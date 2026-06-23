ナフサ供給不安による販促コスト増に対応する無料セミナーを7月開催　― ウイル・コーポレーション、展示会で先行情報を公開

株式会社ウイルコホールディングス

東証スタンダード上場 株式会社ウイルコホールディングス傘下で、商業印刷を40年以上手掛ける株式会社ウイル・コーポレーション（代表取締役社長：松浦 昌宏、以下当社）は、ナフサ供給不安や原材料の高騰により販促活動のコスト増が課題となる中、その解決策をテーマとした無料セミナーを、7月に開催いたします。

近年、資材価格の上昇や供給不安定化の影響により、販促物の制作コストは上昇傾向にあります。

一方で、販促効果の最大化はこれまで以上に求められており、「コストを抑えながら成果を出す施策設計」が企業の重要なテーマとなっています。

本セミナーでは、こうした状況に対応するために、ダイレクトメールや各種販促ツールにおける反応率改善の考え方や、コスト最適化のための具体的なアプローチについて、実践的な視点から解説します。

■セミナー開催概要

■販促EXPO夏 出展情報

- 開催日：2026年7月予定 ※詳細は2026年7月初旬に当社ホームページにて公開予定 https://www.well-corp.jp/- 対象者：原材料価格の高騰により販促コストの見直しが必要な方ダイレクトメールや販促ツールの反応率に課題をお持ちの方コスト増加環境下でも成果につながる施策のヒントを得たい方企業の販促担当者、マーケティング責任者なお、本セミナーでご紹介予定の内容の一部は、2026年6月24日（水）より開催される展示会「販促EXPO夏」においても先行してご覧いただけます。

当社は、2026年6月24日（水）から6月26日（金）に東京ビッグサイトで開催される

「第27回 販促EXPO夏（マーケティングWeek内）」に出展いたします。



会場では、ナフサ供給不安や原材料価格の上昇といった環境下においても、

販促効果を維持・向上させるための工夫を施したダイレクトメールや

販促ツールの実物サンプルをご紹介いたします。



オリジナル販促ツールの無料サンプルもご用意しておりますので、

ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

- 会場：東京ビッグサイト- 会期：2026年6月24日（水）～6月26日（金）- 時間：10:00～17:00- ブース番号：M1-33（西展示棟1-2ホール）

株式会社ウイル・コーポレーションについて

東証スタンダード上場 株式会社ウイルコホールディングス傘下の印刷会社として商業印刷40年以上の歴史があります。

仕掛けのある特殊加工を施したダイレクトメールやペーパークラフト、飛び出すシールブックなど様々な印刷物を得意としており、多くの企業様の販促をサポートしています。



・商 号 ：株式会社ウイル・コーポレーション

・代表者：代表取締役社長 松浦 昌宏

・所在地：〔本社〕石川県白山市福留町370番地

・URL ：株式会社ウイル・コーポレーション https://www.well-corp.jp/

製品・サービスサイト「賢者の販促」https://www.well-corp.jp/factory/

ネット印刷「プリントモール」https://printmall.jp/