累計販売700万本突破の「飲む酸素WOX」シリーズから、“食べる酸素”『WOXグミキャップ』新発売

メディサイエンス・エスポア株式会社

食べる酸素『WOXグミキャップ』

メディサイエンス・エスポア株式会社（本社：神奈川県川崎市、以下 当社）は、物質特許取得飲料「飲む酸素WOX」シリーズの新商品として、グミタイプの酸素サポート食品『WOXグミキャップ』の販売を開始します。

当社はこれまで、「今日の元気は酸素から」をコンセプトに、独自技術により酸素包接水和物を配合した「WOX-ウォックスー」の普及に取り組んでまいりました。このたび、より手軽に日常生活へ酸素を取り入れていただける商品として、「食べる酸素」をコンセプトに開発した『WOXグミキャップ』を発売いたします。

開発背景

累計販売700万本を突破した「飲む酸素WOX」

近年、働き方やライフスタイルの多様化により、ビジネスシーンや学習時、スポーツ・アウトドア活動など、日々のコンディション管理への関心が高まっています。

当社では、場所や時間を選ばず手軽に持ち運びして利用できる新たな商品として、携帯性と利便性を追求したグミタイプの商品を開発しました。

水がなくてもそのまま食べられるため、外出先や移動中など、さまざまなシーンで利用いただけます。

WOXグミキャップの特長

1. WOX(R)400ppmを配合

WOXシリーズの技術を活用し、従来の200ppmではなくWOX(R)400ppmを配合しています。

2. 水なしで手軽に摂取可能

グミタイプのため、水がない環境でも手軽に摂取できます。

3. 持ち運びに便利なチャック付きパウチ

バッグやポケットにも収まりやすく、携帯性に優れています。

4. 続けやすいピーチ味

やさしい甘さのピーチ風味で、お子さまから大人まで食べやすい味わいに仕上げました。

利用シーン

水なしで手軽に摂取できるWOXグミキャップ（ピーチ味）

・勉強やデスクワーク時

・長時間のドライブ

・登山やアウトドア活動

・スポーツ前後のコンディション管理

・仕事中のリフレッシュタイム

・長時間の作業の合間に

商品概要

WOXグミキャップはこんなシーンにおすすめ

【商品名】 WOXグミキャップ

【内容量】 15.0g（750mg×20粒）

【価 格】 1,944円（税込）

【 味 】 ピーチ味

【販売方法】 公式オンラインショップほか

【公式サイト】https://ms-espoir.co.jp/products/wox-gumi/

発売記念キャンペーン実施

『WOXグミキャップ』は発売以来、多くのお客様にご好評をいただいております。

そこで、日頃のご愛顧への感謝と、より多くの方にWOXグミキャップをお試しいただきたいという想いから、期間限定の発売記念キャンペーンを実施いたします。

【5個ご購入で1個プレゼント】

期間中、WOXグミキャップを5個ご購入いただくごとに、同商品を1個プレゼントいたします。

【キャンペーン期間】

2026年6月29日（月）～7月6日（月）

毎日のコンディション管理やリフレッシュ習慣として、ぜひこのお得な機会にWOXグミキャップをご利用ください。

【WOXグミキャップの詳細・ご購入はこちら】

▼公式オンラインショップ

https://shop.ms-espoir.co.jp

「飲む酸素WOX」について

「飲む酸素WOX」は、水と酸素を主成分とした酸素配合飲料です。独自技術により酸素を安定的に保持する技術を採用し、累計販売本数700万本を突破しています。女優の藤原紀香さんをはじめ、スポーツ愛好家やビジネスパーソンなど幅広い層に支持されています。

また、酸素包接水和物として2021年に米国・中国、2022年に日本において物質特許を取得しています。

会社概要

会社名：メディサイエンス・エスポア株式会社

所在地：神奈川県川崎市幸区新塚越1-2

TEL：044-511-2214

URL：https://ms-espoir.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

メディサイエンス・エスポア株式会社

TEL：044-511-2214

URL：info@ms-espoir.com