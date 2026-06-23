オープンソースのAIエージェント実行環境「MisterMorph」、Sakana AI の Fugu / Fugu Ultra を推論先として選択可能に

ARCH株式会社

ARCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 CEO：Yonglong Wei、以下 ARCH）は、ARCH が主導するオープンソースのAIエージェント実行環境「MisterMorph」において、2026年6月22日に公開した v0.2.98 から、Sakana AI の Fugu / Fugu Ultra を推論先として選択できるようにしました。

今回の更新により、開発者や企業は、MisterMorph でAIエージェントを実行する際に、Sakana AI をLLMプロバイダーとして選択し、Fugu / Fugu Ultra を用途に応じて利用できます。MisterMorph は、複数のLLMプロバイダーを扱う推論設定機能を継続的に拡張しており、本対応はその一環です。

本発表の要点

背景

画像説明：MisterMorph Console で Sakana AI を推論プロバイダーとして選択している画面。- MisterMorph v0.2.98 において、Sakana AI をLLMプロバイダーとして選択できるようになりました。- Sakana AI が提供する Fugu / Fugu Ultra を、MisterMorph のAIエージェント実行時の推論先として利用できます。- OpenAI、Claude、Google Gemini、AWS Bedrock、OpenRouter などに加え、用途、品質、コスト、情報管理要件に応じたモデル選択の幅が広がります。

AIエージェントを実際の作業で使う場合、常に一つのモデルだけを使い続けるとは限りません。

調査、コード修正、文書確認、長い文脈を含む処理、複雑な判断、低コストな定型処理など、作業内容によって適したモデルやプロバイダーは異なります。開発者や企業にとっては、モデルの性能だけでなく、応答速度、価格、利用条件、データの扱い方も選択時の重要な条件になります。

Sakana AI は、日本を拠点とするAI企業で、Sakana Fugu を提供しています。同社の公式情報では、Sakana Fugu を、複数のモデルを協調させるマルチエージェント・オーケストレーションシステムとして説明しています。

MisterMorph は、AIエージェントをCLI、Console、組み込み可能な Go Core から扱えるオープンソースの実行環境です。今回の対応により、Sakana AI のモデルも、MisterMorph の推論先の一つとして選択できるようになりました。

Sakana AI の Fugu / Fugu Ultra を選択可能に

MisterMorph v0.2.98 では、LLMプロバイダーの選択肢に Sakana AI を追加しました。

MisterMorph では、AIエージェントの実行時に利用するLLMプロバイダー、モデル、接続先を管理できます。今回の更新により、Sakana AI の API を推論先として選択し、Fugu / Fugu Ultra をAIエージェントの作業内容に応じて利用できます。

Sakana AI の公式情報では、Sakana Fugu は OpenAI 互換の形式で利用できる API として案内されています。MisterMorph v0.2.98 では、Sakana AI を個別の推論プロバイダーとして選択できるようにし、既存の複数プロバイダー設定の中で扱えるようにしました。

Sakana AI の公式情報では、Fugu Ultra は難度の高い問題で回答品質を重視する構成として説明されています。MisterMorph 側では、Sakana AI が提供する Fugu / Fugu Ultra を、AIエージェント実行時の推論先として扱えるようにしました。

モデルの提供条件、価格、利用可能地域、APIキーの発行方法は、Sakana AI の公式情報に従います。

MisterMorph v0.2.98 での主な更新内容

MisterMorph v0.2.98 では、Sakana AI 対応に関して主に以下を追加しました。

- 推論プロバイダーとして Sakana AI を追加- Console の初期設定画面とプロバイダー選択画面に Sakana AI を追加

具体的な設定項目、対応範囲、リリース内容は、MisterMorph のリリースノートと設定ドキュメントで確認できます。

開発者や企業にとっての意味

AIエージェントを作業環境に組み込むとき、モデルを固定すると、作業内容の違いに対応しにくくなります。

たとえば、短い文書確認には応答速度を重視するモデル、複雑な調査やコード修正には品質を重視するモデル、社内データを扱う場合には情報管理要件に合う接続先を選ぶ、といった判断が必要になります。

MisterMorph は、こうしたモデル選択をAIエージェント実行環境の中で扱えるようにします。Sakana AI 対応により、開発者や企業は、OpenAI、Claude、Google Gemini、AWS Bedrock、OpenRouter などの既存の選択肢に加えて、Fugu / Fugu Ultra も推論先として選べるようになります。

注意事項

MisterMorph は、AIエージェント実行環境として Sakana AI への接続を扱います。Fugu / Fugu Ultra の提供条件、価格、利用可能地域、モデル仕様は Sakana AI が公開する情報に従います。

利用には、Sakana AI 側のアカウント、APIキー、利用条件への同意が必要です。MisterMorph 側の対応範囲は、v0.2.98 のリリースノートと関連ドキュメントで案内します。

今後について

ARCH は、MisterMorph を、開発者が実際の作業環境で使えるAIエージェント実行環境として継続的に改善します。

今後も、対応するLLMプロバイダー、用途別のモデル設定、実行ログ、権限管理、承認や監査記録に関する機能、設定ファイルやスキル定義による能力拡張など、AIエージェント実行に必要な機能を整備していきます。

代表コメント

ARCH株式会社 代表取締役会長 兼 CEO Yonglong Wei のコメント：

「AIエージェントを実際の作業で使うには、作業内容に応じてモデルを選べることが重要です。速度、品質、価格、情報管理の条件を見ながら、適した推論先を選ぶ必要があります。MisterMorph が Sakana AI の Fugu / Fugu Ultra に対応することで、開発者や企業がAIエージェントを動かすときの選択肢を増やせます。」

関連リンク

MisterMorph 公式サイト：https://mistermorph.com/ja/

GitHub リポジトリ：https://github.com/quailyquaily/mistermorph

Sakana AI 公式サイト：https://sakana.ai/

Sakana AI Console：https://console.sakana.ai/

会社概要

会社名：ARCH株式会社

代表者：代表取締役会長 兼 CEO Yonglong Wei

所在地：東京都千代田区

事業内容：AIエージェント、企業向けAIシステム、デジタル出版サービスの開発

URL：https://archkumo.com