下田 栄祐選手 高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

栃木シティに期限付き移籍していた下田 栄祐選手が、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍することになりましたので、お知らせいたします。なお、同選手は2026/27シーズンにおいて鹿島アントラーズと対戦するすべての公式戦には出場できません。

選手名

下田 栄祐（しもだ・よしひろ）

生まれ

2004年5月5日、岩手県出身

サイズ

178センチ、77キロ

ポジション

MF

経歴

盛岡太田東サッカー少年団（岩手）ー鹿島アントラーズつくばジュニアユース―鹿島アントラーズユース-いわきFC（2023）-鹿島アントラーズ（2025）-栃木シティ（2026）

※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260623cir1te)にてご確認ください。

下田選手コメント

「高知ユナイテッドSCへ、期限付き移籍することになりました。ケガから始まり何も力になれていない状況ですが、またゼロからがんばり、いつかアントラーズのユニフォームを着てスタジアムのピッチに立てるよう、戦ってきます」