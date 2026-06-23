EIZOがモニターで世界初、7年間標準保証を実現。34.1型ウルトラワイド曲面モニターを発表

EIZO株式会社

EIZO株式会社（本社：石川県白山市、代表取締役社長：恵比寿 正樹）は、モニターで世界初※1となる、7年間標準保証を実現した34.1型ウルトラワイド曲面モニター「FlexScan EV3451X」を発表します。発売は今秋の予定です。

※1 2026年6月当社調べ。

FlexScan EV3451X製品ページ

https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev3451x/

1. 概要

FlexScan EV3451X（以下EV3451X）は、34.1型の大画面にUWQHD（3440×1440）解像度を持つウルトラワイド曲面モニターです。高品質・高信頼性を追求した製品開発と、長年にわたり培ってきた品質保証体制により、モニターで世界初となる「7年間標準保証」を実現しました。万が一、故障やトラブルが発生した場合でも、ご購入から7年間※2、修理に関する費用は無償※3です。長期間安心して使用できる製品保証を提供します。これにより、ユーザーのTCO（総所有コスト）低減に貢献するとともに、製品の長期使用を通じた資源の有効活用や廃棄物削減を支援します。

※2 ただし、使用時間30000時間以内に限ります。

※3 免責事項に該当する場合を除く。

EV3451Xは、同サイズの現行機種であるFlexScan EV3450XC（以下EV3450XC）から、表示性能および環境対応を強化しました。一方で、EV3450XCに搭載していたWebカメラおよびマイクは非搭載とすることで、Webカメラ機能を必要としないビジネスユーザーや、運用ポリシーに応じて周辺機器を選択したいユーザーに向けた、シンプルで柔軟性の高い仕様としています。

ウルトラワイドモニターは、複数アプリケーションやデータを同時に表示できる点から、金融市場、分析・調査業務など、多数の情報を扱うプロフェッショナルワークを中心に需要が高まっています。EV3451Xをラインナップに加えることで、ウルトラワイド画面を求めるユーザーに対し、用途や運用方針に応じた、より幅広い選択肢を提供します。

2. 主な特長

■膨大な情報を自由に配置できる34.1型ウルトラワイド大画面で、作業効率を向上

34.1型の横長大画面にUWQHD（3440×1440ピクセル）高解像度を持ちます。フルHDモニターの2.4倍に相当する圧倒的な情報量を大画面に一覧表示できます。アスペクト比21:9のワイドな画面に、Web会議画面と資料を並べるなど、必要なウィンドウを重ねることなく自由自在な配置が可能です。

■表示性能が現行機種から向上

EV3450XCと比べて、輝度が250cd/m2から350cd/m2に、リフレッシュレートが60Hzから100Hz※4に向上しました。

※4 モニター出荷時のリフレッシュレートは60Hzに設定されています。

■映像制作用の表示モードを搭載

表示モードに、フルハイビジョン放送の基準「BT.709」を搭載。映像制作時の簡易プレビューに役立ちます。表示モードはモニター前面のボタンで手軽に切替えられます。

■2台のPC画面を同時表示できる、PbyP対応

2台のPC画面を同時表示できる「Picture by Picture（PbyP）」機能を搭載し、省スペースで快適な作業環境を実現します。前面スイッチやホットキーで入力信号の切替えがすばやく操作でき、効率的な作業をサポートします。

■ケーブル1本の接続でモニターをドッキングステーションのように活用

ノートPCとUSB Type-C(R)ケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの94W給電、さらにはUSB機器接続や、高速で安定した有線LANへの接続を同時に実現。ノートPCを持ち運ぶビジネスユーザーの生産性を高めます。

■環境に配慮した取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合

製品およびサプライチェーンも含めたサステナビリティの国際的な指標である環境評価システムEPEAT※5を取得しました。その他、国際エネルギースタープログラムや環境省が推進するグリーン購入法に適合しています。

※5 EPEAT登録は国によって異なります。登録状況はwww.epeat.net(https://www.epeat.net/)をご確認ください。

● 大画面・高解像度モデルでありながら、EV3450XC比63％の標準消費電力14Wを実現

● 製品の一部に再生プラスチック（段ボール・パルプモールド）を使用

● 環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用

■消費電力を最大60％※6カットできるカラーモード「Ecoモード」を搭載

Ecoモード使用時は、周囲の明るさに合わせて最適な画面の明るさに自動調整する機能「Auto EcoView」と、表示コンテンツに合わせてバックライトの明るさを調整する機能「EcoView Optimizer 2」の両機能が有効になります。Ecoモードを使用することで、目の負担軽減と消費電力最大60％カットを同時に実現します。

※6 最大輝度時の消費電力と、Ecoモード時の比較において。

■モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」を搭載

■USB Type-C、DisplayPort(TM)、HDMI(R)入力端子を搭載

■周辺機器との接続に便利なUSBポートを4つ搭載

■ブルーライト約80％カットや画面の映り込み防止など、充実した疲れ目対策で生産性を向上

■ケーブルまでホワイトで統一したホワイトモデルを用意、オフィスの雰囲気を明るく開放的に

FlexScan EV3451X製品ページ

https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev3451x/

●EIZOのサステナビリティの取組み

当社は、「映像を通じて豊かな未来社会を実現する」という企業理念のもと、製品・サービスおよび事業活動を通じてサステナビリティの取組みを進めています。特に環境に関しては、「循環型社会への対応」および「気候変動への対応」をマテリアリティ（重要課題）として掲げ、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）(https://www.eizo.co.jp/sustainability/environment/tcfd/)やTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）(https://www.eizo.co.jp/sustainability/environment/tnfd/)などの国際イニシアティブ提言に基づく情報開示を行っています。

具体的な取組みとして、2040年までのNet Zero達成に向けた「低炭素移行計画 - Transition to Net Zero -(https://www.eizo.co.jp/sustainability/environment/transition/)」の推進をはじめ、バリューチェーン全体で常に環境に配慮し、資源の有効活用、気候変動緩和への取組み、生物多様性および生態系の保護を含む環境保全、汚染予防、環境リスクの低減に努めています。

https://www.eizo.co.jp/sustainability/

EIZO、EIZOロゴ、FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。USB Type-Cは USB Implementers Forum, Inc.の登録商標です｡DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標です。HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

Copyright (C) 2026 EIZO Corporation. All rights reserved.

【お客様からのお問合せ】

EIZO株式会社 映像ソリューション営業部

TEL：03-5764-3401

Webサイト：https://www.eizo.co.jp