【会場・オンライン同時開催】株式会社Fan、仲介資産残高5,000億円突破記念イベントを6月27日（土）大阪、7月4日（土）富山にて開催

株式会社Fan

資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開する、金融商品仲介業者の株式会社Fan（富山県富山市、代表 取締役：尾口 紘一、以下「弊社」）は、2026年2月末時点で仲介する預かり資産残高が5,000億円を突破いたしました。 これを記念し、2026年6月27日（土）に大阪、7月4日（土）に富山にて、会場とオンラインのハイブリッドによる記念イベントを開催いたします。

大阪会場（6月27日）では、2025年5月に、近鉄あべのハルカス店のオープンを記念して開催したスペシャルトークショーに引き続き「マネー芸人」としても知られるキャイ～ンの天野ひろゆき氏をお迎えし、近鉄あべのハルカス店の1周年記念も含め難しくなりがちな資産運用の話を楽しく・わかりやすく解説します。

また富山会場（7月4日）では、富山県出身でレオス・キャピタルワークス株式会社創業者の一人であり、ファンドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ藤野英人氏をお迎えし、有名投資家ならではの視点で、日本経済のこれからやインフレ時代に備える具体的な投資戦略についてじっくりと語っていただきます。

【大阪会場】開催概要仲介資産残高5,000億円突破（※）× 近鉄あべのハルカス店1周年のW記念！

※2026年2月末時点

近鉄あべのハルカス店オープン記念で、満席となるほど大好評だったトークイベントが1年の時を経てパワーアップしてかえってきます。今回のイベントは、仲介資産残高5,000億円突破（※2026年2月末時点）と、「投資信託相談プラザ 近鉄あべのハルカス店」のオープン1周年を同時に祝う特別な記念イベントとなります。

出演者紹介：キャイ～ン 天野 ひろゆき氏

1970年3月24日、愛知県出身。1991年「キャイ～ン」結成、芸能界イチ仲の良いコンビと言われる。バラエティーを中心に、映画やドラマで活躍。レギュラーは、「うまいッ!」（NHK総合）、「プレミアの巣窟」（フジテレビ系）、「スイッチ！」（東海テレビ、木曜日コメンテー ター）、「あまドラ～天野っちのドライブしよう!!～」（テレビ愛知）ほか。また、「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」（日本テレビ系）の企画 で、南原清隆、ビビアン・スーと共に音楽ユニット「ブラックビスケッツ」を結成し、NHK紅白歌合戦にも出場。投資にも詳しく、2013年 11月に著書『マネー芸人・天野っちの「アマノミクス」的蓄財術』を出版している。「キャイ～ンのティアチャンネル」がYouTube配信中！

「あれから1年…キャイ～ン天野ひろゆきさん再登壇！「激動相場」で迷わない実践的資産運用トーク」

【日 時】 2026年6月27日（土）13:00～14:40（12:30開場）

【参加費】 無料

【会 場】 近鉄アート館（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店ウイング館8階）

※JR・地下鉄天王寺駅、近鉄大阪阿部野橋駅すぐ

【定 員】 280名（会場）／500名（オンライン）

【主催/協賛】主催：株式会社Fan 協賛：SBI証券・楽天証券

【詳 細】 https://toushin-plaza.jp/abeno-event20260627/

【富山会場】開催概要

富山県出身の著名投資家登壇！1日限りの特別イベント

富山県で創業し、全国へ展開する弊社が仲介資産残高5,000億円（※2026年2月末時点）を突破できたのは、ひとえに地元の皆様の支えがあったからこそ。その感謝を込め、富山会場では、富山県出身の著名投資家・藤野英人氏にご登壇いただきます。「日経平均10万円時代」の到来すら噂される現在の市場をどう読み解くべきか、ここでしか聞けない「投資の本音」をじっくりと語ります。

出演者紹介：藤野 英人氏

富山県出身。野村投資顧問（現：野村アセットマネジメント）、ジャーディン・フレミング（現：JPモルガン・アセット・マネジメント）、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て、2003年レオス・キャピタルワークス創業。中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマ ネージャーとして豊富なキャリアを持つ。東京理科大学上席特任教授を務めるなど、金融経済教育活動にも注力する。富山県成長戦略会議委員、スタートアップ支援戦略PT座長。

「日経平均10万円時代に備えろ インフレ時代の投資戦略」

【日 時】 2026年7月4日（土）13:00～15:00（12:30開場）

【参加費】 無料

【会 場】 オークスカナルパークホテル富山2階 鳳凰（富山県富山市牛島町11-1）

※富山駅北口より徒歩2分、オーバードホール北隣

【定 員】 200名（会場）／500名（オンライン）

【主催/協賛】 主催：株式会社Fan 協賛：SBI証券・楽天証券

協力：レオス・キャピタルワークス株式会社

後援：北日本新聞社・読売新聞 北陸支社・北日本放送

【詳 細】 https://toushin-plaza.jp/toyama202607/

株式会社Fanについて

2008年設立。富山県富山市に本社を構え、全国17拠点に資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開しています。

2026年2月末時点で、仲介する口座数は延べ6万口座、仲介する預かり資産は5,000億円を超えています。弊社では運用方針として、お客様の人生のゴールを定め、そのためのプランを提示し、長期的、継続的にサポートする「ゴール ベースの資産運用」の方針を掲げています。

株式会社Fanが展開する 投資信託相談プラザとは

投資信託相談プラザは、来店型の資産運用の相談専門店です。富山・東京・大阪・名古屋など全国に展開しております。 店舗では、弊社に在籍する独立系ファイナンシャル・アドバイザー「IFA」が、中立の立場で証券会社選びから、NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）などの各種制度の活用アドバイスをはじめ、お客様一人一人に合った資産運用を無料でサポートいたします。

ネット証券のSBI証券、楽天証券などと業務委託契約を締結しており、各社の幅広い商品ラインナップを駆使したご提案も可能です。資産運用の重要性が増している状況で、「資産運用をあたりまえに」のビジョンのもと、お客様にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう今後もお客様をサポートしてまいります。

社名 ：株式会社Fan

所在地 ：富山県富山市二口町5-8-13

設立 ：2008年12月

代表取締役：尾口 紘一

事業内容 ：銀行代理業者 北陸財務局長（銀代）第72号

金融商品仲介業者 北陸財務局長（金仲）第35号

宅地建物取引業者 富山県知事（1）第3189号

生命保険代理店／資産運用コンサルティングサービス

WEBインテグレーション／企業型確定拠出年金コンサルティング

HP : https://fancorp.jp/

以上