出店判断をAIドリブンへ。全国91店舗「La pilates」が経験と勘からの脱却を決断。AI売上予測「gleasin」を導入。

株式会社La pilates

株式会社La pilates（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渋谷 生夢、以下La pilates）は、2028年12月31日までに国内250店舗という目標を掲げるピラティス専門フランチャイズチェーンです。このたび、出店戦略のさらなる強化を目的に、エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）が提供するAI売上予測「gleasin」を導入いたしました。

株式会社La pilatesについて

株式会社La pilatesは2023年6月の創業以来、圧倒的なスピードで全国展開を推進するピラティス専門フランチャイズチェーンです。国内91店舗、契約含む100店舗を誇り、月次売上は3億円超の水準に到達。2028年12月31日までに国内250店舗を達成するビジョンを掲げ、フランチャイズオーナーと共に「日本一のブランド」を目指しています。

なお、ピラティス市場は2024年時点で500億円を突破。2028年には800億円規模に達する見込みであり、同社は業界成長の最前線を走るブランドとして事業を推進しています。

HP：https://la-pilates.jp/

加盟店募集：https://la-pilates.jp/franchise/

導入の背景

91店舗を展開するLa pilatesが、次の成長フェーズで最優先課題として掲げたのが「出店判断のAIドリブン化」です。

フランチャイズ展開の加速において、これまで属人的な経験と勘に依存していた出店判断は、スケールの壁になり始めていました。またFCオーナー候補への候補地提案においても、数値や根拠に基づいた説得力ある提案体制の整備が急務となっていました。具体的には以下の課題が存在していました。

・出店候補エリアの選定に属人性が生じ、判断の再現性が担保しにくかった

・FCオーナー候補への候補地提案に、データによる裏付けが不十分だった

・売上・会員数の見通しを根拠とともに示せる仕組みが存在しなかった

・250店舗という目標達成に向けて、出店スピードをさらに加速させる必要があった

こうした背景のもと、ブランド独自の勝ち筋を構築し、空白エリアを先に可視化することで、FCオーナーとともに出店スピードと成功確率を高めていく能動的な体制への転換を決断。エムディーのデータサイエンティストと共に勝ち筋をゼロから作り上げていく形で、AI売上予測「gleasin」の導入が決定されました。

株式会社La pilates 代表取締役社長 渋谷 生夢 氏 コメント

X ：https://x.com/lapilates_ikumu

La pilatesは、オーナーと共に絶対に日本一のブランドになるという確信のもと、全速力で走っています。250店舗という目標は数字ではなく、それだけ多くの方にピラティスという体験を届けるという意志です。今回、エムディーと共に、La pilatesならではの勝ち筋をゼロから構築していく形での契約を決断しました。これまで経験と勘で積み上げてきた出店ノウハウを、AI売上予測「gleasin」を通じてデータと根拠に変換し、FCオーナーへ安全で確信ある提案ができる体制を整えてまいります。AIドリブンな出店判断が、私たちのブランドの次の勝ち筋になると確信しています。

エムディー株式会社 事業戦略本部執行役員本部長CMO 田嶌 健 コメント

X：https://x.com/tajima_men

私たちは、日本のチャレンジャーブランドを全力で応援したいという思いで事業に取り組んでいます。La pilatesは創業2年で業界最速と言える成長を遂げた、まさに業界の先頭を走るブランドです。そのLa pilatesが「AIドリブンな出店判断」へのシフトを選んでくださったことは、大変光栄なことです。今回の契約は単なるツール提供にとどまりません。弊社のデータサイエンティストがLa pilatesに伴走し、ブランド独自の勝ち筋をデータとともにゼロから一緒に作っていく形での取り組みです。AI売上予測「gleasin」を通じて、FCオーナーへ安全で根拠ある提案ができる体制の構築を、共に実現してまいります。

AI出店戦略「gleasin（グリーシン）」について

「gleasin」は、エムディーが提供するAI出店戦略ツールです。AI×コンサルティングのアプローチにより、ブランドの勝ち筋を言語化するとともに、出店前の売上・会員数予測を実施。出店スピードの向上・成功確率の向上・失敗しない出店体制の構築を一貫して支援します。

ターゲット顧客が集中するエリアの可視化、競合の空白地の発見、AIによる出店エリア解説、出店前のAI売上・会員数予測など、出店判断に必要な情報をデータとして整理することで、「経験と勘」から「データと根拠」に基づくAIドリブンな出店戦略への転換を支援します。

サービスサイト：https://gleasin.com

株式会社La pilates 会社概要

社名：株式会社La pilates

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア39F

創業：2023年6月

代表取締役：渋谷 生夢

店舗数：国内91店舗、契約含む100店舗

公式HP：https://la-pilates.jp/

連絡先：lapilates.official@gmail.com

加盟店募集：https://la-pilates.jp/franchise/

エムディー株式会社 会社概要

社名：エムディー株式会社

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F

創業：2003年

設立：2018年10月

代表取締役：伊藤 弘人

公式HP：https://emdi.co.jp/