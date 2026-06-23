羽田空港でしか買えなかった「ふくやの明太子おにぎり」が川崎・蒲田に初登場！ふくやがポップアップストアを期間限定開催

株式会社ふくや

株式会社ふくや（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：川原武浩）は、2026年6月25日（木）から7月8日（水）までの14日間、神奈川県のラゾーナ川崎プラザ、ならびに2026年7月15日（水）から7月21日（火）までの7日間、東京都のグランデュオ蒲田にて期間限定ポップアップストアを出店いたします。

本ポップアップでは、羽田空港店で人気の明太子おにぎりを販売いたします。現在、ふくやのおにぎりを常設販売しているのはふくや羽田空港店のみで、羽田空港店以外で販売するのは今回が初めてとなります。さらに、人気の家庭用明太子や、福岡ならではの食品も取り揃え、福岡の食の魅力をご提供します。

【羽田空港で人気のおにぎりを期間限定販売】

ふくやは1948年の創業以来、日本で初めて明太子を製造・販売した企業として、明太子のおいしさを追求してきました。ふくやのおにぎりは、主役である明太子のおいしさを存分に味わっていただけるよう、ふっくら炊き上げたご飯とともに、羽田空港店と同様に一つひとつ店内で握って販売します。

定番の「味の明太子おにぎり」をはじめ、クリームチーズと明太子を合わせたおにぎりや、福岡のソウルフードともいわれている「かしわおにぎり」など、10種類以上のおにぎりをご用意しています。

（商品一例）

【お得な家庭用明太子も特別販売】

味の明太子（上）レギュラー 397円税込たかなと明太子 298円税込クリームチーズと明太子 356円税込かしわ 356円税込

ポップアップストアでは、おにぎりに加えてふくやの人気商品も販売いたします。

なかでも注目は、形が不揃いなだけでおいしさはそのままの「家庭用明太子」です。贈答用明太子にくらべてお買い得なご自宅用として人気の商品を、今回はさらにお得なふくや会員価格で特別販売します。

また、明太子関連商品をはじめ、累計販売数20万本を突破した「イカす！めんたい寿司」の他、福岡で親しまれている食品やご飯のお供もご用意しております。

【出店概要】

ラゾーナ川崎プラザ

会場：1Fグラン・フード内イベントスペース

住所：神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

期間：2026年6月25日（木）～7月8日（水）

営業時間：10時00分～21時00分

グランデュオ蒲田

会場：西館B1F かまちかグルメイベントスペース

住所：東京都大田区西蒲田7-68-1

期間：2026年7月15日（水）～7月21日（火）

営業時間：平日・土曜 10時00分～21時00分

日曜・祝日 10時00分～20時30分※最終日は19時30分閉場