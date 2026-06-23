ワインソムリエAI「Sommia（ソミア）」誕生。恵比寿「wine@EBISU」が、アプリ・ショップ・ビストロの新体験へ

株式会社ブロードエッジ・ウェアリンク

株式会社ブロードエッジ・ウェアリンク（本社：東京都渋谷区／代表取締役：丸岡 栄之）は、ワインソムリエAI「Sommia（ソミア）」を中心とした新しいワイン体験を、2026年8月6日より恵比寿にて展開いたします。約5万人のユーザーデータ・10万件を超えるワインレビュー・30名のプロフェッショナルの知見をもとに育まれたSommiaは、スマートフォンアプリ／ワインショップ／ワインビストロという3つの体験を通じて、「ワインを選べない」という不安を、ワインライフの楽しさへと変えていきます。（公式サイト：https://sommia.jp/）

レストランで、ワインリストを渡されたとき。

ディナーの席・料理は決まった。けれど手渡されたワインリストには、読み方もわからないカタカナの名前がずらり--。「結局、どれを頼めばいいんだろう」。迷った末に、いちばん無難な一杯で済ませてしまう。そんな経験は、ありませんか。

ワイン愛好家ではない"ふつうの人"が、ワインを前にして必ず一度はぶつかる「4つの迷い」があります。

- 名前すら、読み解けない。--これは生産者？ 銘柄？ 産地？ それとも品種？- 自分の好みが、わからない。--何が好きなのか、そもそも言葉にできない。- 覚えられない・買って帰れない。--「あの一本、何だっけ？」と、毎回ふりだしへ戻る。- 料理との相性が、わからない。--この一皿に、どのワインを？「なぜ合うのか」まで知りたい。

その迷い、ぜんぶ「相棒」に。

Sommiaは、その壁を取り除くソムリエAIです。一般的な検索ツールやチャットAIではありません。

知識がなくても、好みを言葉にできなくても大丈夫。対話するほどあなたの好みを学習し、シーン・料理・予算に合わせて「この一本」まで選んでくれる--いつもポケットの中にいて、ワインライフに寄り添い、一緒に育っていく相棒。それが、Sommiaです。

Sommiaができること

3つの体験

飲む順提案機能- お店のワインリストをカメラで撮るだけ。Sommiaが難しい名前を読み取り、あなたの好み順に並び替え。産地・品種・味わいまで一目でわかり、「どの一本から飲めばいい？」がその場で解決します。好み学習機能- 飲んだワインを評価するだけで、Sommiaがあなたの好みを分析・学習。「重い・軽い」では語れない個性が17タイプの"自分のタイプ"としてつかめ、使うほど精度が上がっていきます。あなたが忘れても好みはSommiaが覚えていて、ぴったりの一本をレコメンド。ペアリング機能- 料理を伝えるだけで、30名以上の一流ソムリエの知見を体系化したSommiaがチャットで回答。料理とワインが響き合う「なぜ合うのか」まで言葉にしてくれるので、知識ゼロでも「なるほど、だから美味しいのか」を体感できます。

Sommiaは画面の中だけにとどまりません。アプリ・ショップ・ビストロの3つの体験で、より良いワインライフを演出します。

ショップからビストロまで、ひとつながりの体験

- アプリ「Sommia」：ソミアがあなたの相棒になる- AI WINE SHOP Sommia：ソミアと一緒にワインを選ぶ- WINE BISTRO Sommia：ソミアと、ペアリングを楽しむ

恵比寿の拠点では、ショップ・アプリ・ビストロが、Sommiaを軸にひとつながりの体験になります。

- 「ショップ」で新ワイン診断：試飲しながら、自分の好みを知る- 「ソミア」に相談、あなたの1本を選ぶ：「この料理に合うワインは？」「予算はこのくらい」--気軽な会話から、最適な一本へ- 「ビストロ」でペアリング体験：自分で選んだ一本を料理と合わせ、その妙をSommiaが解説

もう、ワインリストを前にひとりで迷わなくていい。読めない名前も、言葉にできない好みも、料理との相性も。Sommiaがあなたの隣で、一緒に選んでくれます。

使うほどに、Sommiaはあなたを深く知り、あなたが育てるほど、Sommia自身も賢くなっていく。ワイン選びが、不安から楽しみへ変わっていく。

その第一歩が、2026年8月6日 恵比寿から始まります。

サービス概要

ワイン選びに、頼れる相棒を。

使うほど“あなた専用”に育つワインの相棒 ソムリエAI Sommiaが、デジタルとリアルをつなぐ3つの体験で登場。2026年8月6日、恵比寿よりスタート。（公式サイト：https://sommia.jp/）

※AI WINE SHOP Sommia、WINE BISTRO Sommia、アプリ「Sommia」それぞれの詳細につきましては、今後のプレスリリースにて順次お知らせしてまいります。

続報にご期待ください。

本件に関するお問い合わせ先

会社概要- 会社名：株式会社ブロードエッジ・ウェアリンク- 代表者：丸岡 栄之- 設立：2020年8月- 所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-5 リードシー代官山B1- 資本金：1億円- 事業内容：AIワインソムリエ「Sommia」の開発・運営、ワインショップおよびワインビストロの運営、酒類の輸入及び販売- 株式会社ブロードエッジ・ウェアリンク 広報担当- Email：info@wine-at.jp

※本プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在のものです。