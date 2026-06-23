【LINE】コミュニケーションアプリ「LINE」、本日、誕生から15周年 すべてのユーザーとのつながりに感謝を込め、記念コンテンツを公開

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する、コミュニケーションアプリ「LINE」は、2026年6月23日をもってサービス開始から15周年を迎えました。ユーザーの皆様に感謝を込めて、限定デザインのLINEスタンプや壁紙、トークルームでのお祝いアニメーション、記念アプリアイコンなど、15周年を記念したさまざまなコンテンツを公開します。

- 特設ページ：https://15th-anniversary.landpress.line.me/

「LINE」は、東日本大震災をきっかけに開発を開始し、2011年6月23日に「大切な人とつながるコミュニケーションサービス」として誕生しました。15年を経て、国内で1億ユーザー（※1）を超える方々に利用いただくサービスとなりました。

※1 2025年12月末時点の国内月間利用者数。国内月間利用者数 = スマートフォンに紐付くLINEアカウントを保有するiOS/Androidのユーザーのうち、1か月の間に一度でも「LINE」を起動したユーザーアカウントの数

・1億ユーザー突破記念特設サイト：https://100million.landpress.line.me

15年の間に、社会も、暮らしも、コミュニケーションのかたちも大きく変化しました。そのようななかでも、変わらず「LINE」が大切にしてきたのは、原点である「人と人の距離を縮めること」です。

サービス開始以来、「LINE」は、家族や友人との日々の会話から、企業・自治体の情報や暮らしに役立つサービスまで、人々の生活に寄り添いながら、さまざまな“つながり”を支えてきました。

“つながり”を起点とし、ユーザーの生活をより便利で豊かにする“ライフプラットフォーム”であるために、「LINE」は常に挑戦を重ねています。直近では、LINEヤフーの幅広いサービスと連携したAIエージェントサービス「Agent i」の提供や、スムーズな情報アクセスを実現するための各タブのリニューアルなどに取り組んできました。

これからも「LINE」は、変わりゆく日常の中で、一人ひとりのそばにある存在として、ユーザーを取り巻くさまざまな“つながり”を支えるための挑戦を続け、進化していきます。

またこのたび、「LINE」を支えてくださっているユーザーの皆様に感謝を込めて、本日より15周年記念コンテンツを期間限定で展開します。

【「LINE」15周年記念コンテンツ 概要】

各企画の詳細は、特設ページにて確認いただけます。

- 特設ページ：https://15th-anniversary.landpress.line.me/

1. 描き下ろし「LINEスタンプ」を無料配布

「LINE」誕生初期から提供しているLINE FRIENDSの定番スタンプを、アニメーションスタンプとしてリメイクし、期間限定で無料配布します。

- 配布期間：2026年6月23日（火） ～ 2026年7月22日（水）- 有効期間：90日- 入手方法：スタンプショップのスタンプページに遷移＞「友だち追加して無料ダウンロード」ボタンを押下- スタンプショップ：https://line.me/S/sticker/37503- LINE STORE：https://store.line.me/stickershop/product/37503

2. 15周年記念壁紙を配布

PCやスマートフォンのほか、「LINE」のトーク背景にも利用できる、15周年記念壁紙を配布します。

- 配布URL：https://guide.line.me/ja/features-and-columns/15th-anniversary.html

3. トークルームに、15周年お祝いアニメーションが登場

期間中、「LINE」のトークルームで特定のキーワードを送信すると、ブラウンやコニーなどのキャラクターが登場するお祝いアニメーションが表示されます。

- 実施期間：2026年6月23日（火） ～ 2026年6月30日（火）23:59- 対象キーワード：15周年、16年目、感謝を込めて

※上記のキーワード・期間は日本国内を対象としています。地域によりキーワードは異なりますのでご了承ください。

※アニメーションが表示されない場合は下記をご参考いただき、設定をご確認ください。

https://guide.line.me/ja/chats-calls-notifications/animation.html(https://guide.line.me/ja/chats-calls-notifications/animation.html)

4.15周年記念アプリアイコンが登場

無料で使える、キラキラグリッター風のアプリアイコンが登場します。さらにLYPプレミアム会員限定で、LINE FRIENDSキャラクターがあしらわれたアプリアイコンを2種類提供します。

＜提供期間＞

- 無料アイコン：2026年6月23日（火） ～ 2026年6月30日（火）9:59- LYPプレミアム会員限定アイコン：2026年6月23日（火） ～ 2026年12月19日（土）23:59

5. フォロー&リポストで、キャラクターグッズが当たるキャンペーンを実施

コミュニケーションアプリ「LINE」の公式X（@LINEjp_official(https://guide.line.me/ja/chats-calls-notifications/animation.html)）をフォローし、対象のポストをリポストした方の中から、抽選で30名にキャラクターグッズをプレゼントします。「#祝LINE15周年」を付けて「LINE」にまつわる思い出やエピソードを投稿すると、当選確率アップ！

- 参加期間：2026年6月23日（火） ～ 2026年6月30日（火）23:59- 応募方法1. LINE 公式 X アカウント（@LINEjp_official(https://guide.line.me/ja/chats-calls-notifications/animation.html)）をフォロー2. 該当のキャンペーン投稿をリポスト応募済のXアカウントで、「#祝LINE15周年」をつけてLINEの思い出を投稿すると当選確率アップ

※キャラクターグッズは、A set、B setいずれかのランダム発送となります。

※詳細の応募規約は、特設ページで確認ください

6. 「昔のトークを見返したら、あの人にLINEしたくなった」ユーザーエピソードを紹介

「LINEみんなの使い方ガイド」では、ユーザーから届いたトークにまつわるエピソードを紹介します。

日常の何気ないやりとりや、人生の節目に交わされたメッセージを通じて、「LINE」がつないできた大切な人との時間を振り返ります。

- URL：https://guide.line.me/ja/features-and-columns/15th-anniversary-memories.html

LINEヤフーは、「WOW Our Users!」をミッションに掲げ、ユーザーに感動を与えるサービスを提供し続けるとともに、インターネットの力を通じてより豊かで便利な暮らしの実現に貢献していきます。