【新機能▶︎AWSコスト削減診断】CloudCut、申込不要のAWSコスト削減の30秒無料診断を公開

株式会社〇

クラウドコスト削減サービス「CloudCut（クラウドカット）」を提供する株式会社◯／LEI,inc.（本社：東京都渋谷区）は、AWSの利用費が“いくら下がるか”を、申込・商談不要・無料・約30秒で確かめられる「AWSコスト削減診断」を公開しました。5つの質問に答えるだけで、月額・年間の削減見込みレンジに加え、“いつから移行に動けるか”の目安までその場で表示します。「下げたいが、結局いくら下がるか分からず動けない」というAWS利用企業の検討前の障壁を、問い合わせる前に解消することを狙ったものです。

■ 背景：クラウド費の拡大と、増える削減相談

国内のパブリッククラウド市場は拡大が続いており、2024年には4兆1,423億円（前年比26.1％増）に達し、2024～2029年も年平均16.3％で成長すると予測されています（出典：IDC Japan）。クラウド活用が広がるほど、その利用費は事業の固定費として年々重くなっています。

こうしたなか、CloudCutにもクラウドコスト削減に関するお問い合わせが増えています。一方でAWSには、RI（リザーブドインスタンス）やSavings Plans、インスタンスタイプの選定、不要リソースの停止など、コストを最適化する手段が数多く用意されており、選択肢が豊富である分、「自社はやっているつもりだが、本当に下げ切れているのか」「結局いくら下がるのか」を判断しにくいという声を、情報システム部門や経営層から多くいただきます。削減の相談をするには見積もり依頼や商談が必要で、「効果が分からないまま、まず問い合わせる」というハードルは想像以上に高いものです。

そこでCloudCutは、増えるお問い合わせに応える形で、問い合わせる前に削減幅を簡易に確かめられる「AWSコスト削減診断」を公開しました。約30秒・申込不要で、自分でおおよその削減額と動けるタイミングを確かめられる入口を用意した形です。

■ 機能詳細：5問入力 → その場で4つの結果

AWSコスト削減診断は、選択式を中心とした5つの質問に答えるだけで完了します。所要時間は約30秒、申込やアカウント登録は不要です。

▶︎ 入力する5つの質問

Q1．月額AWSコスト（おおよその金額を入力）

Q2．利用クラウド（AWS / GCP / その他）

Q3．契約形態（クラウド事業者と直契約 / すでに代理店経由）

Q4．主なワークロード（Web・APIサーバー / データ基盤 / SaaSプロダクト基盤 / その他）

Q5．RI・Savings Plans の利用状況（未利用 / 一部利用 / フル活用）

Q5のRI・Savings Plansは、AWSにおける代表的なコスト最適化の手段です。この設問を中心に据えていることからも分かるとおり、本診断はAWSユーザーの利用実態に合わせて設計しています。

▶︎ その場で表示される削減見込

月額削減見込み（レンジ表示）年間削減見込み（レンジ表示）削減率レンジ移行開始時期バッジ（即時OKなど）

対象クラウドは、現在はAWS・GCPに対応しており、AWSを中心とした設計です。

結果はいずれも、ひとつの数字ではなく“幅（レンジ）”で表示します。削減効果は利用規模・契約形態・現在のコスト最適化状況によって変わるため、断定的な単一の数字ではなく、誠実に幅で提示する設計としています。なお、ここで表示される削減率レンジは入力内容にもとづくその場の見込みであり、確約するものではありません（後述の導入実績「最大20%」とは別の指標です）。

※診断結果イメージ

■ AWSユーザーが最も気にする“いつ動けるか”に答える「移行開始時期バッジ」

AWSコスト削減診断の特徴のひとつが、金額だけでなく“いつから移行に動けるか”までその場で示す「移行開始時期バッジ」です。

AWS利用企業にとって、RIやSavings Plansの契約満了時期は、移行を検討するうえで避けて通れない論点です。本診断では、Q5で答えたRI・Savings Plansの利用状況をもとに、契約満了との兼ね合いから「即時OK / 段階的に可能 / 契約満了後」を自動で判定します。バッジはあくまで検討の目安を示すもので、開始時期や効果を確約するものではありません。

「いくら下がるか」だけでなく「いつ動けるか」まで見えることで、AWSユーザーが社内検討をより具体的に進められる--金額の見込みと並ぶ、本診断の差別化点です。

■ 使い方は3ステップ

１. 5問に回答：選択式中心の質問に、おおよその金額を含めて答えます（約30秒）。

２. その場で結果を確認：月額・年間の削減見込みレンジ、削減率レンジ、移行開始時期バッジが画面に表示されます。

３. 社内検討、または問い合わせ：結果はそのまま持ち帰って社内検討に使えます。さらに詳しく知りたい場合は、問い合わせれば担当者が個別に精査します。

■ 結果を持ち帰って、自社のペースで検討できる

診断結果は、その場で社内検討の材料として使えます。「まず数字を見てから考えたい」というニーズに応える設計です。入力内容は問い合わせ時に自動で引き継がれるため、改めて同じ情報を伝え直す必要はありません。より精緻な削減余地の精査や、訪問でのご説明をご希望の場合は、担当者が個別に対応します。なお、おかげさまで現在お問い合わせを多くいただいており、順次対応を進めています。

■ クラウドコスト削減サービス「CloudCut」の提供価値

▶構成変更ゼロ・ダウンタイムなし

現行のAWS構成を変えることなく、契約形態の最適化のみでコスト削減を実現します（※移行方法により上記に限らない場合があります）

▶最大20%削減（3つの仕組みの組み合わせ）

ボリュームディスカウント・リベート・請求最適化の3つを組み合わせ、最大20%のコスト削減を実現します

▶日本円・請求書払い対応

為替リスクを排除し、国内企業が使いやすい支払い形式に対応しています

▶最低契約期間なし・初期費用ゼロ

初期費用ゼロ・最低契約期間なしで、リスクを抑えて始められます

▼ CloudCutサービスサイト

https://cloudcut.lei-inc.jp/

■ 今後の展開

株式会社◯／LEI,inc.は、クラウド活用の拡大とともにAWSコストの最適化が国内企業にとってより重要な経営課題になると見ており、今後も中堅・スタートアップ企業を中心としたコスト削減支援を拡大していきます。「構成変更なし・ダウンタイムなし・初期費用ゼロ」というCloudCutの導入ハードルの低さを強みに、まず削減余地を手軽に把握できる今回の無料診断を入口として、より多くの企業がクラウドコスト最適化を進められる環境づくりに貢献していきます。

■ 株式会社◯（英語表記 LEI,inc.）

本社：東京都渋谷区

事業内容：クラウドコスト削減サービス「CloudCut」の提供

URL：https://lei-inc.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社◯／LEI,inc. CloudCut事業部

お問い合わせフォーム：https://cloudcut.lei-inc.jp/contact

メール：info@lei-inc.jp

※「最大20%削減」は、CloudCut提供元におけるこれまでの導入実績における最大削減率です。実際の削減率は利用規模・契約期間・現行サービス構成により変動します。