【ウェスティンホテル横浜】ホテルの睡眠体験をご自宅でも「Soundcore Sleep A30」付きSleep Well宿泊プランを期間限定販売

マリオット・インターナショナル

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、アンカー・ジャパン株式会社が展開する睡眠特化型イヤホン「Soundcore Sleep A30」が特典として付属する期間限定の宿泊パッケージ「ウェスティン Sleep Well宿泊パッケージ with Anker」を、2026年6月23日（火）より販売いたします。

ウェスティンブランドは、心身ともに満たされた旅の実現を目指し、「Sleep Well」をはじめとする3つのウェルビーイングの柱を通じて、ゲストの健やかな毎日をサポートしています。このたび、睡眠時の快適なリスニング体験を追求した「Soundcore Sleep A30」とのコラボレーションにより、ご滞在中はもちろん、ご自宅に戻られた後も上質な睡眠体験をお楽しみいただける特別な宿泊パッケージをご用意しました。

【Soundcore Sleep A30について】

睡眠特化型の完全ワイヤレスイヤホン。一人ひとりの耳の形状や装着状態に合わせてノイズキャンセリング効果を自動で最適化する適応型ノイズキャンセリングを世界で初めて搭載（※）していることに加え、パートナーや家族のいびき等のノイズを検知すると音の高さや大きさに合わせて最適なマスキング音を自動生成して再生する「いびきノイズマスキング機能」も搭載しています。また、前モデル（Soundcore Sleep A20）と比較してイヤホン本体を薄型に進化させることで横向きの寝姿勢でも圧迫感を感じにくく朝まで快適にお使いいただけます。

※本製品は医療機器ではありません。本製品から提供されるデータは医療機器として使用することや、医療機器に代替することを目的としたものではなく、いかなる疾病の診断、治療、予防も意図していません。

日本では、睡眠に関する悩みを抱える人が多いと言われており、睡眠の質への関心は年々高まっています。

ウェスティンホテル横浜では、ブランドが掲げる「Sleep Well」の理念のもと、全客室に独自開発の「ヘブンリーベッド」を導入し、快適な睡眠環境をご提供しています。まるで雲の上にいるような寝心地とも評されるヘブンリーベッドに加え、高さや素材の異なる複数種類のピローをご用意し、お客様それぞれのお好みに合わせてお選びいただけます。また、全客室のベッドサイドにはラベンダーバームを備え、心地よい香りとともにリラックスしたひとときをお過ごしいただけます。

雲の上のような寝心地と言われるヘブンリーベッド

本宿泊パッケージでは、アンカー・ジャパン株式会社の睡眠特化型イヤホン「Soundcore Sleep A30」を特典としてご用意いたします。優れたノイズキャンセリング機能と睡眠時の快適な装着感を追求したイヤホンを、ウェスティンならではの睡眠環境とともにご体験いただけます。さらに、イヤホンはご滞在後もそのままお持ち帰りいただけるため、ご自宅でもホテルでの体験を継続してお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル横浜は、本パッケージを通じて、ご滞在中だけでなく日常生活においても「Sleep Well」の価値をお届けします。

【ウェスティン Sleep Well宿泊パッケージ with Anker】

睡眠特化型完全イヤホン「Soundcore Sleep A30」

当パッケージに含まれるもの：

・ウェスティンホテル横浜でのご宿泊

・アンカー・ジャパン 睡眠特化型イヤホン「Soundcore SleepA30」（大人のお客様お一人につき1台）

・ビュッフェレストラン「パシフィック・テーブル」でのご朝食

ご予約開始日：2026年6月23日（火）

ご宿泊期間：2026年7月17日（金）～9月30日（水）

ご予約：https://x.gd/p5R2v

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: ウェスティンホテル横浜 | 横浜みなとみらい ホテル(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/)

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■ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティン・ホテル＆リゾート（Westin Hotels & Resorts）は、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネスのグローバルリーダーとして、旅行中もお客様が心身ともに健やかに過ごせるようサポートしています。その取り組みは、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づいています。世界40以上の国と地域に240軒以上のホテルとリゾートを展開するウェスティンでは、受賞歴のあるアイコニックな「ヘブンリーベッド（Heavenly(R) Bed）」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R) Fitness Studio」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、スポーツウェアを貸し出す便利な「Gear Lending Program」など、多彩なウェルネス体験をご提供しています。また、「Eat Well」メニューでは、栄養価が高く美味しい料理もお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.com をご覧ください。最新情報は、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、Facebookでも発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中のブランドホテルに加え、「Marriott Bonvoy Moments」でしか体験できない特別なアクティビティや、無料宿泊、エリートステータスの特典など、さまざまなメリットをご提供しています。

無料でご登録いただけますので、詳細はjoinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy(https://www.joinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy)

をご覧ください。

Marriott Bonvoy の会員になると、世界30以上のホテルブランドでお得な会員限定料金でのご宿泊に加え、無料宿泊やレストラン、バー、スパなどで使えるポイントを効率よく貯められます。入会費・年会費は無料。ぜひこの機会にご入会いただき、あなたの旅をもっと楽しく、もっと贅沢に。