東京証券取引所グロース市場への上場に関するお知らせ

LiNKX株式会社

LiNKX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：オサムニア・モハメッド、以下「LiNKX」）は、本日、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。

ここに謹んでご報告申し上げますとともに、当社お取引先さま、株主さま、従業員をはじめ、創業以来、LiNKXを支えてくださったすべてのステークホルダーの皆さまのご支援とご高配に心より感謝申し上げます。



当社では、2020年の創業以来「エンジニアリングの力で、ミッション・クリティカル・システムをモダン化する」を使命に、クラウドやAI技術を活用し、お客さまの基幹システム刷新を推進しております。



今後も金融領域で培った高い技術力でお客さまと誠実に向き合い、変化に強く生産性の高い社会の実現と、長期的な企業価値の最大化を目指してまいります。



引き続き、変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■新規上場に関する詳細

当社IR情報につきましては、以下のIRページよりご確認ください。

https://ir.linkx.dev/

代表取締役社長CEO オサムニア・モハメッド メッセージ

https://ir.linkx.dev/ir/management/message/

■日本取引所グループ「新規上場会社情報」

新規上場に関する詳細につきましては、日本取引所グループの新規上場会社情報をご確認ください。

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

■LiNKXについて

LiNKXは「テクノロジーで、高度生産性社会のその先へ」をビジョンに掲げ、日本社会の基盤を支えるシステムを最新技術に進化させるスタートアップです。世界標準の設計・実装手法に精通したエンジニアが、銀行をはじめとする金融分野において高い信頼性と安全性が求められる勘定系やAPIゲートウェイ、データ基盤といったシステム開発の支援を手がけています。また、製薬会社をはじめ研究者向けの生産性向上を支援する「LabHub」の展開に加え、社会貢献事業として視覚障がい者向けナビゲーションシステム「shikAI」も提供しています。

＜会社概要＞

・会社名：LiNKX株式会社

・代表取締役社長：オサムニア・モハメッド

・所在地：東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル32階

・設立：2020年7月15日

・企業URL：https://www.linkx.dev/





