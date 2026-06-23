シーラホールディングス、経営統合後初の通期決算説明会を7月15日に開催

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本宏之、証券コード：8887）は、2026年7月15日（水）、ログミーFinance主催のオンライン決算説明会に登壇いたします。当日は、代表取締役会長 グループ執行役員CEOの杉本宏之が登壇し、ファンドマネージャー出身の坂本慎太郎氏を聞き手に迎えたインタビュー形式でお届けします。経営統合後初となる通期決算の内容を振り返るとともに、業績予想の上方修正や増配の背景、今後の成長戦略について詳しくご説明いたします。

経営統合後初の通期決算、その成果を総括

2026年5月期は、経営統合後初めての通期決算となります。

当社は、不動産の仕入れ・開発・販売・管理までをグループ内で完結する一気通貫体制を強みとしており、本説明会では、その強みが業績にどのように反映されたのかを総括的にご説明します。

売上高や利益の成長に加え、収益基盤の強化や事業ポートフォリオの拡充など、統合後の取り組みと成果について、代表取締役会長である杉本宏之が解説いたします。

業績予想の上方修正と増配、その背景とは

当社は2026年5月期において、業績予想の上方修正および配当予想の増額修正(https://syla-holdings.jp/wp-content/uploads/2026/05/bad83345a056b4d091ff45d6878e505b.pdf)を公表しております。説明会では、こうした修正に至った背景や要因について、事業別の進捗や収益構造の変化を交えながらご説明します。

また、足元の事業環境や今後の見通しについても触れ、持続的な成長に向けた取り組みをお伝えする予定です。

「岩盤収益」戦略の進捗と中長期成長への展望

当社は、中長期的な企業価値向上に向けて、「岩盤収益（ストック型収益）」の拡大を重要な成長戦略の一つとして推進しています。

不動産管理や賃貸関連収益などの安定収益基盤を強化することで、市況変動の影響を受けにくい経営体制の構築を進めています。

説明会では、これまで投資家の皆さまへお伝えしてきた成長戦略の進捗状況に加え、今後の目標や展望についてもご説明します。これまで当社をご支援いただいている株主・投資家の皆さまはもちろん、初めて当社を知る方にも事業の全体像をご理解いただける内容となっています。

投資家からの質問にも直接回答

説明会は、坂本慎太郎氏との対談形式で進行し、業績や事業戦略について多角的な視点から掘り下げます。

後半には質疑応答の時間を設け、投資家の皆さまから寄せられたご質問に対して、杉本会長が直接回答いたします。

事前質問は、ログミーFinanceのセミナーページ内「事前質問する」ボタンより受け付けております。ぜひこの機会にご参加ください。

セミナー概要

開催日時：2026年7月15日（水）18時00分～19時00分

開催形式：オンライン（ZOOMウェビナー）

登壇者：代表取締役会長 グループ執行役員CEO 杉本 宏之

参加費：無料

定員：なし

主催：ログミーFinance（ログミー株式会社）

参加方法：下記のURLよりセミナーページにアクセスし、「視聴予約する」ボタンをクリックしてご予約ください。セミナー当日は、開始20分前より「Zoomで参加」ボタンが表示されますので、そちらからご参加いただけます。

https://finance.logmi.jp/ir_live/1031

※ご質問を事前に受け付けております。セミナーページ内の「事前質問する」ボタンより、ご記入をお願いいたします。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640