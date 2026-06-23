コンタクトレンズブランド「TeAmo（ティアモ）」カラコンを“なりたい自分”で選ぶ「7つのシリーズ」へと刷新

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（代表取締役社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、コンタクトレンズブランド「TeAmo（ティアモ）」のカラコンカテゴリにおいて、大規模リニューアルを行うことをお知らせいたします。

もう迷わない！カラコン全115種が選びやすい「7つのシリーズ」展開に

現在TeAmoでは全115種のカラーコンタクトレンズを展開しております。この度、レンズの特徴に合わせた7つのシリーズを構成。それぞれ異なる世界観・デザイン・ムードから、ユーザーの方がより直感的に『なりたいイメージ』からレンズを選べる仕様へとアップデートいたしました。

また、TeAmo公式WEBサイトも同時リニューアル。幅広いラインナップから商品を探す楽しさはそのままに、それぞれのレンズが持つ魅力をシリーズごとに訴求することでカラコン選びの迷いをなくし、新しい自分を見つけるワクワク感をより一層お届けしてまいります。

＜Basic Mood SERIES（ベーシックムードシリーズ）＞

いつもの瞳を、ほんの少し可愛く。日常に溶けこむカラーで、もっと魅力的な瞳に。

日常使いしやすいナチュラルレンズをラインナップ。

＜CHERIA SERIES（シェリアシリーズ）＞

瞳にふんわり甘さをプラス(ハート)

計算された抜け感でさりげないナチュラル盛れ瞳が叶うレンズをラインナップ

＜AQUÈRE SERIES（アクエールシリーズ）＞

何気ない瞬間まで美しく魅せる瞳へ。

トレンドの韓国系デザインや透明感ある瞳を演出するデザインのレンズをラインナップ。

＜Melt Kiss SERIES（メルトキスシリーズ）＞

あどけない“ちゅるん”とした瞳に隠された可愛さの罠を仕掛けて、瞬きさえ忘れさせる。

見つめるほどに、ほどけない魔法に落ちていくような、魅力的な瞳を演出するレンズをラインナップ。

＜ALLURE SERIES（アリュールシリーズ）＞

瞬きするたび惹きつける、主役級の瞳に。

理想のサイズで自分史上、最高に輝く印象を演出する大きめサイズのレンズをラインナップ。

＜CRUSH ME SERIES（クラッシュミーシリーズ）＞

視線を惹きつける、存在感ある瞳へ。

発色も盛れも妥協しない仕上がりで、美しさと華やかさを演出するレンズをラインナップ。

＜Edel SERIES（エーデルシリーズ）＞

あなたの“なりたい”を引き立てる、高発色レンズ。

日常を抜け出して、理想の雰囲気を叶えるカラーをラインナップ。

TeAmo公式キャラクターが誕生！

TeAmoオリジナルキャラクターとして、うるうるとした大きな瞳がチャームポイントの「てぃあもん」が誕生！てぃあもんは今後、サイト内にも登場予定なのでお楽しみに(ハート)

商品概要

■販売名（医療機器承認番号）

・ティアモ（22300BZX00181000）

・ティアモマンスリー（22400BZX00457A17）

・ティアモマンスリーUV（30300BZX00050A06）

・ティアモマンスリーUVII（30700BZI00040A04）

・ティアモ ワンデーPV（22800BZI00037A37）

・ティアモワンデー55（30200BZX00334A12）

・ティアモワンデー55II（30600BZX00209A06）

・BLBマンスリー（30300BZX00050000）

・BLBワンデー（30200BZX00334000）

・ティアモUVモイスト（23000BZI00033A06）

■販売チャネル：TeAmo公式通販サイト https://teacon.jp/(https://teacon.jp/?argument=wrUBhaAT&dmai=TeAmo_renew)

楽天市場店/Yahoo!ショッピング店/Amazon店/Qoo10店/au Payマーケット店/dショッピング店

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コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

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