AIスマートノート「iFLYTEK AINOTE 2」、大型システムアップデートを実施！

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社は、AIスマートノート「iFLYTEK AINOTE 2」の大型システムアップデートを2026年6月23日（火）より提供開始いたします。本アップデートでは、翻訳対応言語を計14言語、オンライン文字起こしを計18言語へと拡充するとともに、AIアシスタント「AIAide」に現在のノート内容にもとづいて質問できる「ノート問答」機能を新たに搭載しました。あわせて、日本語・英語オフラインOCRエンジンの改善や日本語入力の最適化、4種類から選べる新「読書モード」など、日々の学習・ビジネスをより快適にする機能を多数追加しています。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔）は、AIスマートノート「iFLYTEK AINOTE 2」の機能を大幅に拡張するシステムアップデートを、2026年6月23日（火）より提供開始いたします。

「iFLYTEK AINOTE 2」は、手書きメモや音声を即座にテキスト化し、要約・翻訳・読書までを1台に集約したAIスマートノートです。今回のシステムアップデートでは、多言語対応の強化やAIアシスタント機能の拡張に加え、日本語環境での使い勝手の最適化や読書体験の向上など、日常の学習・ビジネスシーンをより快適にする機能を幅広く追加しました。

■ 今回のアップデートの主な内容- 翻訳対応言語を11言語から14言語に拡充（ポルトガル語・オランダ語・タイ語を追加）。対照表示や言語方向のワンタップ入れ替えなど操作性も向上- オンライン文字起こしの対応言語を16言語から18言語に拡充（オランダ語・ポルトガル語を追加）- AIアシスタント「AIAide」に「ノート問答」機能を新搭載。会員はGPT-5.5／Gemini 3.5 FlashからAIモデルを選択可能- 用途に合わせて選べる新「読書モード」（4種類）を搭載- 日本語・英語のオフラインOCRエンジンを改善し、日本語入力の「変換」機能も最適化- システム表示言語にタイ語・マレー語・オランダ語を追加- ノートタイトルの手書き自動作成、Word文書への書き出し・第三者クラウドへの共有に対応

■ アップデート内容の詳細

【翻訳機能が計14言語に対応、操作性も向上】

新たにポルトガル語・オランダ語・タイ語を追加し、これらの言語と他言語との相互翻訳に対応しました。これにより、翻訳機能で利用できる言語は従来の11言語（※1）から計14言語（※2）へと広がります。操作面でも、原文と訳文を上下に並べて見比べられる対照表示、ワンタップでの全画面拡大、翻訳する言語の方向をワンタップで入れ替える機能などを新たに搭載し、より少ない手順で素早く翻訳できるよう改善しました。

【オンライン文字起こしが計18言語に対応】

オンライン環境での文字起こし（音声のテキスト化）に、新たにオランダ語とポルトガル語を追加しました。対応言語は従来の16言語（※3）から計18言語（※4）に拡大し、海外の会議やインタビュー、講義など、多言語環境での記録をより幅広くサポートします。

【AIアシスタント「AIAide」に「ノート問答」機能を新搭載】

AIアシスタント「AIAide」に、現在開いているノートの内容にもとづいて質問できる「ノート問答」機能を新たに搭載しました。会議録や学習メモの要点をその場で尋ねたり、内容を整理したりと、ノートを“対話できる情報源”として活用できます。さらに会員ユーザーは、利用するAIモデルを「GPT-5.5」または「Gemini 3.5 Flash」（※5）から選択でき、要約・文章作成・質問応答など、用途や好みに合わせて使い分けられます。

【用途に合わせて選べる新「読書モード」を搭載】

電子書籍や資料を読む際に、4種類の表示モードから選択できる「読書モード」を新たに搭載しました。「縦画面読書」「横画面読書」「横画面見開き読書（2ページ同時表示）」に加え、読書をしながら同じ画面でメモを取れる「読書＋ノート」モードを利用できます。目にやさしいディスプレイと組み合わせることで、長時間の読書や学習をより快適に行えます。

【日本語環境での使い勝手を最適化】

日本語環境での利用をより快適にするため、日本語・英語のオフラインOCRエンジンを改善し、オフライン時の文字認識精度を高めました（※6）。あわせて、日本語入力時の「変換」機能も最適化し、より自然でスムーズな文字入力が行えるようになりました。

【ノートの作成・書き出しがより便利に】

ノート画面に手書きでタイトルを書ける作成エリアを追加し、手書き文字を自動認識してそのままノートのタイトルに設定できるようになりました。また、共有・書き出し機能を見直し、ノートをWord文書として書き出せるようになったほか、第三者クラウドストレージへの共有にも対応しました。

【システム表示言語にタイ語・マレー語・オランダ語を追加】

本体のメニューや操作画面の表示言語に、タイ語・マレー語・オランダ語の3言語を新たに追加しました。これにより、東南アジアや欧州のユーザーも、より直感的に「iFLYTEK AINOTE 2」を操作いただけるようになります。

【その他の改善】

このほか読書まわりでは、PDF内のリンクを開く操作、画像型PDFでの文字選択、PDF以外の文書での横画面注釈、読書ノートから関連箇所へ移動した後に元のページへ戻る操作などに新たに対応しました。また、セキュリティ設定画面に安全声明の表示を追加し、データ保護への取り組みをより分かりやすくお伝えします。

■ アップデート概要

対象製品：iFLYTEK AINOTE 2

提供開始日：2026年6月23日（火）

アップデート方法：本体をインターネットに接続した状態で、設定メニューより最新バージョンへ更新してください（OTAアップデート）

iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立された音声AIと人工知能分野のリーディング企業です。最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザー（うちAINOTE利用者175万人以上）に信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

iFLYTEK AINOTEは、その革新性と美しいデザインで、iF DESIGN AWARD 2023、Red Dot Winner 2021、GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2020など、多くの国際的なデザイン賞を受賞しています。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（概要）

本社：〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目7番6号 KDX浜松町プレイス7階C

代表者： 代表取締役 趙翔

設立： 2020年1月

資本金： 1億5,250万円

事業内容： AI・音声技術を活用したデジタル製品の開発・製造・販売（iFLYTEKグループの日本法人）

公式サイト： https://www.iflytek.co.jp/

注釈

（※1）アップデート適用前の翻訳対応言語数。製品詳細ページ記載値（2026年6月時点、iFLYTEK調べ）。 （※2）2026年6月のシステムアップデート適用後の翻訳対応言語数。オンライン接続環境での利用を前提とします。 （※3）アップデート適用前のオンライン文字起こし対応言語数。製品詳細ページ記載値（2026年6月時点、iFLYTEK調べ）。 （※4）2026年6月のシステムアップデート適用後のオンライン文字起こし対応言語数。インターネット接続環境での利用を前提とします。 （※5）「GPT-5.5」「Gemini 3.5 Flash」のご利用には会員登録が必要です。提供するAIモデルの種類・名称は、予告なく変更される場合があります。 （※6）オフラインOCRの認識精度の向上はiFLYTEK社内評価に基づくものです。利用環境や原稿の状態により、効果は異なる場合があります。