パーフェクト株式会社、「AI Commerce Forum Tokyo 2026」を2026年7月29日に開催
AI・AR技術を活用したソリューションを提供するパーフェクト株式会社（以下、パーフェクト）は、2026年7月29日（水）、東京都港区産業振興センターにて、「AI Commerce Forum Tokyo 2026」を開催いたします。
今回は共催パートナーに、台湾と日本を結ぶアジア有数の AI 特化型アクセラレーター兼ベンチャーキャピタルであり、企業の最新 AI 導入を支援する「SparkLabs Taiwan」を迎え、コマース・マーケティング領域におけるAI活用の最新動向をテーマに、ベンチャーキャピタル、ブランド、リテール、広告・制作代理店など、さまざまな業界のリーダーが議論を交わします。生成AIやAPI、AIエージェントをどのように事業へ実装し、顧客体験の向上やROI（投資対効果）の最大化につなげるのか。各業界の実践事例を交えながら、AI活用の可能性や今後の展望、導入・運用における課題について共有します。
参加費は無料です。ぜひご参加ください。
イベント詳細や参加申し込みこちら :
https://eventregist.com/e/AIForum2026
■セッション内容・投資家が語る「AIビジネスの真実と近未来予測」
トップベンチャーキャピタリストらによるトークセッション。AI領域のどこに注目し、投資しているのかといった投資家目線でのAI戦略分析や、これから訪れるAIビジネスの近未来予測について深掘りします。
・生成AIを収益化するデジタルキャンペーンとは？
生成AIによるユーザーエンゲージメント向上やROI最大化、新たなビジネスモデルの構築に焦点を当て、企業がどのように生成AIを事業成果へ結び付けるべきかを、コンサルティングファームや広告代理店の視点から考察します。
・既存EC基盤へのAI/API統合と次世代のショッピング体験
既存のECインフラに、いかにして最新のAIやAPIを組み込むか。生成AIの実装事例や導入時の課題を踏まえながら、リテールテックの最前線で活躍する専門家が、次世代のショッピング体験のあり方について議論します。
・AI時代のブランド体験を支える、デジタル基盤と生成AI推進のリアル
消費者が何度も戻ってきたくなる「離脱しないエコシステム」や顧客ロイヤリティは、AI時代にどのような進化を遂げるのか。各社の生成AI担当者が熱く語ります。
アジェンダや詳細についてはこちら :
https://www.perfectcorp.com/ja/business/global-beauty-tech-forum/jpn
■登壇者（2026年6月時点）
遊佐 康佑
株式会社DGインキュベーション
投資第一部 部長
中村 賢也
株式会社Innovation Studio
ディレクター
金子 晃久
株式会社バニッシュ・スタンダード
Product Unit Manager
花野井 俊介
株式会社アイスタイル
AIイノベーション戦略室 室長
内丸 拓
Z Venture Capital株式会社
Principal
西川 仁
合同会社ニシカワテクノロジーズ
代表社員執行役員CEO
磯崎 順信
パーフェクト株式会社
日本事業責任者
※その他の登壇者については順次発表予定です。
■イベント概要- イベント名：AI Commerce Forum Tokyo 2026
- テーマ：コマース＆マーケティングのAI活用戦略
- 主催：パーフェクト株式会社
- 日時：2026年7月29日（水）13:00～17:00
- 会場：東京都港区芝５丁目３６－４ 札の辻スクエア
- 港区立産業振興センター 11階（地図(https://maps.app.goo.gl/DJCcMvkviu1bWnCh8)）
- 参加費：無料（事前登録制 参加申し込みはこちら(https://eventregist.com/e/AIForum2026)）
■ パーフェクト株式会社について
公式サイト :
https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=AIForum-1
パーフェクト株式会社は、AI・AR技術を活用し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売事業者、サロン、クリニック向けに、AI肌解析やバーチャル試着、パーソナライズサービスなどを提供するテクノロジーカンパニーです。
2015年の創業以来、「Beautiful AI」をビジョンに掲げ、美容・ファッション領域におけるデジタルトランスフォーメーションを推進。日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を展開し、60か国以上でサービスを提供しています。
現在、世界700以上のブランドに導入され、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験は年間100億回以上利用されています。また、店頭テスターの削減やプラスチック使用量削減など、サステナビリティ推進にも貢献しています。