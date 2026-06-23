ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）にイツワ商事が参画　BRILAカーケアサービスの受付を開始

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、カーライフをまるごとサポートするモビリティサービス事業、「ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム、以下、YMBP」専用のスマホアプリ「ヤマダマイくる」にて、イツワ商事株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：桑原 豊、以下、イツワ商事）が提供するカーコーティングブランド「BRILA（ブリラ）」によるカーケアサービスの受付を、2026年6月23日（火）より開始します。

■カーコーティングブランド「BRILA」について

BRILA（ブリラ）は、イツワ商事が長年培ってきたコーティング技術を基に開発したプレミアムカーコーティングブランドです。塗装面に強固な保護被膜を形成し、優れた耐久性・防汚性・光沢性を実現し、日常のメンテナンス性向上にも寄与します。国内のみならず海外40カ国以上のカーディーラーやプロショップで採用されており、厳しい環境下での耐久試験をクリアした品質が高く評価されています。車両のボディ、ウィンドウ、ホイール、タイヤ、未塗装樹脂、ヘッドライト、サイドミラー、リアカメラ、インテリア各種と、多様なニーズにおいてご満足いただけるフルラインアップをご用意し、お客様のカーライフにより高い価値をご提供します。

■新サービス導入の経緯

本サービスは、各国の正規ディーラーにおける厳しい条件下での耐久試験をクリアし、純正採用されてきたBRILAの実績と品質を高く評価し、YMBPにおける新たなカーケアサービスとして導入するものです。YMBPのサービスを提供するスマホアプリ「ヤマダマイくる」をご利用のお客様へより高品質で安心してご利用いただけるカーコーティングをお届けするため、導入を決定しました。

■今後の展望

2026年6月23日より、「ヤマダマイくる」にて、神奈川県、埼玉県、群馬県の一部店舗での施工サービスの予約受付を開始いたします。施工対象店舗は順次、関東、関西、東海、北陸、東北、中国、九州地区を含む全21都道府県に拡大、将来的には全国への展開を計画しています。

【YouTubeのご紹介】

車の新しい魅力を発見・探究するメディア「CARPRIME」とのタイアップ企画

「BRILA」ヤマダマイくるでサービス提供開始

https://www.youtube.com/watch?v=JztI98ntu-o

■スマホアプリ「ヤマダマイくる」について

スマホアプリ「ヤマダマイくる」にお車情報を登録いただくと、お車に合わせたさまざまなサービスの情報を入手でき、必要なサービスに簡単にお申込みいただけます。お申込み内容に応じてお住まいの地域のYMBPパートナー事業者と連携し、サービスを提供します。また、YAMADAデジタル会員アプリと連携することで、従来のYAMADA会員様も「ヤマダマイくる」のサービスをより便利にお使いいただけます。

「ヤマダマイくる」https://ymbp.net/introduction/

アプリのダウンロード：App Store / Google play

【サービス提供企業様向け】YMBPへのご参加申し込みはこちらから

URL：https://ymbp.net/

■イツワ商事について

イツワ商事株式会社は、カーケア製品の研究・開発・販売を中心に事業を展開し、国内外の自動車関連企業と連携しながら高品質なサービスを提供している企業です。長年培ってきた技術力と品質管理を強みとし、コーティング剤をはじめとする各種カーケアソリューションを国内外の市場へ展開しています。

【会社概要】

会社名：イツワ商事株式会社

代表者：代表取締役 桑原 豊

本社所在地：大阪府大阪市中央区上本町西1-1-8 TNビル

設立：1981年４月

事業内容：

(1) 各種電子部品及び金型、生産合理化設備・消耗品の輸出入販売業務

(2) 小型精密機器の海外生産委託業務

(3) PC、AV機器、スマートフォン関連商品の国内家電量販店向け卸売業務

(4) 雑貨、食品の国内卸売、輸出入販売業務

(5) コーティング各種商品代理店業務

URL：コーポレートサイト https://itsuwa.co.jp/

BRILAサイト https://brilacoating.com/