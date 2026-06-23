【アンカー・ジャパン】ウェスティンホテル横浜とのコラボレーション宿泊プラン「Sleep Well宿泊パッケージ」を期間限定で展開

アンカー・ジャパン株式会社

ウェスティンホテル横浜との特別コラボレーション宿泊パッケージ「Sleep Well 宿泊パッケージ with Anker」を、2026年6月23日（火）より期間限定で展開開始いたします。Sleep Well宿泊パッケージでご宿泊のお客様全員に「Soundcore Sleep A30」をご提供し、ホテル滞在時から帰宅後まで快適な睡眠をサポートします。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩、以下Anker Japan）は、2026年6月23日（火）より新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）とのコラボレーション宿泊パッケージ「Sleep Well 宿泊パッケージ with Anker」を開始いたします。

睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」は、最先端のテクノロジーによるパーソナライズされた静寂と就寝中も圧迫感のない快適な装着感で、お客様の眠りをサポートする製品として2025年9月に販売開始いたしました。ウェスティンブランドは、心身ともに満たされた旅の実現を目指し、「Sleep Well」をはじめとする3つのウェルビーイングの柱を通じて、ゲストの健やかな毎日をサポートしています。全客室に独自開発の「ヘブンリーベッド」を導入し、快適な睡眠環境を提供しているウェスティンホテル横浜にて、この度コラボレーションパッケージ「ウェスティンSleep Well 宿泊パッケージ with Anker」を展開し、本パッケージでご予約のお客様全員に「Soundcore Sleep A30」をプレゼント。ホテル滞在時から帰宅後も快適な眠りをサポートします。

施策の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/658_1_0fb5c7eeb94e8619dc9dfa27a1939512.jpg?v=202606231051 ]

● 「Soundcore Sleep A30」の概要

睡眠特化型の完全ワイヤレスイヤホン。一人ひとりの耳の形状や装着状態に合わせてノイズキャンセリング効果を自動で最適化する適応型ノイズキャンセリングを世界で初めて搭載（※）していることに加え、パートナーや家族のいびき等のノイズを検知すると音の高さや大きさに合わせて最適なマスキング音を自動生成して再生する「いびきノイズマスキング機能」も搭載しています。また、前モデル（Soundcore Sleep A20）と比較してイヤホン本体を薄型に進化させることで横向きの寝姿勢でも圧迫感を感じにくく朝まで快適にお使いいただけます。

※ 本製品は医療機器ではありません。本製品から提供されるデータは医療機器として使用することや、医療機器に代替することを目的としたものではなく、いかなる疾病の診断、治療、予防も意図していません

ウェスティンホテル横浜について

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

企業情報 | Anker Japanについて

Anker Japanは「Innovation, Faster.」をミッションに、人々の暮らしをまだ見ぬ未来へと導きます。充電・オーディオ・スマートホーム製品をはじめ、あらゆる革新的なハードウェアをどこよりも早く、高い完成度で生み出す。製品やサービス、企業活動を通じ、より豊かな世界を創造します。

アンカー・ジャパン株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号 赤坂トラストタワー 8 階

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2013年1月

資本金： 1億6,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： デジタル製品の開発・製造・販売（Ankerグループの日本法人）

公式サイト： https://www.ankerjapan.com

コーポレートサイト： https://corp.ankerjapan.com/

知的財産権について

- AnkerおよびSoundcoreは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。