科学的根拠に基づいた食事管理で生産性を最大化する「パフォーマンス・ニュートリション研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、食事管理を通じてビジネスの成果を最大化させるための新メニュー「パフォーマンス・ニュートリション研修(https://www.recurrent.jp/listings/mentalhealth-health-nutrition)」の提供を開始します。

本研修は、アスリートが活用する栄養戦略をビジネス向けに体系化したものです。血糖値の管理や脳の活性化に必要な栄養素の知識を整理し、集中力を維持する具体的な食事の選び方を習得します。受講者が自ら改善プランを設計し、日々の生産性向上に直結するスキルの実装を目指します。

パフォーマンス・ニュートリション研修【仕事に適した食事を】 - 社員研修のリスキル

社会的課題とビジネス現場でのニーズ

現代のビジネス環境において、従業員の健康管理と生産性向上を両立させる「健康経営」への関心が高まっています。特に長時間のデスクワークや不規則な食生活は、午後の強い眠気や集中力の低下を招き、業務効率を阻害する要因となります。

こうした課題に対し、食事を単なる栄養補給ではなく、目標達成のための「燃料」や「投資」と捉える新しいアプローチが求められています。

パフォーマンス・ニュートリション研修の概要

研修タイトル

パフォーマンス・ニュートリション研修(https://www.recurrent.jp/listings/mentalhealth-health-nutrition)

受講対象

新入社員、若手社員、中堅社員、管理職を含む全従業員

身に付くスキルや目的

食事と脳の働きの関係を科学的に理解し、集中力を高めるスキルを習得します。血糖値管理や効果的な栄養摂取の実装を通じて、パフォーマンスを最大限に引き出す食事改善プランを自ら設計できる状態を目指します。

本研修の特徴- 集中力と血糖値・栄養素の仕組みの理解食事とビジネスパフォーマンスの因果関係を科学的な視点から整理し、脳が働くメカニズムを理解します。- 脳を活性化させる食品選択と眠気対策の習得朝食の設計や昼食後の眠気対策など、仕事の質を高めるための具体的な食品の選び方を身に付けます。- 個別状況に合わせた実践的な食事改善プランの作成コンビニや外食でも活用できる知識を整理し、明日から職場で実践できる自身の改善案を設計します。

パフォーマンス・ニュートリション研修【仕事に適した食事を】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋- パフォーマンス・ニュートリションの基礎理解・ビジネスパフォーマンスと食事の因果関係・脳のエネルギー源と血糖値管理の重要性（急上昇・急降下のリスク）・神経伝達物質と栄養素のつながり- 集中力を高める栄養の取り方・血糖安定型の朝食設計と昼食後の眠気対策・間食の適切な選び方・カフェインの科学的活用法と適切な水分補給- 実践設計ワーク・現状の食生活チェックと1日の集中力グラフ作成・コンビニや外食での実践選択法・個人別の食事改善プラン再考

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系で、企業の教育機会創出を支援しています。パフォーマンス・ニュートリション研修をはじめ、実践的で高品質なプログラムを全国およびオンラインで提供しています。教材準備から運営までをフルサポートし、研修担当者の負担を軽減しながら、組織の成果に直結するスキルの習得を強化する環境を整えています。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。