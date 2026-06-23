【GOKUMIN】もっちりフィットの″音″が気にならない静音TPEパイプ枕｜首から肩まで包み込む「メディゼロピロー フルサポート」6月10日新発売

株式会社KURUKURU

寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」を展開する株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）は、2026年6月10日（水）より、ジェルカバーとTPEパイプ素材を組み合わせ、"音"が気にならない静音設計とアーチ形状を組み合わせたパイプ枕「メディゼロピロー フルサポート」を新発売しました。

通気性や耐久性に優れる一方で「ゴツゴツした感触」「寝返り時のカサカサ音」が気になりがちだったパイプ枕の使い心地に応えるべく、やわらかなジェルカバーともっちりとしたTPEパイプを組み合わせて開発。首から肩まで自然に沿うアーチ形状と大判約70cmサイズで、上半身までゆったり支える設計です。

開発背景｜パイプ枕の"音"という、見過ごされてきた使い心地

通気性に優れ、耐久性も高いパイプ枕は、寝具として根強い人気を持っています。一方で、「寝返りのたびにカサカサと音がする」「ゴツゴツとした感触が気になる」といった声も少なくありません。せっかく寝具にこだわっても、こうした小さなノイズが睡眠の心地よさを左右する場面があります。

「メディゼロピロー フルサポート」は、こうした"パイプ枕の音"課題に応えるべく、「やわらかなジェルカバー」と「TPEパイプ素材」の組み合わせを採用しました。ジェルカバーが頭の動きに自然にフィットし、もっちりとした支え心地と静かな寝心地を生み出します。

製品の特徴

【特徴1｜設計】アーチ形状×大判約70cmで、首から肩まで一体で支える

身体のラインに沿うアーチ形状と大判サイズにより、頭だけでなく首・肩・上半身までゆったり支える設計です。仰向け寝・横向き寝など寝姿勢が変わっても支えが続きやすく、寝返り時にも頭が枕から外れにくいサイズ感です。

【特徴2｜静音×素材】ジェル×TPEパイプの組み合わせで、"音"が気にならない静かな寝心地

やわらかなジェルカバーと、ほどよい弾力のあるTPEパイプ素材を組み合わせることで、頭の形や動きに合わせて自然にフィットする寝心地に仕上げました。パイプ枕で気になりやすい "カサカサ音" や "ゴツゴツ感" を抑えながら、もっちりとした支え心地を実現。耐久性にも優れた素材だからこそ、快適な寝心地が長く続きます。

【特徴3｜カスタマイズ】4カ所調整口＋補充用パイプ約80g付属で、自分仕様に

内部のパイプ量を 4カ所の調整口 から細かく出し入れでき、好みの高さに整えやすい設計。さらに 補充用パイプ約80g が付属しているため、使用感に合わせた調整にも対応します。体格や寝姿勢は人それぞれ異なるからこそ、自分に合ったフィット感を見つけやすい仕様です。

【特徴4｜お手入れ】本体手洗い可＋カバー洗濯機OKで、清潔に使い続けやすい

通気性に配慮したTPEパイプ素材を採用し、熱や湿気がこもりにくい使い心地を目指しました。さらに 本体は手洗い可能、カバーは洗濯機で洗える ため、毎日使う寝具としてお手入れしやすい点も魅力です。汗をかきやすい季節にも気持ちよく使いやすい仕様です。

■製品情報｜メディゼロピロー フルサポート

[商品名]メディゼロピロー フルサポート

[価格]13,198円（税込）（※）

[サイズ]約W70×D48cm

[重量]約3kg

[カラー]ブラック

[付属品]補充用パイプ約80g／取扱説明書（保証書付）

[保証]1年間

[発売日]2026年6月10日（水）

[販売店]

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/t-mdkp-bk-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4FJL9ZB

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/t-mdkp-bk-01/

■Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/t-mdkp-bk-01.html

■au PAY マーケット：https://wowma.jp/item/782248297

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1208285346

※商品の価格は変動する可能性があります。

■ シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

GOKUMIN ロゴ

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

■ 関連プレスリリース

●【GOKUMIN】“眠る時間も、くつろぐ時間も”設計した新ライン｜抱きまくら・背中も支える枕・三角クッション3タイプ4製品を5月25日・26日順次発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000369.000036491.html

●【GOKUMIN】約9割が“枕難民”と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

●【GOKUMIN】熱帯夜が長期化する日本の夏に。“蒸れ・硬さ・支え”を解消する涼感ピロー3タイプを5月12日(火)～順次発売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000364.000036491.html

■ GOKUMINの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

X：https://x.com/gokumin888

LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/