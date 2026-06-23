King & Prince、4大ドームツアー東京ドーム公演を収めたBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～」　6月24日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、King & PrinceのライブBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～」を6月24日（水）に発売します。

昨年12月にリリースしたアルバム「STARRING」がBillboard JAPAN “HOT ALBUMS”総合アルバム・チャートで3週連続1位を獲得、その後も同チャートTOP10に累計20週に渡ってランクインするなどロングヒット中のKing & Prince。今作には、1月から開催されたKing & Princeの4大ドームツアー「King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～」より、2月19日（木）に開催した東京ドーム公演の模様を収めています。

今回のツアーは「STARRING」の世界観を鮮やかに拡張したエンターテインメントショー。コンセプトづくりやライブ演出の細部に至るまで、メンバー2人が中心となってこだわり抜いた内容となっています。SNSでの総再生回数が4.5憶回を突破した「Theater」をはじめとしたアルバム収録曲、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲に加え、「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を贅沢に盛り込んだ、全32曲を収録しています。

初回限定盤の特典映像には、ツアーMCのダイジェストやビジュアルコメンタリー、バンテリンドーム ナゴヤで開催された千秋楽公演でのWアンコールのパフォーマンス映像を収録。通常盤の特典映像には、ツアーに密着したドキュメンタリー映像に加え、みずほPayPayドーム福岡で開催された初日公演のダイジェスト、「シンデレラガール」他4曲のソロアングル映像が収録されます。

King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING Digest

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=f9xxlHAQ-EA ]

King & Prince「HEART」-STARRING LIVE ver.-

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=V1RvsNbV464 ]

King & Prince「I Know」-STARRING LIVE ver.-

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=mJL_eqykj9c ]

King & Prince「Theater」-STARRING LIVE ver.-

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Q8dhcdShHdk ]

King & Prince Blu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～」

6月24日（水）発売

■初回限定盤（Blu-ray/２枚組) 価格：7,289円 (税抜) 品番：UPXJ-9017/8

■初回限定盤（DVD/ 3枚組) 価格：6,755円 (税抜) 品番：UPBJ-9021/3

収録内容

ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録

特典映像

・MCダイジェスト

・King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～

ビジュアルコメンタリー？

・「Magic of Love」Wアンコール映像

(King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～ in Vantelin Dome Nagoya 2026.3.29)

※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、40Pフォトブック、三方背ケース）

■通常盤（Blu-ray/２枚組) 価格：6,222円 (税抜) 品番：UPXJ-1016/7

■通常盤（DVD/ 2枚組) 価格：5,688円 (税抜) 品番：UPBJ-1018/9

収録内容

ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全32曲収録

特典映像

・Documentary of King & Prince DOME TOUR 2026 ～ STARRING～

・King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～ in MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA 2026.1.17 Digest

Stereo Love / Theater / Moon Lover / koi-wazurai / LIFE is FUSHIGI / TraceTrace / HEART / moooove!! / Magic Touch / MEET CUTE / なにもの

・ソロアングル映像「Bounce」「TraceTrace」「シンデレラガール」「MEET CUTE」

※通常トールパッケージ仕様

ライブ本編収録楽曲（全32曲収録）

Stereo Love

Theater

I Know

Beating Hearts

Moon Lover

koi-wazurai

&LOVE

Don't Grow Up

What We Got ～奇跡はきみと～

Sunset

Darling

marble

LIFE is FUSHIGI

Harajuku

Waltz for Lily

希望の丘

Amazing Romance

this time

だんだん

Bounce

TraceTrace

HEART

Super Duper Crazy

Oh My Girl

ゴールデンアワー

シンデレラガール

moooove!!

Magic Touch

MEET CUTE

なにもの

4月1日

WOW

■先着外付け特典：

初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）

通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット

※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。



King & Prince 「Darling」「this time」-STARRING LIVE ver.-

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=Sm8EljkhsCY ]

King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING MCダイジェスト

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=G8qn9VtH790 ]

King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING「ビジュアルコメンタリー？」ダイジェスト

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=hlRslEjQ2ug ]

Documentary of King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING ダイジェスト

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=6k1B4SGnKWs ]

▼King & Prince オフィシャルアカウント

・YouTube：https://www.youtube.com/@kp_official_523

・X：https://x.com/kp_official0523

・Instagram：https://www.instagram.com/kp_official_523/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@kingandprince_um

・永瀬 廉オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/ren.nagase.official/

・高橋海人オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/kaito.takahashi_1999/