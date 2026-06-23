【無料で受講可能※一部自己負担有】就職に役立つスキルが身につく！Excel・マクロが学べるeラーニング講座、8/3開講に向けて受講生の募集を開始！

エキサイトホールディングス株式会社

ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉 正樹）は沖縄県からの委託を受け、8月3日(月)から開始するeラーニング型の離職者等再就職訓練（ハローワークトレーニング）「事務に活きる Excel/マクロ養成科（ｅラーニング）」の受講生を6月1日より募集します。この訓練では、事務業務の中でも特に汎用性の高い表計算ツールをメインに学んでいきます。

eラーニング型のため、基本的には自分のライフスタイルに合わせて受講が可能です。ただし、開講式／修了式／就職支援授業は那覇市小禄の教室で実施されますのでスケジュールの調整が必要です。即戦力となるスキルを身につけ、早期就職を目指しましょう！

募集期間：2026年6月1日（月）～2026年6月24日（水）まで

【カリキュラム詳細】http://job-training.jp/wp-content/uploads/2026/05/ri_2608_okinawa.pdf(http://job-training.jp/wp-content/uploads/2026/05/ri_2608_okinawa.pdf)

事務・労務・経理のスキルは、どの業界でも必要とされる重要なスキルです。企業運営を支える事務職は、正確性や効率性が求められ、特に労務・経理の知識も持つ人材は高く評価されています。しかし、事務担当者はまだまだ不足しており、多くの企業が即戦力となる人材を求めています。

本訓練では、事務業務の基礎から、労務管理や経理実務まで幅広く学習し、実践力を身につけることが可能です。さらに、履歴書・職務経歴書の添削や面接対策など、就職サポートも充実！事務職として即戦力になれるスキルを身につけ、新たなキャリアをスタートさせましょう。

「事務に活きる Excel/マクロ養成科」とは

表計算ツールをメインに学んでいきます。基礎的な関数はもちろん、様々な計算/資料作成などを自動で行えるVBA・GASを習得することで、業務効率化に寄与できる人材を目指す訓練です。本訓練では、以下の内容を学ぶことができます。

● Excel

● マクロ

● VBA

● GAS

● デザイン

● AI活用

主に、OA事務員としての就業を目指します。

離職者等再就職訓練（ハロートレーニング）とは

ハローワークから受講指示を受けた方を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練を無料（一部自己負担）で実施しています。

募集概要

事前説明会（オンライン）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1129_1_3b6f92e36b81c8983d0f9491636c3794.jpg?v=202606230552 ]

詳しいカリキュラムや難易度についてわかりやすくご説明します。説明会はオンラインにて実施しますので、インターネット環境があれば、ご自宅等からでも参加可能です。

日程

● 6月15日 (月) 10:00~11:00

● 6月19日 (金) 10:00~11:00

▼説明会への参加方法

下記どちらかの方法でご予約が必要になります。

1.LINEからご予約

下記のURLからLINEに登録後、説明会の参加予約をお願いします。

https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=l9MZvN&liff_id=1657874369-R22djydG(https://liff.line.me/1657874369-R22djydG/landing?follow=%40443vnwpd&lp=l9MZvN&liff_id=1657874369-R22djydG)

2.お電話からご予約

下記の電話番号に「離職者訓練の説明会希望」とお電話ください。

050-8886-0493

受講のお申込方法

初めにハローワークの受講斡旋が必要です。

お住まいの地域を管轄するハローワークでお手続きをお願いします。

詳しくはハローワークにお問い合わせください。

訓練に関するお問い合わせ

ジョブトレ沖縄校

所在地 ：沖縄県那覇市松尾1-10-24 ホークシティ那覇ビル5F 502号室

電話 ：050-8886-0493

ワークキャリア株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台一丁目3番1号麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2024年7月1日

代表者 ：代表取締役 秋吉 正樹

事業内容 ：職業訓練校「ジョブトレ」運営

URL ：https://job-training.jp