメリットをもたらすデータガバナンスソリューションを提供しています。

また、インサイトテクノロジーが主催するデータ技術者向けカンファレンス「db tech showcase」には、世界中からデータ技術のエキスパートが講師として登壇し、毎年1,000名規模のエンジニアが参加しています。

・株式会社インサイトテクノロジー URL：https://www.insight-tec.com/

・db tech showcase URL：https://www.db-tech-showcase.com/

※記載されている企業名、商品名、サービス名は、株式会社インサイトテクノロジーならびに各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社インサイトテクノロジー

マーケティング本部

担当：双木、遠藤

TEL：03-5475-1450

E-mail：insight-mktg@insight-tec.co.jp