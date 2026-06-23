LobbyAI、VC「ON&BOARD」とIVSサイドイベントを開催決定！官民連携、自治体連携、ロビー活動の可能性を国会議員経験者らと京都で議論・交流

LobbyAI株式会社

LobbyAI株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：高橋京太郎）は、ON＆BOARD株式会社との共同主催、ヤマモト・ストラテジック・ソリューションズの協賛、GROWTH京都河原町（住友不動産 グロースサポート事業）の会場協力のもと、2026年7月3日（金）、IVS期間中のサイドイベントとして、官民連携に関心を持つ自治体、スタートアップ、事業会社、VC、公共領域に関わる方々が集まるミートアップイベント「はじめての官民連携 Meetup Night！～自治体×スタートアップ×VCが出会う夜～」を、GROWTH京都河原町にて開催いたします。

本イベントは、自治体との連携、地域課題の解決、スタートアップの社会実装、GovTech、公共領域での事業展開に関心を持つ参加者が、立場を越えて出会い、情報交換し、次の連携のきっかけをつくることを目的としたネットワーキングイベントです。

当日は、官民連携の現場で活動する登壇者によるトークセッションのほか、テーマ別ブースでの交流、大名刺交換会、立食形式のネットワーキングを実施します。

開催背景

近年、少子高齢化、地域交通、医療・介護、教育、防災、行政DXなど、地域や行政が抱える課題は複雑化しています。一方で、スタートアップや民間企業が持つテクノロジー、事業開発力、資金、人材、実行力を、公共領域や地域課題の解決に活かす動きが広がっています。

しかし、スタートアップや民間企業にとっては、「自治体とどのように接点を持てばよいのか」「公共領域で事業を広げるには何が必要なのか」「政策・行政・地域の文脈をどう理解すればよいのか」といった課題も少なくありません。

本イベントでは、官民連携に関心を持つ多様なプレイヤーがカジュアルに出会える場をつくることで、自治体、スタートアップ、VC、民間企業、公共政策に関わる方々の間に新たな接点を生み出すことを目指します。

また、官民連携・政策渉外領域で企業や団体を支援するヤマモト・ストラテジック・ソリューションズの協賛、スタートアップや新規事業に関心を持つ人々が集うGROWTH京都河原町の会場協力により、公共政策、スタートアップ支援、地域課題解決に関心を持つ参加者が交流しやすい場を提供します。

イベントの特徴

1. 官民連携の現場を知る登壇者によるトークセッション

当日は、官民連携、スタートアップ支援、公共政策、VC、GovTech領域で活動する登壇者を迎え、スタートアップや民間企業が自治体とどのように接点を持ち、社会実装や事業成長につなげていくのかをテーマにトークセッションを行います。

登壇者には、ON＆BOARD株式会社 Partnerの長谷川俊介氏、前衆議院議員でデジタルハリウッド大学大学院 特任教授の中谷一馬氏、LobbyAI株式会社 代表取締役CEOの高橋京太郎が登壇予定です。

2. 自治体・スタートアップ・VC・事業会社が出会うネットワーキング

会場では、立食形式での交流に加え、参加者全員が一度に交流できる「大名刺交換会」を実施します。

自治体との連携に関心のあるスタートアップ、スタートアップとの共創に関心のある自治体関係者、公共領域に注目するVC、地域課題解決に取り組む事業会社など、多様な参加者が短時間で多くの方と出会える機会を提供します。

3. 国会議員経験者・VCと相談できるテーマ別ブース

会場内には、参加者の関心に応じて交流できるテーマ別ブースを設置します。

国会議員経験者ブースでは、公共政策、自治体連携、地域課題、行政との接点づくりなどについて、政治・行政に近い視点から意見交換ができます。

また、VCブースでは、ON＆BOARD株式会社 Partnerの長谷川俊介氏らと、資金調達、事業成長、GovTech・公共領域での展開についてカジュアルに対話できる機会を設けます。

登壇者

長谷川 俊介 氏

ON＆BOARD株式会社 Partner

三菱商事出身

ベンチャーキャピタリストとして、スタートアップへの投資・支援に取り組む。

中谷 一馬 氏

前衆議院議員

デジタルハリウッド大学大学院 特任教授

gumi（東証プライム）創業役員

政治、行政、デジタル、スタートアップ領域にまたがる知見を有する。

高橋 京太郎

LobbyAI株式会社 代表取締役CEO

Forbes 30 Under 30 Asia 2026選出起業家。元衆議院議員秘書

民間企業と政治・行政をAIでつなぐ公共情報分析プラットフォーム「LobbyAI」を展開。

テーマ別ブース参加ゲスト

国会議員経験者ブース

中谷 一馬 氏

前衆議院議員／デジタルハリウッド大学大学院 特任教授／gumi創業役員



沢田 良 氏

元衆議院議員／外食コンサル事業経営





橋本 慧悟 氏

前衆議院議員／元県議会議員／元自治体職員

VCブース

長谷川 俊介 氏

ON＆BOARD株式会社 Partner

開催概要

イベント名：はじめての官民連携 Meetup Night！～自治体×スタートアップ×VCが出会う夜～

日時：2026年7月3日（金）18:00～21:00

会場：GROWTH京都河原町

住所：京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68番地 京都住友ビル8階

対象：自治体、事業会社、スタートアップ、VC、官民連携に関心のある方

参加費：無料

形式：立食・ブース併用型ネットワーキング

持ち物：名刺

申込URL：https://4s.link/ja/lobbyai

タイムテーブル

詳細を見る :https://4s.link/ja/lobbyai

18:00 入場開始・ウェルカムドリンク

18:10～18:45 トークセッション

18:45～19:00 立食形式に移行

19:00～19:30 大名刺交換会

19:30～21:00 各個別ブースでの歓談・ネットワーキング

こんな方におすすめです

・自治体との連携に関心のあるスタートアップ・事業会社の方

・スタートアップとの共創に関心のある自治体関係者の方

・公共領域、地域課題解決、GovTechに関心のある方

・官民連携領域の投資・支援に関心のあるVC・支援機関の方

・IVS期間中に、官民連携に関心のある人とつながりたい方

主催・協賛・会場協力

共同主催：LobbyAI株式会社、ON＆BOARD株式会社

協賛：ヤマモト・ストラテジック・ソリューションズ

会場協力：GROWTH京都河原町（住友不動産 グロースサポート事業）

関係団体について

【共同主催】LobbyAI株式会社

LobbyAI株式会社は、「データアクセスに、非対称性がない世界へ」をビジョンに掲げ、民間企業と政治・行政をAIでつなぐ公共情報分析プラットフォームを開発・提供しています。

自治体・中央省庁の議会発言、行政計画、予算、審議会資料、入札情報などの公共情報をAIで収集・構造化・分析し、政策渉外、自治体営業、官民連携、ルールメイキングに取り組む企業・団体の意思決定を支援しています。

また、公共情報データベースの開発に加え、AIエージェント等のカスタム個別開発も行っています。

LobbyAIとは

LobbyAIは、行政情報リサーチ、政策渉外、自治体営業・自治体提案をよりシンプルかつ戦略的に進めるための公共情報分析プラットフォームです。自治体・中央省庁の議会発言、行政計画、予算、審議会資料、入札情報などの公共情報をAIで解析し、注目すべき自治体、政策テーマ、提案タイミングの把握を支援します。

企業・団体はLobbyAIを活用することで、政策・制度変更の兆し、自治体ごとの課題、官民連携の可能性を早期に把握し、より適切な提案や事業開発につなげることができます。

また、公開情報の検索・分析に加え、企業や団体が保有する過去のQ&A、業務システム上のデータ、既存AI・BI基盤との連携など、個別の業務実態に即した活用にも対応しています。

代表者：代表取締役CEO 高橋京太郎

URL：https://lobbyai.co.jp/

プロダクト紹介ページ：https://lobbyai.co.jp/lp

【共同主催】ON＆BOARD株式会社

ON＆BOARDは、シード・アーリー期を中心に出資するベンチャーキャピタルです。「Unlock Talent Across the world（世界の声を聴く）」をミッションに、AIエージェント、医療機器、ロボティクス、デュアルユース、核融合に至るまで幅広い領域でリード出資・社会実装を目指しています。

戦略コンサルタント、商社、AIエンジニア、研究者、弁護士、大型M&A経験者等の幅広い専門家・アドバイザーが在籍し、スタートアップの創業期に寄り添います。

URL：https://onboardvc.com/

【協賛】ヤマモト・ストラテジック・ソリューションズ

ヤマモト・ストラテジック・ソリューションズ（YSS）は、企業・団体のロビー活動を支援する公共政策・政策渉外領域の専門ファームです。

代表の山本雄史氏は、永田町・霞が関対策、政策渉外、自治体セールスを支援し、企業と行政をつなぐ官民連携・公共政策の専門家として活動しています。政府高官や与野党の有力議員とのネットワークを活かし、法律改正や規制緩和に向けた戦略立案・実行を支援しています。

また、著書に菅義偉元首相推薦の『ロビー活動とは何か──政治を動かす実践マニュアル』（平凡社）があります。

著書URL：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4582861008/

【会場協力】GROWTH京都河原町

GROWTH京都河原町(住友不動産 グロースサポート事業)は、京都河原町ガーデン内にある、学生、スタートアップ、VC、事業会社などが集まる交流拠点です。

スタートアップや新規事業に関心を持つ人々が出会い、学び、つながる場として、イベントや交流の機会を提供しています。

本イベントでは、GROWTH京都河原町に会場をご提供いただき、自治体、スタートアップ、VC、民間企業などが立場を越えて交流できる場として開催します。

URL：https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/growth/kyoto/

本件に関するお問い合わせ

LobbyAI株式会社

担当：高野 純市

メール：marketing@lobbyai.co.jp

URL：https://lobbyai.co.jp/