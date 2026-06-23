下田 栄祐選手 高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍のお知らせ
株式会社鹿島アントラーズFC
選手名
生まれ
サイズ
ポジション
経歴
栃木シティに期限付き移籍していた下田 栄祐選手が、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍することになりましたので、お知らせいたします。なお、同選手は2026/27シーズンにおいて鹿島アントラーズと対戦するすべての公式戦には出場できません。
選手名
下田 栄祐（しもだ・よしひろ）
生まれ
2004年5月5日、岩手県出身
サイズ
178センチ、77キロ
ポジション
MF
経歴
盛岡太田東サッカー少年団（岩手）ー鹿島アントラーズつくばジュニアユース―鹿島アントラーズユース-いわきFC（2023）-鹿島アントラーズ（2025）-栃木シティ（2026）
※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260623cir1te)にてご確認ください。
下田選手コメント
「高知ユナイテッドSCへ、期限付き移籍することになりました。ケガから始まり何も力になれていない状況ですが、またゼロからがんばり、いつかアントラーズのユニフォームを着てスタジアムのピッチに立てるよう、戦ってきます」