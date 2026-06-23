【名古屋造形大学】6/28（日）オープンキャンパス開催！

学校法人同朋学園

名古屋造形大学は6月28日(日)に名城公園キャンパス（愛知県名古屋市）で、オープンキャンパス（高校生・受験生・中学生対象、申込制）を実施します。

このオープンキャンパスでは、教員や在学生による個別相談、学生作品の展示、ワークショップ、入試説明会、キャンパスツアーなど多彩なプログラムを実施します。実際の学びや制作の現場に触れながら、教員や学生と直接話せるチャンスです。大学で過ごす自分の姿を、ぜひ想像してみてください！

詳細については、下記Webサイトからご確認ください。

URL：https://www.nzu.ac.jp/admissions/event_list/oc0628_2026/

〈概要〉

【名城公園キャンパス】

◆アクセス：地下鉄名城線「名城公園」駅 2番出口より徒歩1分

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

◆日程：2026年6月28日（日）

◆時間：【午前の部】10:00-13:00 【午後の部】14:00-16:00

※【午前】【午後】2部制での開催だが、続けての参加も可能

◆事前予約制：公式LINEよりご予約ください。

URL：https://bc.linesg.jp/linebc/liff_oc/liff_oc_open.aspx?scl_no=7532400&event_id=adbd71ff-a256-4392-a4f9-6e63ead1c6d0(https://bc.linesg.jp/linebc/liff_oc/liff_oc_open.aspx?scl_no=7532400&event_id=adbd71ff-a256-4392-a4f9-6e63ead1c6d0)

〈過去のオープンキャンパスの様子〉

個別相談作品展示工房見学大学・入試説明

＜名古屋造形大学の概略＞

【名称】名古屋造形大学

【学長】伊藤 豊嗣

【所在地】愛知県名古屋市北区名城2丁目4番1

【WebサイトURL】https://www.nzu.ac.jp/

【学部】造形学部 造形学科

・美術表現領域

・視覚表現領域

・地域建築領域

・空間作法領域

・情報表現領域

【大学院】造形研究科修士課程 造形専攻

名古屋造形大学は、名城公園キャンパスにおいて新たな都市型の芸術大学をつくりたいと考えています。アート、デザイン、エンタテインメントそれぞれの分野のものづくりを極めていくことはもとよりですが、そのためにも積極的に社会に開き、社会と関わる、そんな活動を心がけていきます。つくるだけではなく、社会へ発信し、社会とつながる役割を担うことで、どのようなものづくりであるべきか考えられる人を送り出していきます。

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