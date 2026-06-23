ヤマダホールディングスが推し進めるカーライフサポート事業「ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）」に参画。　イツワ商事「BRILA(ブリラ)」カーケアサービスの受付を開始。

イツワ商事株式会社

イツワ商事株式会社（代表取締役: 桑原 豊 本社: 大阪府大阪市中央区上本町西1-1-8）は、株式会社ヤマダホールディングスが提供している自動車に関するワンストップサービス「ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）」に参画し、当社が展開する「BRILA(ブリラ)」ブランドによるカーケアサービスの受付を2026年6月23日より開始します。

“BRILA”について

日本・海外市場で35年以上培った開発技術からグローバルにカーコーティング事業を展開。

2015年にはシンガポール、ベトナム、フィリピン、中国、オーストラリア、2016年には香港、ドイツ、アメリカ、2017年にはオランダ、オーストリア、リヒテンシュタイン、インドネシア、マカオ、2018年にはカナダ、タイ、マレーシア、韓国、2019年にはアラブ首長国連邦、モナコ、2020年にはフランス、ベルギー、ルクセンブルク向け提供を開始。

ワールドワイドの様々な厳しい環境下でも高耐久・高性能を発揮できる最先端技術が投入された高品質な製品は、ボディ、ウィンドウ、ホイール、タイヤ、未塗装樹脂、ヘッドライト、サイドミラー、リアカメラ、インテリア各種と、多様なニーズにおいてご満足頂けるフルラインアップをご用意し、お客様の愛車とのカーライフに新たな付加価値を創出します。

ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）参画の経緯

各国の正規ディーラーでの厳しい条件下による各種耐久試験をクリアし純正採用されている多数の実績と高品質のサービスを、全国のYMBPのユーザー様にもお届けし豊かなカーライフをご提供したい、その様な想いで今回の参画に至りました。ボディコーティングにおいては初回施工後の定期メンテナンスも導入するなどアフターサービスの充実化も図り、一般のガソリン車からEV（電気自動車）まで、ユーザー様に安心してお求めいただけるよう、前述のフルラインアップカーケアサービスメニューをご用意いたしました。

今後について

2026年6月23日より、スマホアプリ「ヤマダマイくる」にて、神奈川県、埼玉県、群馬県の一部店舗での施工サービスの予約受付を開始いたします。施工対象店舗は順次、関東、関西、東海、北陸、東北、中国、九州地区を含む全21都道府県に拡大、将来的には全国への展開を計画しています。

会社概要

会社名：イツワ商事株式会社

本社所在地： 大阪市中央区上本町西1-1-8 TNビル

代表取締役 ： 桑原 豊

設立： 1981年4月

事業内容 ：

(1) 各種電子部品及び金型、生産合理化設備・消耗品の輸出入販売業務

(2) 小型精密機器の海外生産委託業務

(3) PC、AV機器、スマートフォン関連商品の国内家電量販店向け卸売業務

(4) 雑貨、食品の国内卸売、輸出入販売業務

(5) コーティング剤各種の国内卸売、輸出入販売業務

関連リンク

コーポレートサイト：https://itsuwa.co.jp/

BRILAサイト：https://brilacoating.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@BRILAGlassCoating

Facebook：https://www.facebook.com/brila.coatings

Instagram：https://www.instagram.com/brila.coatings/

TikTok：https://www.tiktok.com/@brila.coatings

YouTubeタイアップのご紹介

車の新しい魅力を発見・探究するメディア「CARPRIME」様とのタイアップ企画

「『BRILA』ヤマダマイくるでサービス提供開始」

https://www.youtube.com/watch?v=JztI98ntu-o

スマホアプリ「ヤマダマイくる」

ヤマダマイくる：https://ymbp.net/introduction/

アプリのダウンロード：App Store / Google play

お問い合わせ先

イツワ商事株式会社 コーティングテクノロジー事業部 BRILA担当 河合

TEL：06-6764-7461

TEL：090-1283-8448（担当者直通）

MAIL：kawai@itsuwa.co.jp

URL：https://itsuwa.co.jp/contact/