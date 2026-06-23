パーフェクト株式会社、「AI Commerce Forum Tokyo 2026」を2026年7月29日に開催

パーフェクト株式会社

AI・AR技術を活用したソリューションを提供するパーフェクト株式会社（以下、パーフェクト）は、2026年7月29日（水）、東京都港区産業振興センターにて、「AI Commerce Forum Tokyo 2026」を開催いたします。

今回は共催パートナーに、台湾と日本を結ぶアジア有数の AI 特化型アクセラレーター兼ベンチャーキャピタルであり、企業の最新 AI 導入を支援する「SparkLabs Taiwan」を迎え、コマース・マーケティング領域におけるAI活用の最新動向をテーマに、ベンチャーキャピタル、ブランド、リテール、広告・制作代理店など、さまざまな業界のリーダーが議論を交わします。生成AIやAPI、AIエージェントをどのように事業へ実装し、顧客体験の向上やROI（投資対効果）の最大化につなげるのか。各業界の実践事例を交えながら、AI活用の可能性や今後の展望、導入・運用における課題について共有します。

参加費は無料です。ぜひご参加ください。

■セッション内容

イベント詳細や参加申し込みこちら :https://eventregist.com/e/AIForum2026・投資家が語る「AIビジネスの真実と近未来予測」

トップベンチャーキャピタリストらによるトークセッション。AI領域のどこに注目し、投資しているのかといった投資家目線でのAI戦略分析や、これから訪れるAIビジネスの近未来予測について深掘りします。

・生成AIを収益化するデジタルキャンペーンとは？

生成AIによるユーザーエンゲージメント向上やROI最大化、新たなビジネスモデルの構築に焦点を当て、企業がどのように生成AIを事業成果へ結び付けるべきかを、コンサルティングファームや広告代理店の視点から考察します。

・既存EC基盤へのAI/API統合と次世代のショッピング体験

既存のECインフラに、いかにして最新のAIやAPIを組み込むか。生成AIの実装事例や導入時の課題を踏まえながら、リテールテックの最前線で活躍する専門家が、次世代のショッピング体験のあり方について議論します。

・AI時代のブランド体験を支える、デジタル基盤と生成AI推進のリアル

消費者が何度も戻ってきたくなる「離脱しないエコシステム」や顧客ロイヤリティは、AI時代にどのような進化を遂げるのか。各社の生成AI担当者が熱く語ります。

■登壇者（2026年6月時点）

アジェンダや詳細についてはこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/business/global-beauty-tech-forum/jpn遊佐 康佑

株式会社DGインキュベーション

投資第一部 部長

中村 賢也

株式会社Innovation Studio

ディレクター

金子 晃久

株式会社バニッシュ・スタンダード

Product Unit Manager

花野井 俊介

株式会社アイスタイル

AIイノベーション戦略室 室長

内丸 拓

Z Venture Capital株式会社

Principal

西川 仁

合同会社ニシカワテクノロジーズ

代表社員執行役員CEO

磯崎 順信

パーフェクト株式会社

日本事業責任者

※その他の登壇者については順次発表予定です。

■イベント概要

■ パーフェクト株式会社について

- イベント名：AI Commerce Forum Tokyo 2026- テーマ：コマース＆マーケティングのAI活用戦略- 主催：パーフェクト株式会社- 日時：2026年7月29日（水）13:00～17:00- 会場：東京都港区芝５丁目３６－４ 札の辻スクエア- 港区立産業振興センター 11階（地図(https://maps.app.goo.gl/DJCcMvkviu1bWnCh8)）- 参加費：無料（事前登録制 参加申し込みはこちら(https://eventregist.com/e/AIForum2026)）公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=AIForum-1

パーフェクト株式会社は、AI・AR技術を活用し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売事業者、サロン、クリニック向けに、AI肌解析やバーチャル試着、パーソナライズサービスなどを提供するテクノロジーカンパニーです。

2015年の創業以来、「Beautiful AI」をビジョンに掲げ、美容・ファッション領域におけるデジタルトランスフォーメーションを推進。日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を展開し、60か国以上でサービスを提供しています。

現在、世界700以上のブランドに導入され、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験は年間100億回以上利用されています。また、店頭テスターの削減やプラスチック使用量削減など、サステナビリティ推進にも貢献しています。